Champions League im Live-Ticker: Barca schockt Manchester früh - Juve wirkt müde gegen Ajax

Champions League am Mittwoch im Live-Ticker: Im Viertelfinale empfängt Ajax Amsterdam Juventus Turin und Ronaldo. Messi muss mit dem FC Barcelona zu Manchester United.

Ajax Amsterdam - Juventus Turin -:- (-:-) 21:00 Uhr Manchester United - FC Barcelona -:- (-:-) 21:00 Uhr

25. Minute (Aja-Juv): Und da ist die Mega-Chance für Ajax. Sie kommen über rechts, flacher Ballo in die Mitte zurückgelegt und da steht Van De Beek, hat aber Probleme bei der Ball-Annahme, trotzdem kommt er am Elfer in Schussposition und zieht ab. Das Ding geht knapp links am Tor vorbei - Schade!

24. Minute (Aja-Juv): Zurück zu Ajax-Juve. Hier haben die Holländer die Kugel und Juve versucht das Tempo zu verzögern.

23. Minute (ManU-Bar): Jetzt kommt wieder Barca, ManU versucht nun früher zu pressen, aber die sind technisch so stark - da geht gerade nicht viel. Aber Barca kommt auch nicht so fix nach vorn - es geht wieder hintenrum über Ter Stegen.

21. Minute (ManU-Bar): United kommt jetzt! Wieder sind die Engländer am Ball, nachdem Barca den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren hat. Da sind sie schnell und am Ende ist es Rashford, der aus der Distanz zentral abschließt - aber er haut ihn wieder drüber. Dennoch: Das sieht nach einer Reaktion aus.

19. Minute (ManU-Bar): Gute Freistoß-Position jetzt für ManU, halblinks aus knapp 30-35 Metern. Pogba und Fred stehen bereit - Fred machts aber das war nix! Viel zu flach und dann steht da auch noch ein Manchester-Spieler, der den Ball ablenkt - Barca hat das Leder und kontert.

Und dann wird Messi das erste Mal hart angegangen: Shaw bekommt Geld - hält Messi, ganz klares taktisches Foul des Verteidigers. Freistoß. Von Halbrechts, aber die verunglückt komplett und dann die Konterchance für ManU, Rashford und Valencia ziehen an, aber die Flanke von Valencia geht ins Toraus. Da wäre mehr drin gewesen.

17. Minute (Aja-Juv): Zurück nach Amsterdam: Juve hat mal einemn Freistoß von der linken Seite. Der Ball kommt in den Strafraum aber geht komplett durch - nicht gut gespielt. Aber: Juve kommt jetzt mehr ins Spiel, versucht mehr. Sie stehen hinten gut und versuchen nun nach vorn zu kommen. Jetzt aber wider Ajax - diesmal über rechts, holen sich den Rebound nachdem Juve das Ding schon hatte.

Dann spielen sie im Strafraum hin und her - das darf nicht sein aus Juve-Sicht, der Ball wird zurückgelegt auf Zyiech und der schlenzt ins lange Ecke. Aber der Italo-Keeper Szczesny hat den: Ecke. Die verpufft und Juve hat den Ball.

14. Minute (ManU-Bar): Wie geht ManU nun mit der Situation um? Die Engländer wollten wohl sicher hinten stehen und dann Nadelstiche setzen. Diese Taktik ist vorerst dahin. Aber Harakiri werden sie sicher auch nicht spielen gegen Messi und Co. Das Tor macht das Spiel interessanter, weil auch ManU nun kommen muss.

Tor für Barcelona: Suarez macht das 1:0 gegen Manchester

11. Minute (ManU-Bar): Da in Amsterdam nichts geht, gehen wir nach England. Hier dominiert Barca erwartungsgemäß die Partie. ManU ist darauf bedacht gut zu stehen. Barca spielt wieder im Tiki-Taka-Stil um den Sechzehner herum. Dann der Ball auf Messi in den Elfmeterraum, langer Ball durch die Mitte, dann lupft der den Ball auf den anderen Pfosten, wo Suarez steht, der köpft in die Mitte in Richtung Tor und das Ding ist drin. Der Linienrichter hatte Abseits gepfiffen, aber per Video-Referee ist klar: Tor und es zählt auch: Torschütze Suarez.

