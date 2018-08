Die TSG 1899 Hoffenheim debütiert in dieser Saison in der Champions League.

Champions-League-Premiere für die TSG aus Hoffenheim: In der Gruppenphase des Wettbewerbs treffen die Sinsheimer auf einen alten Bekannten aus der Bundesliga.

1899 Hoffenheim trifft bei seinem Debüt in der Champions League in der Gruppe F auf Manchester City, Schachtjor Donezk und Olympique Lyon. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco.

dpa