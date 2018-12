Copa-Finale in Madrid: Argentinien erinnert an Demütigung durch Eroberung Südamerikas

Die argentinischen Topklubs River Plate und Boca Juniors tragen das Final-Rückspiel der Copa Libertadores in Madrid aus. Das Land wird sich zunehmend der Tragweite bewusst, ein historischer Vergleich wird gezogen.

Update von Samstag, 1. Dezember:

In Argentinien macht sich nach der Verlegung des Libertadores-Cup-Finales zwischen seinen Fußball-Erzrivalen River Plate und Boca Juniors nach Madrid (9. Dezember 2018) zunehmend auch ein Gefühl der Demütigung breit. In den sozialen Netzwerken stellen Fotomontagen die Entscheidung des Kontinentalverbandes CONMEBOL als die erniedrigende Wiederkehr der spanischen Eroberer aus dem 16. Jahrhundert nach Südamerika dar.

Ein Bild zeigt Amerika-Entdecker Christoph Kolumbus bei der Landung in Südamerika mit der hochgehaltenen Libertadores-Cup-Trophäe statt Spaniens Flagge in der Hand. Vielfach wird die "Copa Libertadores (Pokal der Befreier)", Südamerikas wertvollster Vereinstitel und mit der europäischen Champions League vergleichbar, als "Copa Conquistadores (Pokal der Eroberer") bezeichnet. Auch argentinische Fußball-Prominenz beklagt trotz der Krawalle vor der Absage des Spiels am vergangenen Wochenende die Auslagerung des Endspiels auf einen anderen Kontinent. "Es ist, als würde man uns verbieten, Tango zu tanzen", sagte Trainer Gustavo Alfaro vom Erstligisten Huracan.

Argentiniens Idol Diego Maradona sieht die Fans um ein Erlebnis gebracht: "Wie soll sich eine Familie, die das Spiel sehen möchte, die Reise nach Madrid leisten können?", sagte der Kapitän der argentinischen Weltmeister-Elf von 1986. Einige eingefleischte Anhänger der beiden Klubs aus Buenos Aires jedoch scheinen trotz hoher Flugpreise und Eintrittskarten für 100 bis 300 Dollar weder Kosten noch Mühen zu scheuen. Argentiniens Botschafter Ramon Puerto berichtete aus Spanien, dass bei zwei Fluggesellschaften alle Plätze für Flüge von Buenos Aires ins über 10.000 km entfernte Madrid "in drei Stunden" ausverkauft gewesen seien.

Asunción - Das wegen Krawallen abgesagte Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen den argentinischen Hauptstadtclubs Boca Juniors und River Plate soll am 9. Dezember in Madrid ausgetragen werden. Das teilte der südamerikanische Fußball-Verband CONMEBOL mit. Die Partie wird im Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid ausgetragen.

CONMEBOL hat River Plate wegen der Vorfälle um und im Stadion bestraft. Am vergangenen Samstag hatten River-Fans den Teambus von Boca auf dem Weg ins Stadion mit Steinen angegriffen. Dabei wurden mehrere Spieler verletzt. River Plate müsse die ersten zwei Partien im kommenden Jahr vor leeren Zuschauerrängen spielen, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung des Disziplinargerichts des Verbands. Zudem soll der Verein eine Strafe in Höhe von 400 000 US-Dollar zahlen.

Boca Juniors wollten Titel zugesprochen bekommen

Gleichzeitig lehnte das Tribunal den Antrag von Boca Juniors ab, den Titel ohne Rückspiel zugesprochen zu bekommen. Das Hinspiel zwischen beiden Clubs war 2:2 ausgegangen. Beide Vereine haben gegen die sie betreffenden Entscheidungen des Verbands Berufung eingelegt. Das Finale wurde nach dem Angriff auf den Mannschaftsbus zunächst auf Sonntag verschoben und dann erneut abgesagt. Der Sicherheitsminister der Stadt Buenos Aires trat nach den Krawallen zurück. In Buenos Aires findet am Freitag und Samstag der G20-Gipfel statt.

In den vergangenen Tagen hatte mehrere Städte Interesse an der Partie angemeldet, unter anderem die kolumbianische Millionenmetropole Medellín und die italienische Hafenstadt Genua. Die CONMEBOL hatte bereits beschlossen, in Zukunft den Meister der Copa Libertadores in einem einziges Endspiel zu entscheiden, das 2019 in Santiago de Chile ausgetragen werden soll.

