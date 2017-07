Das deutsche Team hat in einem spannenden - und hitzigem - Finale Chile geschlagen und ist erstmals Confed-Cup-Sieger. Wir haben für Sie die Stimmen zum Spiel.

St. Petersburg - Joachim Löw stürmte mit einem Jubelschrei auf den Platz, die Spieler tanzten völlig losgelöst im Kreis: Die jungen deutschen Himmelsstürmer haben ihren märchenhaften Ritt durch den Confed Cup mit dem historischen ersten Titelgewinn gekrönt. Wir haben die Stimmen zum Spiel für Sie zusammengestellt:

Bundestrainer Joachim Löw: „Wir haben dreieinhalb Wochen in diesem Turnier eine unglaubliche Leistung gebracht. Die Jungs haben es klasse gemacht. Ich bin wirklich megastolz auf sie. Viele Spieler standen noch nicht in so einem Finale. Ich denke, das werden sie ihr Leben lang nicht vergessen.“

Sebastian Rudy: „Das ist ein meggeiles Gefühl. Ich denke wir haben uns das verdient. Wir haben ein starkes Turnier gespielt und waren eine Einheit.“

Joshua Kimmich: „Vor dem Turnier hat Niemand mit uns gerechnet. Wir haben mir unserer jungen Mannschaft überrascht, haben uns von Spiel zu Spiel entwickelt. Kämpferisch und vom Zusammenhalt war es erste Sahne. Es ist schon etwas ganz spezielles, dass wir in kurzer Zeit so zusammengewachsen sind.“

Timo Werner: „Es war ein hart erkämpfter Sieg. In der zweiten Halbzeit wurde nur noch gekämpft. Ich bin froh, dass es für uns gereicht hat. Wir haben gezeigt, was in uns steckt.“

„Die Konstellation macht es wirklich besonders“

DFB-Kapitän Julian Draxler: "Unglaublich. Dafür, dass der Confed-Cup vorher belächelt wurde, war heute ganz schön Feuer drin. Wir haben super gefightet und diesen Sieg auch verdient. Schließlich haben wir so noch nie zusammengespielt, deshalb ist es umso höher zu bewerten. Jeder Titel ist besonders, aber die Konstellation macht es wirklich besonders. Für mich war das Turnier unheimlich wichtig, weil ich in eine neue Rolle geschlüpft bin, aber letztlich zählte die Mannschaftsleistung. Jetzt können wir alle endlich, endlich in den Urlaub - und nehmen sogar noch den Pokal mit."

Chiles Kapitän und Torwart Claudio Bravo: "Wir haben viel gelernt. Wir haben alles gegeben. Wir haben gegen eine Mannschaft von Weltniveau verloren. Wir sind sehr traurig, können aber trotzdem stolz auf uns sein. Wir haben nie nachgelassen."

Chiles Staatschefin Michelle Bachelet: „Wie immer, 'die Rote' hat auf dem Spielfeld alles gegeben. Sie wird uns sicher weiterhin Freude schenken. Meine Anerkennung der Nationalelf.“

„Testsieger!“

Mesut Özil (via Twitter): "Das ist wirklich wunderbar."

Mats Hummels (via Twitter): "Wie geil ist das denn?"

Benedikt Höwedes (via Twitter): "Testsieger! Trinkt einen für mich heute mit. Freue mich sehr!"

Thomas Müller (via Twitter): "Super gemacht! Gratulation zum Sieg. Viel Spaß beim Feiern!"

Reinhard Rauball (DFL-Präsident): "Nach dem EM-Titel für die U21 ist der Confed-Cup-Sieg für die ebenso junge A-Nationalmannschaft ein weiterer großartiger Erfolg für den deutschen Fußball. Gratulation an Bundestrainer Joachim Löw und sein Team, das mit seinem Auftreten imponiert hat. Für alle Beteiligten wird das Erlebte eine rundum positive und wertvolle Erfahrung sein."

Christian Seifert (DFL-Geschäftsführer): "Glückwünsche an Bundestrainer Joachim Löw und seine junge Mannschaft zu diesem bemerkenswerten Erfolg - zusammen mit dem EM-Titel der U21 ein großartiges Wochenende. Die erfreuliche Vielzahl an Talenten in beiden Mannschaften zeigt die guten Perspektiven für den deutschen Fußball. Auch das A-Team hat spielerisch und in puncto Einstellung begeistert."

