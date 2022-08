Brazzo reagiert auf Wiedersehen mit Lewandowski: „Haben schon Späße gemacht“

Von: Marius Epp, Alexander Kaindl

Teilen

Die Gruppen stehen: Am Donnerstag wurde die Vorrunde der Champions League ausgelost. Wir fassen die Reaktionen der deutschen Vereine zusammen.

München - Die neue Champions-League-Saison steht vor der Tür. Am Donnerstag wurden in Istanbul die Gruppen für die Saison 2022/23 ausgelost (Ticker zum Nachlesen). Fünf deutsche Mannschaften gehen in der Königsklasse an den Start: FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Wir haben die Reaktionen zu den jeweiligen Gruppen zusammengefasst.

Champions-League-Auslosung: Alle Gruppen in der Übersicht

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Ajax Porto Bayern Frankfurt Liverpool Atletico Barcelona Tottenham Neapel Leverkusen Inter Sporting Rangers Brügge Pilsen Marseille

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H AC Mailand Real Madrid Man City PSG Chelsea Leipzig Sevilla Juventus Salzburg Donezk BVB Benfica Zagreb Celtic Kopenhagen Haifa

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern) über ...

... die Gruppe C: „Wir müssen schon aufpassen, mit Barcelona und Inter haben wir zwei Mannschaften, die richtig stark sind. Natürlich sind wir gegen Pilsen Favorit. Das ist schon eine knackige Gruppe. Unsere Jungs müssen Vollgas geben.

... das Barcelona-Los: „Wir haben vorhin im Büro schon Späße darüber gemacht. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Sie haben einiges auf dem Transfermarkt gemacht, das werden zwei spannende Spiele. Es ist immer etwas Besonderes, in Barcelona zu spielen. Wir freuen uns drauf.“

... Gegner Inter Mailand: „Das ist eine richtig gute Mannschaft, ein schwieriges Los. Das sind die Mannschaften, gegen die man gerne spielt.“

... die Favoriten der neuen Champions-League-Saison: „Es sind immer die selben Clubs, die als Favoriten auf den Titel in Frage kommen; Real Madrid als Titelverteidiger, Manchester City, auch Barcelona hat sich verstärkt. Liverpool ist immer sehr gefährlich. Chelsea ist auch da. Auch Paris hat eine Top-Truppe. Wir natürlich auch. Ich würde mich freuen, wenn die deutschen Mannschaften weit kommen, das tut der Bundesliga, das tut dem deutschen Fußball gut.“

Gut gelaunt: Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. © kolbert-press / Imago

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern München) über ...

... die großen Gegner und Lewandowski: „Barcelona und Inter Mailand - das werden Highlights schon in der Gruppenphase. Zwei super Klubs, zwei Super-Stadien. Ich freue mich auf diese Gruppe. Schön ist auch, dass wir so schnell ein Wiedersehen mit Robert Lewandowski feiern werden. Unser Ziel ist ganz klar das Erreichen der K.o.-Runde.“

Thomas Müller (Offensiv-Star FC Bayern München) über ...

... das Lewandowski-Wiedersehen: „Was für eine tolle Story, dass wir gleich auf den FC Barcelona mit Robert Lewandowski treffen. Für mich eine super Gruppe mit super Mannschaften. Das werden für die Fußball-Fans tolle Champions League-Abende. Aber eines ist auch klar: Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, um das Achtelfinale zu erreichen.“

Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung) über ...

... die Konstellation: „Wenn du aus Topf drei kommst, ist schon vor der Auslosung klar, dass du eine sehr starke Champions-League-Gruppe bekommen wirst. Die Aufgabe ist natürlich herausfordernd, aber nicht unlösbar.“

... den Weg ins Achtelfinale: „Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Partien gegen Sevilla sicher eine wichtige Rolle spielen könnten. Aber auch gegen Kopenhagen musst du erstmal beide Spiele gewinnen.“

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) über ...

... die Gruppe: „Wir freuen uns auf diese Gruppe, auch wenn wir sicher nicht die leichtesten Lose aus den jeweiligen Töpfen bekommen haben und unsere Konzentration ohnehin zunächst der Bundesliga gilt. ManCity ist der absolute Favorit, nicht nur in der Premier League, auch in der Champions League.“

... die Gegner: „Wir haben gegen City und Sevilla vor nicht allzu langer Zeit richtig gute Spiele gemacht, alle waren sehr eng.“

... das Wiedersehen mit alten Bekannten: „Kopenhagen ist als dänischer Meister ebenfalls eine echte Herausforderung. In dieser Gruppe werden wir ehemalige BVB-Spieler wie Erling Haaland, Ilkay Gündogan und Thomas Delaney wiedersehen. Auch darauf freuen wir uns sehr.“

Marco Reus (BVB-Kapitän) über ...

... das Duell mit Manchester City: „Manchester City ist in der Champions League natürlich ein Brett. Wir freuen uns genauso drauf wie auf das Wiedersehen mit Erling Haaland.“

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Fernando Carro (Vorsitzender der Geschäftsführung Bayer Leverkusen) über ...

... die Auslosung: „Eine spannende Gruppe mit alten Bekannten. Wir müssen nun alles dafür tun, uns im Ligaalltag zügig zu stabilisieren, um diese großen Fußballabende auch entsprechend genießen und erfolgreich gestalten zu können.“

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig) über ...

... die Gegner und Ziele: „Die Gruppe mit Titelverteidiger und Rekordchampion Real Madrid sowie den amtierenden Landesmeistern Schachtar Donezk und Celtic Glasgow ist eine spannende Herausforderung, die wir sehr gerne annehmen. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Fans auf magische Nächte! Unser Ziel ist es, europäisch zu überwintern - am liebsten natürlich zum dritten Mal in der Königsklasse.“

Markus Krösche (Sportvorstand Eintracht Frankfurt) über ...

... die Auslosung: „Wir sind in eine sportlich reizvolle und hochattraktive Gruppe gelost worden. Unser Ziel ist trotz der Stärke der Gegner die Qualifikation für das Achtelfinale.“

... die Gegner: „Tottenham Hotspur als Topklub der Premier League verfügt über eine außerordentliche individuelle Qualität – wenn man unter anderem vor allem an Harry Kane und Heung-min Son denkt. Sporting Lissabon hat in der vergangenen Saison durch ein großartiges Kollektiv geglänzt. Ähnlich wie Olympique Marseille, die als Zweiter der Ligue 1 im vergangenen Jahr überragend gespielt haben.“ (epp/akl)