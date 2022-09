Conference League: Wo läuft OGC Nizza vs. 1. FC Köln im TV oder Stream?

Der 1. FC Köln tritt am 8. September in der Conference League beim OGC Nizza an. © Marton Monus/dpa

In der Conference League tritt der 1. FC Köln am 8. September beim OGC Nizza an. Doch wo können Fans das Spiel verfolgen, TV oder Stream?

Köln – Die Qualifikation für die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League hat der 1. FC Köln erfolgreich hinter sich gebracht – nun steht das erste Duell dieser Gruppenphase bevor; am 8. September treten die Kölner beim französischen Club OGC Nizza an. Rund 10.000 Fans aus Köln werden in der Küstenstadt erwartet – etliche werden das Spiel jedoch auch von der heimischen Couch aus verfolgen. Doch wo ist das Spiel im TV oder Stream zu sehen?

24RHEIN verrät, wie sich Fans des 1. FC Köln die Conference League-Partie gegen Nizza anschauen können.

Der Anpfiff in der Allianz Riviera, das Stadion des französischen Clubs, ertönt am Donnerstag um 18:45 Uhr. Bereits am Mittwoch (7. September) bricht der FC-Tross um Trainer Steffen Baumgart nach Frankreich auf. (mo)