11. Minute (Aja-Juv): Ronaldo ist sehr engagiert bislang in diesem Spiel bei Juve für Ordnung zu sorgen. Er nimmt teils sogar das Tempo raus, lässt sich fallen und beruhigt seine Teamkameraden.

10. Minute (Aja-Juv): Weiter Ajax besser im Spiel. Juve bringt nicht viel Zustande nach dem Abschluss von Bernardeschi und auch das war eine Einzelaktion.

8. Minute (Aja-Juv): Zurück nach Amsterdam: Tadic hat hier den Ball im Elfer, halblinks. Aber das ist zu verspielt - Juve gewinnt den Ball zurück. Und zwar in Persona Cristiano Ronaldo, der am eigenen Sechzehner aushilft - ungewohnt.

5. Minute (ManU-Bar): Barcelona versucht jetzt langsam aufzubauen, aber ManU presst früh und stellt geschickt zu. Da geht erst einmal nichts nach vorn in Richtung Messe. Jetzt presst Manchester sogar am gegnerischen Strafraum. Aber Barca kann sich befreien. Jetzt ist Messi am Ball und die Katalanen spielen zum ersten Mal im Handball-Stil um den Strafraum. Semedo auf rechts, legt auf Messi zentral ab, der nimmt das Leder an und kommt dann zentral nicht in eine Schuss-Position - ManU macht dicht. Und dann Einwurf für ManU.

4. Minute (ManU-Bar): Rashford schnappt sich den ruhenden Ball aber der geht über den langen Querbalken.- Trotzdem nicht ohne der Schuss.

2. Minute (ManU-Bar): Mit einer Minute Verspätung ging es auch in Old Trafford los. Hier hat Barcelona zunächst den Ball, versucht es mit einem langen Ball auf Suarez, aber das klärt ManU souverän. Leichter Abstimmungsfehler nach einem langen Ball der Engländer jetzt: Zwei Barca-Spieler behindern sich gegenseitig. Das Leder kommt wieder zu ManU und dann gibt es das erste härtere Foul von Sergio - kein Gelb aber Freistoß aus guter Position.

2. Minute (Aja-Juv): Erster Torschuss von Juve. Bernardeschi zieht aufs Tor zu und schießt aus knapp 30 Metern halblinks-zentral. Der Ball geht knapp über den Kasten - guter Versuch. Einfach mal abgezogen. Also Juve stellt sich keinesfalls hinten rein - zumndest in den ersten Minuten.

1. Minute (Aja-Juv): Das Spiel läuft. Juve hat den Ball. Aber der Angriff verpufft. Die Ajax-Fans machen sofort eine eindrucksvolle Stimmung und singen aus voller Kehle.

Champions League: Die Aufstellungen

21.00 Uhr: Hier nochmal die Aufstellungen:

Barca: Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthur, Suarez, Messi, Lenglet, Jordi Alba

ManU: De Gea, Young, Lindelof, Smalling, Shaw, Dalot, Mc Tominay, Fred, Pogba, Rashford, Lukaku.

Juve: Szczesny, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Joao Cancelo, Pjanic, Matuidi, Bentancur, ROnaldo, Bernardeschi, Mandzuikic.

Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, Van De Beek, Neres, Tadic, Blind, Schöne, De Jong, Ziyech, Tagliafico

20.59 Uhr: Jetzt erklingt sie, die epische Hymne der Champions League. Danach Riesen-Applaus in Manchester.

20.58 Uhr: Trotz zuletzt keinen überragenden Leistungen hofft ManU auf einen Erfolg gegen Barcelona. Gerade der Sieg in der CL zuletzt hat den Engländern eine breite Brust beschert,

20.56 Uhr: So gleich ist es soweit. Willkommen bei unserem Konferenz-Live-Ticker zur Champions League am Mittwoch. Alle vier Teams sind mittlerweile in den Gängen und stehen bereit. Jetzt setzen sie sich in Bewegung und betreten den Rasen in Old Trafford und in Amsterdam.

