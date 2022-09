Corona-Chaos beim DFB-Team! Neuer und Goretzka positiv: Sonntag waren sie noch auf der FCB-Wiesn

Von: Florian Schimak

Leon Goretzka und Manuel Neuer (r.) sind positiv auf Corona getestet. © IMAGO

Manuel Neuer und Leon Goretzka sind positiv auf Corona getestet worden und daher von der Nationalmannschaft abgereist. Beide waren zuletzt mit dem FC Bayern auf der Wiesn.

München - Corona-Chaos im DFB-Team! Wie der DFB auf der Pressekonferenz am Mittwoch mitteilte, sind Manuel Neuer und Leon Goretzka positiv auf Corona getestet worden.

Beide Bayern-Profis fallen damit für die letzten Nations-League-Spiele des Jahres am Freitag (23.) in Leipzig gegen Ungarn und am Montag (26.) in England aus. Für Kapitän Neuer wurde von Bundestrainer Hansi Flick der Hoffenheimer Schlussmann Oliver Baumann nachnominiert.

Manuel Neuer fällt für die kommenden Länderspiele wegen eines positiven Corona-Tests aus. © IMAGO/Alexander Hassenstein

Beide Stars waren am Sonntag mit dem FC Bayern auf der Wiesn. (smk)

Mehr dazu in Kürze...