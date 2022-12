Carvalho über Portugals WM-Anführer: Jeder hat seine Rolle

Portugals Bruno Fernandes (l) jubelt nach seinem Tor zum 1:0 gegen Uruguay mit Cristiano Ronaldo (M) und Bernardo Silva (r). © Tom Weller/dpa

Sowohl Superstar Cristiano Ronaldo als auch Topscorer Bruno Fernandes nehmen in Portugals WM-Team laut Teamkollege William Carvalho wichtige Rollen ein.

Al-Schahania - „Jeder ist ein Anführer“, sagte Carvalho vor dem Achtelfinale gegen die Schweiz am Dienstag auf die Frage, welcher der beiden in Katar mehr im Mittelpunkt stehe. Der derzeit vereinslose Kapitän Ronaldo beschäftigt trotz seiner bislang mittelmäßigen Leistungen meist die portugiesische Öffentlichkeit. Dessen Ex-Teamkollege bei Manchester United, Fernandes, überzeugte dagegen bei seinen bisher zwei Einsätzen mit zwei Toren und zwei Vorlagen.

„Bruno ist ein großartiger Spieler, das hat er in den letzten Jahren bewiesen“, sagte Carvalho. „Bruno kann der Gruppe mit seiner Art und seiner Persönlichkeit helfen.“ Das gleiche gelte aber auch für andere Spieler. Portugal spielt am Dienstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) gegen die Schweiz um das erste WM-Viertelfinale seit 2006. Ronaldo dürfte trotz seiner zuletzt enttäuschenden Leistung erneut in der Startelf stehen. Er will erstmals in einem WM-K.o.-Spiel treffen und zudem Portugals WM-Torrekord von Eusébio einstellen. dpa