20.51 Uhr: Gleich geht‘s los. Die beiden Superstars sind mittlerweile in den Kabinen und werden in wenigen Minuten wieder auf den Rasen kommen. Hier ein kleiner Eindruck:

20.36 Uhr: Es wird langsam heiß in Manchester und in Amsterdam. Die vier Teams treten mit ihrer jeweiligen Bestbesetzung an, was einen tollen Fußball-Abend verspricht - Messi, Ronaldo, Pogba, Tadic, sind wohl die vier eindrucksvollsten Namen der vier Mannschaften. Wir sind gespannt wie sie dem Spiel ihren Stempel aufdrücken werden.

Champions League: Aufstellung Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam

19.58 Uhr: Juventus Turin macht die Aufstellungsrunde komplett. Die Italiener starten in Amsterdam mit Ronaldo, Manzukic und Bernadeschi in der Offensive. Bei den Bianco-Neri wird es ein klassisches 4-3-3.

Die Aufstellung von Juventus Turin: Szczesny, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Joao Cancelo, Pjanic, Matuidi, Bentancur, ROnaldo, Bernardeschi, Mandzuikic.

Champions League: Aufstellung FC Barcelona gegen Manchester United

19.56 Uhr: Ein wenig später hat nun auch der FC Barcelona seine Startelf bekannt gegeben. Im Sturm mit dabei natürlich Messi und Suarez. Außerdem Coutinho von Beginn an mit dabei. Auf der Bank wieder im Team ist auch Ousman Dembele.

Startelf der Katalanen: Ter Stegen, Semedo, Pique, Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthur, Suarez, Messi, Lenglet, Jordi Alba

Champions League: Aufstellung Manchester United gegen FC Barcelona

19.50 Uhr: In etwas mehr als einer Stunde geht los in Manchester und Amsterdam. Die beiden Heim-Teams haben bereits jetzt ihre Aufstellungen bekannt gegeben. Bei ManU wieder mit dabei: Paul Pogba und das von Anfang an. Ein wenig überraschend kommt, dass Lingard nur auf der Bank sitzt.

Demnach tritt Manchester mit dieser Formation an: De Gea, Young, Lindelof, Smalling, Shaw, Dalot, Mc Tominay, Fred, Pogba, Rashford, Lukaku.

Champions League: Aufstellung Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin

Ajax Amsterdam startet mit diesem Team: Onana, Veltman, De Ligt, Van De Beek, Neres, Tadic, Blind, Schöne, De Jong, Ziyech, Tagliafico

19.13 Uhr: Juventus Turin und Superstar Cristiano Ronaldo sind bereits in der Cruijif-Arena angekommen und auch in Old Trafford ist alles bereit für einen mega Fußball-Abend!

Ibrahimovic voll Vorfreude: Diese zwei Spieler machen den Unterschied

18.38 Uhr: Auch Zlatan Ibrahimovic fiebert den heutigen Partien entgegen. Für den Schweden ist die Begegnung von Barca und ManU ein besonderes Spiel, schließlich spielte er in seiner Karriere bei beiden Teams. Seiner Ansicht nach sei zwar das Team entscheidend an solchen Spieltagen, aber Messi und Pogba sieht er in der Rolle je den Unterschied für ihr Team machen zu können.

17.22 Uhr: In den Sozialen Medien laufen sich alle vier Teams schon einmal warm für den heutigen CL-Abend. Besonders der FC Barcelona will es offenbar wissen und präsentiert mit einem Augenzwinkern eine Video-Collage mit allen Toren, die der FCB je gegen ManU geschossen hat.

Champions-League am Mittwoch: Juve und ManU mit Mega-Personalproblemen

17.11 Uhr: Personal-Probleme hat Juventus Turin in der Defensive: Neben Emre Can und Martin Caceres fällt auch Abwehr-Chef Giorgo Chiellini aus. Mit Andrea Barzagli fehlt daneben ein weiterer Innenverteidiger. Dennoch hat die Alte Dame mit Bonnucci und Rugani immer noch eine strake Verteidigung. In der Offensive fehlt den Bianco-Neri nur Flügelflitzer Cuadrado.

