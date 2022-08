1. FC Köln will in der Conference League weiterkommen – trotz Fehérvár-Vorteil

Steffen Baumgart, Jonas Hector und der 1. FC Köln wollen in der Conference League in die nächste Runde. © Marton Monus/dpa

Der 1. FC Köln spielt am heutigen Donnerstagabend um den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League. Ein Sieg muss her.

Köln – Der 1. FC Köln ist zum Siegen verdammt, wenn am Donnerstagabend (19 Uhr) das Playoff-Rückspiel der UEFA Europa Conference League zwischen dem Fehérvár FC und den Kölnern in Ungarn angepfiffen wird. Nach dem 1:2 im Hinspiel im RheinEnergie-Stadion in Köln benötigt das Team von Steffen Baumgart mindestens einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um sicher in die nächste Runde einzuziehen. Das will der FC schaffen – auch wenn der Vorteil für die Partie am Abend nicht nur aufgrund des Hinspiel-Ergebnisses bei den Ungarn liegt.

24RHEIN verrät, wie der 1. FC Köln trotzdem in die Gruppenphase der Conference League einziehen will.

Die Mannschaft ist derweil bereits am Mittwochmittag in Ungarn gelandet, absolvierte das Abschlusstraining am Abend im Stadion, wo man heute das Weiterkommen in der Conference League bejubeln will. Übertragen wird das Spiel im Stream bei RTL+. (mo)