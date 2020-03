Die Bundesliga stoppt in Zeiten des Coronavirus den Spielbetrieb. Wann wird wieder gespielt? Welcher Klub hat besonders zu kämpfen? Lesen Sie alle Entwicklungen rund um die Corona-Krise des deutschen Fußballs hier im News-Ticker.

Update vom 18. März, 11.40 Uhr: Der Spieler von Hertha BSC, der sich am Coronavirus infiziert hat, sollübereinstimmenden Medienberichten zufolge Maximilian Mittelstädt sein.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass es auch beim Hauptstadt-Klub einen Corona-Fall gibt, die Mannschaft wurde daraufhin in Quarantäne geschickt.

+ Küsste kürzlich erst Cunha auf die Backe: Hertha-Profi Mittelstädt (re.). © picture alliance/dpa / Soeren Stache

Der 23-jährige Berliner spielte fünf Mal für die deutsche U21-Nationalmannschaft, agiert bei Hertha im Mittelfeld. Wann sich Mittelstädt angesteckt hat, ist noch unklar. Markant: Am 7. März beim 2:2 gegen Werder Bremen hatte er Torschütze Matheus Cunha nach dessen Treffer noch auf die Backe geküsst.

Coronavirus in der Bundesliga: DFL-Boss Seifert verrät brisante Details

Update von 21 Uhr: Wie es in der Bundesliga in den kommenden Wochen weitergeht, das weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand.

Feststeht: Die Spielunterbrechung wird einen erheblichen finanziellen Schaden verursachen. Im Zuge dessen kam die Diskussion auf, dass die gute bezahlten Bundesliga-Profis auf Gehalt verzichten sollen, um so den Vereinen entgegen zu kommen.

DFL-Boss Christian Seifert äußerte sich im Bild-Live-Interview diesbezüglich und verriet dabei brisante Details.

Update von 19 Uhr: Besonders bangt die 3. Liga wegen der Corona-Krise in Deutschland.

Carl Zeiss Jena denkt über Kurzarbeit nach, der Hallesche FC hat offensiv Subventionen für die Klubs durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gefordert, und der TSV 1860 München hat in Person seiner beiden Geschäftsführer Günther Gorenzel und Michael Scharold * einmal mehr Alarm geschlagen.

„Wir arbeiten parallel mit hoher Intensität an Maßnahmen, damit die wirtschaftlichen Schäden für den TSV 1860 München keinen existenzbedrohenden Umfang annehmen“, erklärte Scharold.

Update von 18 Uhr: Jens Lehmann hat sich mit polarisierenden Tweets zur Corona-Krise* bei Social Media scharfe Kritik eingehandelt.

+ Polarisiert in der Corona-Krise: Jens Lehmann (re.). © dpa / Stefan Puchner

Unter anderem hat der frühere Torhüter des FC Arsenal, von Borussia Dortmund, des FC Schalke und des VfB Stuttgart infrage gestellt, ob die Maßnahmen gegen das Coronavirus in Deutschland wirklich Sinn machen.

Coronavirus in Deutschland: Was wird aus dem Transfermarkt?

Update von 17 Uhr: Aktuell wird in der Corona-Krise viel über den Spielbetrieb der Bundesliga gesprochen und diskutiert. Doch was wird im Sommer aus dem Transfermarkt?

„Konkrete Lösungsvorschläge gibt es nicht. Da muss man auch immer im Kontext bleiben. Wir wissen seit sieben bis zehn Tagen, was da auf uns zukommt - das ist sicherlich zu schnell“, erzählte Jonas Baer-Hoffmann im Interview mit Sky: „Aber informell ist das Gesprächsthema natürlich angerissen worden. Wir denken darüber nach, wie man das im Zweifelsfall angehen könnte.“

Baer-Hoffmann ist Generalsekretär der Spielergewerkschaft FIFPRO. „An sich müsste auch das lösbar sein, aber wir reden hier über Szenarien, über die am Ende Regierungen entscheiden müssen, wann wir überhaupt wieder anfangen können. Das kann genauso gut sein, dass wir den Kalender noch weiter umgestalten müssen“, meinte der Fußball-Funktionär zum kommenden Transfermarkt weiter: „Aber Transfer-Fenster im Zweifelsfall um eins, zwei oder drei Wochen zu verschieben, ist sicherlich kein existenzielles Problem. Das ist machbar.“

Das Coronavirus stellt den Fußball weiter vor noch nie dagewesene Probleme.

Corona-Krise in der Bundesliga: Werder Bremen denkt sogar über Kredite nach

Update von 15.30 Uhr: Werder Bremen bangt aktuell nicht etwa wegen des Abstiegskampfs in der Bundesliga - sondern wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.

Man habe es „mit Dimensionen zu tun, die selbst große Vereine nicht lange durchhalten können“, erklärte der Geschäftsführer der Hanseaten, Klaus Filbry, dem Weser-Kurier: „Was uns als Branche jetzt trifft, war nicht vorhersehbar, nicht planbar und nicht versicherbar. Da hätten auch keine Rücklagen geholfen. Dafür sind die Beträge, um die es jetzt geht, einfach zu hoch.“

+ Geschäftsführer von Werder Bremen: Klaus Filbry. © dpa / Carmen Jaspersen

Auch er betonte, wie schon tags zuvor DFL-Boss Christian Seifert, dass Beiträge für eine Versicherung gegen Seuchen viel zu hoch ausgefallen wären. Und wie will Werder Bremen notfalls finanzielle Einbußen ausgleichen?