Auch kehrt Cristiano Ronaldo nach seiner Oberschenkel-Verletzung zurück. Dennoch: Gegen die offensiv-starken Holländer ist die Schwächung in der Abwehr der alten Dame besonders bitter.

Bei Ajax fehlen nur der gesperrte Mazraoui und die Verletzten Bandé und Eiting.

17.06 Uhr: ManU-Coach Ole Gunnar Solskjaer hat vor dem Spiel gegen Barcelona Personal-Sorgen: Alexis Sanchez fällt sicher aus. Aber auch Antonio Valencie, Eric Bailly fallen wohl aus. Auf der Kippe steht daneben der Einsatz von Nemanja Matic und Ander Herrera. Wieder mit dabei nach verbüßter Rot-Sperre ist allerdings Paul Pogba.

Barcelona kann dagegen aus dem Vollen schöpfen. Sogar der zuletzt verletzte Ousman Dembele kehrt wohl in den Kader zurück. Nur die Verletzten Vermaelen und Rafinha fehlen den Spaniern.

16.44 Uhr: Gerade im Spiel zwischen ManU und dem FC Barcelona prallen aktuell Welten aufeinander: Während die Spanier souverän durch die Liga marschieren und einen haushohen Sieg nach dem anderen einfahren können, bröckelt es bei ManU gewaltig. Die Engländer verloren zuletzt in der Liga gegen Arsenal und schieden gegen Wolverhampton aus dem FA-Cup aus. Im letzten Liga-Spiel gab es dann nur einen mickrigen 2:1-Sieg gegen den FC Watford. ManU hinkt den eigenen Erwartungen also weiter hinterher. In der Champions League zeigte das Team um Paul Pogba in dieser Saison aber auch sein anderes Gesicht: So beim fulminanten S ieg gegen Paris. Eine Wundertüte also gegen die Messis Barcelona da heute antritt.

In der anderen Partie des Tages treffen dagegen zwei Mannschaften aufeinander, die derzeit beide in Bombenform sind. Ajax steht nach dem Sieg gegen Liga-Kontrahenten PSV Eindhoven wieder ganz oben in der Tabelle - allerdings punktgleich mit dem PSV. Dazu das fulminante Auftreten gegen Real Madrid in der CL. Juve dominiert in der Liga ohnehin und hat bereits 20 Punkte Vorsprung. Somit können sich Cristiano Ronaldo und Co nun voll auf das internationale Geschäft konzentrieren. Der Juve-Superstar ist zudem nach einer leichten Verletzung am rechten Oberschenkel wieder mit dabei.

Champions League im Mittwoch: Teams schon an den Spielstätten

16.35 Uhr: Die beiden Gäste-Teams sind bereits in den Spielstädten angekommen. Lionel Messi und Co. kamen Mittags in Manchester an.

Champions League im Live-Ticker: Kann Ajax Amsterdam erneut überraschen?

Das Überraschungsteam im diesjährigen Viertelfinale heißt sicherlich Ajax Amsterdam. Das junge Team von Erik ten Hag hat sich im Achtelfinale gegen den dreifachen Serien-Meister Real Madrid durchgesetzt und im Rückspiel das Santiago Bernabeu geschockt. Nach einer 1:2-Niederlage in der heimischen Johan-Cruyff-Arena reiste die talentierte Truppe um Frenkie de Jong und Kapitän Matthijs de Ligt in die spanische Hauptstadt und sprengte die Serie des Champions-League-Rekordsiegers mit einem deutlichen 4:1-Sieg.

Der Achtungserfolg über die Königlichen wird allerdings nichts daran ändern, dass Ajax als Außenseiter in das Viertelfinale gegen Juventus Turin gehen wird. Immerhin stehen die Italiener kurz vor ihrer achten Meisterschaft in Folge und haben erst im Achtelfinale gezeigt, wie hungrig sie auf ihren zweiten Champions-League-Erfolg sind. Die 0:2-Niederlage im Wanda Metropolitano gegen Atlético Madrid wurde im Rückspiel eindrucksvoll egalisiert. Weltfußballer Cristiano Ronaldo schoss sein neues Team mit drei Toren zu einem 3:0 Heimsieg und führte das Team von Massimo Allegri somit ins Viertelfinale.

