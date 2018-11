BVB vor Pflichtaufgabe, S04 beim Spitzenreiter: Pott-Rivalen peilen Achtelfinale an

Schalke 04 und Borussia Dortmund können am Mittwoch vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Während S04 auswärts beim FC Porto antritt, hat der BVB gegen den FC Brügge die vermeintlich einfachere Aufgabe.

Dortmund/Porto - In der Bundesliga-Tabelle liegen stattliche 17 Punkte zwischen den Rivalen, doch in der Champions League verfolgen Borussia Dortmund und Schalke 04 ein gemeinsames Ziel. Beide wollen am Mittwoch den vorzeitigen Sprung ins Achtelfinale der Königsklasse perfekt machen. Während S04 beim FC Porto bestehen muss, hat der BVB mit dem FC Brügge die vermeintlich einfachere Aufgabe zu lösen und benötigt nur ein Unentschieden.

Favre und Götze warnen vor vermeintlich einfacher Aufgabe gegen Brügge

Dortmunds Trainer Lucien Favre warnt dennoch. "Wir müssen eine sehr, sehr gute Leistung bringen. Wir erinnern uns alle an das Spiel dort, es war sehr, sehr schwer" sagte der Schweizer Coach am Dienstag mit Blick auf das mühsame 1:0 in Brügge zum Beginn der Champions-League-Saison. Auch Mario Götze erwartet beim Wiedersehen am Mittwoch ein "schwieriges Spiel". Der 26-Jährige betonte: "Wir haben uns viel vorgenommen, aber Brügge ist eine sehr, sehr gute Mannschaft."

Doch die Borussia kann die Champions-League-Partie gegen Brügge (21.00 Uhr/bei uns im Live-Ticker) nahezu in Bestbesetzung bestreiten. Bis auf Marcel Schmelzer, der sich langsam von einem Knöchenödem erholt, kann BVB-Trainer Lucien Favre auf alle Profis zurückgreifen. Das wird auch nötig sein, denn im Fernduell um den Gruppensieg gegen Atletico Madrid kann sich der BVB keinen Ausrutscher erlauben. Zwar hat der Bundesliga-Tabellenführer den direkten Vergleich gegen den spanischen Spitzenklub gewonnen, doch beim 0:2 in Madrid kassierte Dortmund vor drei Wochen die erste Pflichtspielniederlage der Saison - und war dabei erstmals überhaupt deutlich unterlegen.

Entsprechend wichtig sind die anstehenden Spiele gegen Brügge und zum Abschluss der Gruppenphase am 11. Dezember bei der kriselnden AS Monaco. Bei zwei Siegen ist dem BVB Platz eins und damit ein vermeintlich leichterer Gegner im Achtelfinale sicher. Es wäre zudem ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz, Atletico, 2014 und 2016 Champions-League-Finalist, hinter sich zu lassen.

+ Kampf um den Gruppensieg: Schalke mit Breel Embolo (l.) gastiert beim FC Porto um Eder Militao. © AFP / PATRIK STOLLARZ

Schalke mit Selbstbewusstsein auf dem Weg nach Porto

Auch Schalke träumt vom Einzug in die nächste Runde. Der Vizemeister könnte nach einem verkorksten ersten Saisondrittel den Krisenmodus abschalten und aus dem Bundesliga-Abstiegskampf ins Achtelfinale der Königsklasse durchstarten. "Wir fliegen mit einem guten Gefühl nach Portugal", betonte Trainer Domenico Tedesco vor dem Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/bei uns im Live-Ticker) in Porto: "Wir wollen unbedingt in die K.o.-Phase."

Nach dem 5:2-Befreiungsschlag gegen den 1. FC Nürnberg und dem Doppelpack-Debüt von Steven Skrzybski ist nicht nur der Abstand zur Abstiegszone gewachsen, auch die Stimmung bei den Königsblauen beginnt sich zu drehen. Mit einem Sieg beim portugiesischen Meister und dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League könnten sich die dunklen Wolken auf Schalke ganz verziehen.

"Wenn du fünf Tore schießt, hast du danach mehr Mut. Und Mut ist das Wichtigste im Sport", sagte Abwehrspieler Benjamin Stambouli. Im Gegensatz zur Bundesliga, in der die Gelsenkirchener als Tabellen-14. noch immer weit hinterherlaufen, ist die Königsklasse schon seit Saisonbeginn eine Wohlfühloase. Zwei Siege, zwei Unentschieden, Platz zwei mit vier Punkten Vorsprung in der Gruppe D - international läuft alles nach Plan.

Am Mittwochabend soll, so Sportvorstand Christian Heidel, "das Überwintern in der Champions League feststehen". Dabei könnten ein paar Ex-Schalker helfen: Sollten Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes, Jefferson Farfan und Sportdirektor Erik Stoffelshaus mit Lokomotive Moskau gegen Galatasaray Istanbul (18.55 Uhr) nicht verlieren, stünden die Gelsenkirchener schon vor dem Anpfiff in Porto in der K.o.-Runde.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von FC Porto und Schalke 04

Porto: Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Eder Militao, Alex Telles - Danilo - Herrera, Oliver - Corona, Marega, Brahimi. - Trainer: Conceicao

Schalke: Fährmann - Stambouli, Naldo, Nastasic - Caligiuri, Mascarell, Schöpf - Bentaleb, Harit - Burgstaller, Skrzybski. - Trainer: Tedesco

Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Borussia Dortmund und FC Brügge

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney - Pulisic, Reus, Sancho - Alcacer. - Trainer: Favre

Brügge: Horvath - Poulain, Mechele, Denswil - Clinton, Vormer, Nakamba, Diatta - Rits, Vanaken - Wesley. - Trainer Leko

Schiedsrichter: Gediminas Mazeika (Litauen)

SID,MOL