Kredite seien „sicherlich kurzfristig ein wichtiges Instrument, wie in jeder anderen Branche auch in dieser Krise“, sagte Filbry und erklärte: „Das können wir nicht abschätzen, weil zu viele Variablen im Spiel sind. Wir haben in den letzten Jahren nicht schlecht gewirtschaftet, wir sind zwar gewisse Risiken eingegangen, haben aber auch mehrere Male ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet und Eigenkapital aufgebaut.“

Corona-Krise der Bundesliga: Hertha BSC muss in Quarantäne

Update von 12.08 Uhr: Nach dem zweiten bestätigten Coronavirus-Fall in der Bundesliga wird der erste Klub zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Ein bisher nicht genannter Profi von Hauptstadtklub Hertha BSC hat sich infiziert.

Update vom 17. März: Bundesligist Borussia Dortmund schickt seine Spieler vorerst nach Hause. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gab der BVB am Dienstag allen Profis bis zum kommenden Montag frei. Lucien Favre und sein Trainerteam statteten die Spieler allerdings mit individuellen Trainingsplänen aus. Wann die Mannschaft in der Liga wieder gefragt sein wird, ist offen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte den Spielbetrieb am Montag bis mindestens zum 2. April ausgesetzt.

„Es ist sinnvoll, dass die Spieler erst einmal zuhause bleiben“, sagte Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl. Ob tatsächlich vom kommenden Montag an wieder trainiert werden kann, ist auch noch unklar. „Wir müssen einfach abwarten“, meinte Kehl, der auf die sich ständig ändernde allgemeine Lage verwies. Der BVB schloss am Dienstag auch vorerst alle Fanshops.

Kurzfristige Absage! FC Bayern trainiert doch nicht am Dienstag

Update vom 16. März: Eigentlich war trotz der Corona-Krise für Dienstag wieder der normale Trainingsbetrieb an der Säbener Straße angekündigt worden, doch am Montagabend gab es eine kurzfristige Änderung. „Die sportliche Leitung des FC Bayern um Sportdirektor Hasan Salihamidžić und Trainer Hansi Flick hat am Montag entschieden, dass am Dienstag kein Mannschaftstraining an der Säbener Straße stattfinden wird“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Rekordmeisters.

+ Nimmt trotz Corona das Training wieder auf: der FC Bayern München. © picture alliance/dpa / Matthias Balk

Die Bayern-Stars würden stattdessen individuelle Trainingspläne für Zuhause erhalten. „Über das weitere Vorgehen wird am Dienstag beraten“, kündigt der FC Bayern an.

Corona-Krise der Bundesliga im News-Ticker: FCB-Training kurzfristig abgesagt

München - 770 Millionen Euro: Um so viel Geld soll es für die Bundesliga in der aktuellen Corona-Krise gehen. Laut einem Bericht von tz.de* sieht Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsboss des FC Bayern, „einen hohen dreistelliger Millionenbetrag im Feuer“.

Coronavirus in Deutschland: Notfallplan der Bundesliga

Die DFL hat mittlerweile einen Notfallplan für die Bundesliga * publik gemacht: Am 30. März setzen sich die Spitzenfunktionäre der Profi-Klubs und der Deutschen Fußball Liga wieder zusammen. Bis dahin sollen die Vereine eine Bilanz aufgestellt haben, inwieweit sie durch das Coronavirus und Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit wirtschaftlichen Schaden nehmen.

Mit Blick auf ihren Trainingsbetrieb gehen die Klubs indes komplett unterschiedlich vor. Werder Bremen, das im Abstiegskampf steckt, trainierte schon an diesem Montag wieder. Am Dienstag wollen die Bayern und Borussia Dortmund wieder ins Training einsteigen - trotz der Coronavirus-Pandemie.

Corona in der Bundesliga: Verhaltensregeln beim FC Bayern

Trainiert wird ausschließlich ohne Fans. Hertha BSC und Union Berlin bekamen in der Hauptstadt sogar eine Sondergenehmigung für ihre Einheiten, unter dem Hinweis, dass Leistungssportler im Training bleiben müssten und ein plötzlicher Abbruch gesundheitlich riskant wäre.

„Wir haben den Spielern, dem Staff und auch den Mitarbeitern Verhaltensregeln an die Hand gegeben, wie man soziale Kontakte vermeidet“, erklärte Rummenigge zum Vorgehen beim FC Bayern und an der Säbener Straße in München. Rummenigge war zuletzt in seinen Aussagen zu wirtschaftlichen Konsequenzen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß * eingebremst worden.

Coronavirus in Deutschland: Bundesliga-Klubs wollen trotzdem trainieren

Ein Nebeneffekt ist, dass verletzte Spieler sich in Ruhe auf ihr Comeback vorbereiten können: zum Beispiel Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (Schienbein) undBVB-Kapitän Marco Reus (Muskelverletzung).

Sicher ist: In der Allianz Arena wird auf lange Zeit nicht vor Zuschauern gespielt. Verfolgen Sie alle weiteren Entwicklungen zur Corona-Krise der Bundesliga hier im News-Ticker.