Cristiano Ronaldo und Juventus: Das könnte passen

Dabei zeigte sich vor allem eins: Cristiano Ronaldo und Juventus Turin könnten in der Champions League wie füreinander geschaffen sein. Juventus stand in den letzten vier Jahren zwei Mal im Finale, verlor dabei gegen den FC Barcelona und Real Madrid mit Cristiano Ronaldo. Jener Ronaldo hingegen, gewann zuletzt drei Champions-League-Titel in Folge, ist der erfolgreichste Torschütze der Turnier-Geschichte und betonte immer wieder, dass er hungrig sei, Juventus zum langersehnten Titel zu führen.

Für Ajax wird es also darauf ankommen, Ronaldo in der Defensive zu stoppen und dabei nicht zu vergessen, auch die Goalgetter Paulo Dybala und Mario Mandzukic aus dem Spiel zu nehmen. An der Offensive wird es eher nicht scheitern. Mit Dusan Tadic, Hakim Ziyech, David Neres und Kasper Dolberg haben die Niederländer genug Offensiv-Power in ihren Reihen. Besondere Motivation werden die holländischen Rekordmeister aus ihrer Personalsituation ziehen. So ist es ausgeschlossen, dass Ajax in der derzeitigen Konstellation auch in der kommenden Saison aufläuft. Mittelfeld-Ass Frenkie de Jong wird zum FC Barcelona wechseln, Kapitän und Innenverteidiger-Juwel Matthijs de Ligt soll ebenfalls vor einem Wechsel zu einer europäischen Größe stehen. Außerdem gibt es Gerüchte um Abgänge von Neres, Tadic und Dolberg. Es ist also die vielleicht letzte Chance, den ganz großen Wurf zu landen.

Barca will den Erzrivalen beerben

Im Gegensatz dazu steht der dritte Viertelfinalist des Mittwochabends, der FC Barcelona. Die Katalanen gehen in jeder Saison als Favorit ins Rennen und haben ihre Ansprüche im Achtelfinale untermauert. Im Hinspiel trennte sich das Team von Ernesto Valverde zwar mit einem torlosen Unentschieden von Olympique Lyon, drehte dafür im Rückspiel auf und gewann souverän mit 5:1. Weltstar Lionel Messi glänzte mit zwei Toren, auch Bundesliga-Rekordtransfer Ousmane Dembele trug sich in die Torschützen-Liste ein.

Bei Viertelfinal-Gegner Manchester United lief das Achtelfinale komplett anders ab. Gegen Paris Saint-Germain ging das Hinspiel im heimischen Old Trafford mit 0:2 verloren, die Hoffnung auf den Einzug in die nächste Runde war nicht mehr besonders groß. Dann kam das Rückspiel. Manchester ging mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit und brauchte noch ein Tor, um das „kleine Wunder“ zu schaffen. Darauf mussten die „Red Devils“ schließlich bis zur 94. Minute warten. Presnel Kimpembe bekam den Ball unglücklich an die Hand, Marcus Rashford bedankte sich und verwandelte den Spiel entscheidenden Elfmeter souverän.

Solskjaer-Serie hat ein Ende gefunden

Cheftrainer Ole-Gunnar Solskjaer hat seitdem einen festen, langfristigen Vertrag erhalten und wird bis 2022 an der Seitenlinie stehen. Bis Ende März gewann United unter Solskjaer 14 von 19 Pflichtspielen. Vor dem Viertelfinale hat sich allerdings wieder ein kleines Leistungstief entwickelt. Drei der letzten vier Pflichtspiele gingen verloren, gegen den FC Barcelona wird United schnell wieder in die Spur kommen müssen.

Messi und Co. sind seit dem 23. Januar ungeschlagen, damals setzte es eine 0:2-Niederlage gegen den FC Sevilla in der Copa del Rey. Gegen die Engländer soll die Serie fortgesetzt werden, Barca ist auf der Jagd nach dem fünften Champions-League-Titel. Damit würde man nicht nur an Europas Spitze stehen, sondern auch den großen Erzrivalen Real Madrid vom Thron stoßen.

