Nun doch! Bundesliga sagt alle Spiele fürs Wochenende ab und verlegt den 26. Spieltag wegen Coronavirus

Das Coronavirus beschäftigt den Sport weiter. Jetzt ist auch die Bundesliga betroffen - aber offenbar nicht sofort.

Das Coronavirus wirkt sich inzwischen auch massiv auf den Sport aus.

wirkt sich inzwischen auch massiv auf den aus. Die DFL verlegt deshalb den 26. Spieltag der Bundesliga .

. Zunächst sollten noch Geisterspiele stattfinden - doch es gab reichlich Kritik an dieser Entscheidung.

Update vom 13. März, 16.35 Uhr: Kein Spieltag am Wochenende in der Bundesliga!

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitagnachmittag mitteilt, will das Präsidium der Mitgliederversammlung der Profiklubs eine Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 2. April vorschlagen. Die Mitgliederversammlung tagt am Montag, ob persönlich oder per Video-Chat ist noch nicht bekannt.

In der Länderspielpause solle „unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Erkenntnisse, zum Beispiel auch hinsichtlich des internationalen Spielkalenders , über das weitere Vorgehen befunden werden“, heißt es in der Erklärung.

Die DFL bekräftigt, die Saison bis zum Sommer zu Ende spielen zu wollen. Die Bundesliga begründet dies „insbesondere auch, weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Klubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte“.

Update vom 13. März, 16.25 Uhr: Also doch: Die Bundesliga hat sich nach langem Hin und Her dazu entschieden, den 26. Spieltag wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu verlegen. Das heißt: An diesem Wochenende wird es in Deutschland keine Profi-Spiele geben.

Nach aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit dem #Corona-Virus: #DFL beschließt Verlegung des 26. Spieltags der #Bundesliga und 2. Bundesliga

Zunächst wollte die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spieltage in Bundesliga und 2. Liga noch durchdrücken - woraufhin zum Beispiel bei Social massive Kritik aufkam. Jetzt die Rolle rückwärts.

Update vom 13. März, 10.29 Uhr: Die Deutsche Fußball Liga will den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga vom kommenden Dienstag an bis zum 2. April unterbrechen. Der Spieltag an diesem Wochenende solle aber so weit möglich weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, teilte die DFL am Freitag mit.

Bundesliga: DFL schlägt Pause bis 2. April vor

Die vollständige Mitteilung der DFL im Wortlaut:

„Das Präsidium der DFL Deutsche Fußball Liga hat sich am heutigen Freitag in einer Sondersitzung erneut mit den Auswirkungen des Coronavirus auf den Spielbetrieb der Bundesliga und 2. Bundesliga befasst. Im Ergebnis dieses Austauschs schlägt das DFL-Präsidium der am kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung vor, den Spielbetrieb beider Ligen ab dem kommenden Dienstag bis einschließlich 2. April, also dem Ende der Länderspiel-Pause, auszusetzen.

Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen – aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Clubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte. In der Länderspiel-Pause soll zwischen allen Clubs unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Erkenntnisse, zum Beispiel auch hinsichtlich des internationalen Spielkalenders, über das weitere Vorgehen befunden werden.

Bundesliga: DFL will Saison zuende spielen - aber erstmal pausieren

Sowohl DFL als auch Clubs sind mit Blick auf das kommende Wochenende weiter im engen Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium beziehungsweise den lokalen Gesundheitsbehörden an den jeweiligen Stadion-Standorten der Bundesliga und 2. Bundesliga. Dabei hat die Gesundheit der gesamten Bevölkerung und damit auch aller Fußballfans sowie aller Akteure der Bundesliga und 2. Bundesliga oberste Priorität. Deshalb gilt selbstverständlich weiterhin, dass behördliche Anordnungen in jedem Fall umzusetzen sind. Die gesamte Gesellschaft und damit auch der Fußball stehen vor einer bislang unbekannten Herausforderung.

