Erkrankter Daum will Beckenbauer helfen: „Deine Uhr ist noch nicht abgelaufen“

Christoph Daum und Franz Beckenbauer schätzen einander lange. Daum will den „Kaiser“ unterstützen. Er hat zudem einen wichtigen Rat parat.

München – Nachdem Lothar Matthäus zuletzt offenbart hatte, dass es seinem engen Freund „nicht gut“ geht, ist die Fußball-Welt in großer Sorge um den Gesundheitszustand von Franz Beckenbauer. Die „Lichtgestalt“ hatte sich in den letzten Jahren immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der an Krebs erkrankte Ex-Bundesligatrainer Christoph Daum hat sich jetzt zu Beckenbauers Lage zu Wort gemeldet – und ihm Mut zugesprochen.

Christoph Daum Geboren: 24. Oktober 1953 (Alter 69 Jahre), Zwickau Stationen als Trainer: u. a. 1. FC Köln (1986 bis 1990, 2006 bis 2009), VfB Stuttgart (1990 bis 1993), Bayer Leverkusen (1996 bis 2000), Fenerbahce Istanbul (2003 bis 2006, 2009/2010), Eintracht Frankfurt (2011) Größte Erfolge: 1x Deutscher Meister (1992), 3x Türkischer Meister (1995, 2004, 2005), 1x Österreichischer Meister (2003)

Krebskranker Ex-Trainer Daum ist mit Beckenbauers Frau „in Kontakt“

Der 69-jährige Daum äußerte sich im Interview mit RTL zur Lage Beckenbauers: „Ich bin ab und zu mit Heidi, mit seiner Frau, in Kontakt, die mir dann Rückmeldung gibt, wie es Franz geht. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich Heidi mal anrufen, wenn ich wieder in der Nähe von Salzburg bin“, sagte der frühere Coach, der unter anderem beim VfB Stuttgart, dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen an der Seitenlinie gestanden hatte.

Nachdem bei ihm vor zwölf Jahren eine Hautkrebserkrankung diagnostiziert worden war, er aber nach eigenen Angaben geheilt worden war, kämpft Daum seit dem vergangenen Sommer gegen Lungenkrebs. Der 69-Jährige, der zuletzt von 2016 bis 2017 die rumänische Nationalmannschaft trainiert hatte, weiß also, mit gesundheitlichen Rückschlägen umzugehen und kann Beckenbauers schwierige gesundheitliche Situation nachvollziehen.

+ Der an Krebs erkrankte Christoph Daum (l.) möchte Franz Beckenbauer (r.) helfen. © Imago / Future Image / SKATA

Erkrankter Daum will Beckenbauer helfen: „Deine Uhr ist noch nicht abgelaufen“

Seine Erfahrung möchte Daum nutzen, um dem früheren Bayern-Star, der auf dem rechten Auge nach eigenen Angaben nichts mehr sieht, zu helfen. Daher richtete er einen wichtigen Rat an den Weltmeister von 1974 und 1990: „Ich will Franz diese Unterstützung, diesen Zuspruch zukommen zu lassen, der mir eigentlich auch sehr guttut, um ihm zu sagen: ‚Junge, deine Uhr ist noch nicht abgelaufen, wir brauchen dich noch! Du musst dich mal wieder zeigen, du musst auch mal wieder aus dem Schneckenhaus raus!‘“

Zwar bezeichnete Daum Beckenbauer lediglich als „einen sehr guten Bekannten“, allerdings sprach er der „Lichtgestalt“ gegenüber RTL auch seine tiefe Dankbarkeit aus: „Franz hatte immer ein offenes Ohr für einen, der Probleme hatte. Ich persönlich konnte Franz immer anrufen, wenn etwas war. Und das, was Franz gesagt hat, war bestimmt mehr als dieses „Schauen wir mal“, schilderte der 69-Jährige.

„Absolut positiver Mensch“: Ex-Bundesliga-Trainer Daum schwärmt von Beckenbauer

Und auch darüber hinaus war Daum nur voll des Lobes für die Fußball-Legende: „Franz Beckenbauer war für mich, und da spreche ich, glaube ich, auch vielen anderen Fußball-Fans aus dem Herzen, immer ein absolut positiver Mensch, der sich wirklich für unheimlich viele Wohltätigkeitsprojekte eingesetzt hat, der maßgeblich für das Image des deutschen Fußballs gewirkt hat, der selbst ein Ausnahmefußballer war und sich immer in den Dienst der Gesellschaft, der Allgemeinheit gestellt hat“, sagte er RTL.

Dass Beckenbauer dieses gemeinschaftsdienliche Verhalten „manchmal auch negativ ausgelegt worden ist“, könne Daum hingegen „überhaupt nicht nachvollziehen.“ Der 69-Jährige selbst kämpft derzeit wacker gegen den Krebs. Zuletzt hatte der frühere Bundesliga-Coach in einem New Yorker Krankenhaus auf der Intensivstation gelegen. (wuc)