Unter Berücksichtigung der Vorgaben der lokalen Behörden findet der heute beginnende 26. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga ohne Stadion-Zuschauer statt. Die DFL wie auch viele Clubs und Fan-Gruppen appellieren, sich auch nicht vor den Stadien zu versammeln und so ihren Beitrag zum Schutz der Bevölkerung zu leisten. Die Clubs werden am kommenden Spieltag den personellen Aufwand rund um das Spiel auf das Minimale reduzieren.

Bundesliga: 26. Spieltag findet ohne Zuschauer statt - Hannover gegen Dresden abgesagt

Das Spiel zwischen Hannover 96 und der SG Dynamo Dresden wird indes von der DFL vom Spielplan abgesetzt werden. Zuvor waren zwei Spieler von Hannover 96 positiv auf das Coronavirus getestet worden, sodass für alle Profis aufgrund entsprechender Risikoeinschätzungen durch das örtliche Gesundheitsamt des Clubs häusliche Quarantäne verordnet wurde.

Die Begegnung FC Erzgebirge Aue gegen SV Sandhausen findet dagegen trotz zwischenzeitlich anderslautender Meldungen wie geplant statt. Das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises bestätigte gegenüber der DFL, dass eine Austragung ohne Stadionbesucher möglich ist.“

Währenddessen wurde bekannt, dass im bayerischen Amateurbereich ebenfalls pausiert wird*. Beim VfR Aalen verfolgt man dagegen einen aberwitzigen Plan.

Bundesliga-Hammer: Gibt es jetzt doch den vorzeitigen Abbruch?

Erstmeldung vom 13. März, 9.42 Uhr: Düsseldorf - Im Zuge der Coronavirus-Krise erwägt nun auch die Deutsche Fußball-Liga eine einschneidende Maßnahme. Nach Informationen der Rheinischen Post berät die DFL noch am Freitag über eine sofortige Einstellung des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga. Dies hat die Zeitung aus Vereinskreisen erfahren.

Damit könnte schon der aktuelle Spieltag, der ohnehin komplett ohne Fans in den Stadien stattfinden sollte, ausfallen. Eine Entscheidung soll demnach am Freitagnachmittag fallen. Den 26. Spieltag der Bundesliga* sollten eigentlich am Abend (20.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn eröffnen. Die Fortuna twitterte am Morgen: „Spieltag“. Dass gespielt wird, wird allerdings immer unwahrscheinlicher, gibt es doch bereits einige Profis, die mit Sars-CoV-2 infiziert* sind.

Corona-Krise: Borussia Dortmund appelliert vor Revierderby an Fans

Im Mittelpunkt des Spieltages steht das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Vor dem für Samstag geplanten Geisterspiel hatte der BVB an die Fans appelliert, sich nicht in unmittelbarer Nähe des Stadions aufzuhalten. „So sehr wir es bedauern, dass wir im Stadion auf Euren schwarzgelben Support verzichten müssen, steht die Gesundheit klar im Vordergrund. Jeder Einzelne ist aufgefordert, Verantwortung zu zeigen und damit sich und andere Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Auch im Fall eines Derbysieges“, hatte der Fußball-Bundesligist am auf seiner Homepage mitgeteilt. Darüber hinaus äußerte der Tabellenzweite die Bitte, keine „Public Viewings“ zu veranstalten.

Corona-Krise: Borussia Mönchengladbach sagt Pk ab

Unterdessen hat Borussia Mönchengladbach die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei Eintracht Frankfurt abgesagt. „Aufgrund des Aufrufs der Bundesregierung von gestern Abend, wegen des Coronavirus* bis auf weiteres auf jegliche Veranstaltungen mit Menschenansammlungen wenn möglich zu verzichten und soziale Kontakte einzuschränken“ werde die Pressekonferenz nicht stattfinden, hieß es in einer Mitteilung. Womöglich nicht stattfinden wird auch der Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea*. Und mehr noch: Die UEFA erwägt sogar eine Unterbrechung des Europapokals*.

