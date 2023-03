BVB wildert bei Manchester City - Neuer Bellingham im Anflug?

Nationalspieler Nordirlands

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkungen und offenbar bei Manchester City fündig geworden. Kommt ein neuer Bellingham?

Dortmund - Borussia Dortmund hat nach einer durchwachsenden Hinrunde wieder in die Spur gefunden und spielt bislang eine ganz starke Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Vor dem Knaller-Duell mit dem FC Bayern München liegt der BVB in der Tabelle sogar einen Punkt vor dem größten Konkurrenten an der Spitze. Die deutsche Meisterschaft ist möglich, wenn Edin Terzic mit seiner Mannschaft in der Allianz Arena besteht und sich bis zum Ende der Spielzeit keine großen Ausrutscher mehr leistet.

Name Shea Charles Alter 19 Position Manchester City Verein Zentrales Mittelfeld

Borussia Dortmund plant Kader für 2023/24

Sportdirektor Sebastian Kehl muss aber bereits die kommende Saison im Blick haben und den Kader für die Zukunft planen. Nach übereinstimmenden Medienberichten von Bild und des Transferexperten Fabrizio Romano, hat Borussia Dortmund großes Interesse an Shea Charles von Manchester City.

Der 19-Jährige absolvierte in der laufenden Spielzeit 20 Partien für die U21 von Manchester City und feierte bereits sein Debüt für die Nationalmannschaft Nordirlands. Unter Coach Pep Guardiola hat es der 19-Jährige aber schwer, auf Einsätze zu kommen. Bei den „Skyblues“ steht Charles noch bis Sommer 2027 unter Vertrag, Borussia Dortmund müsste also eine Ablöse an den amtierenden englischen Meister überweisen. Charles spielt im zentralen Mittelfeld und könnte langfristig Nachfolger von Jude Bellingham werden, den es womöglich im Sommer zu einem europäischen Top-Klub zieht.

Borussia Dortmund hat Nachwuchsspieler von Manchester City im Visier

Nach Bild-Informationen könnte sich Shea Charles aufgrund seiner dürftigen Perspektive im Team von Guardiola einen Wechsel vorstellen. Er scheint nicht abgeneigt davon zu sein, sein Glück in der deutschen Bundesliga zu suchen.

In der Vergangenheit machte Borussia Dortmund sehr gute Erfahrungen mit Spielern aus der Nachwuchsabteilung von Manchester City. Jadon Sancho kam 2017 für acht Millionen Euro und brachte vier Jahre später 85 Millionen Euro ein, als er zu Manchester United wechselte. Neueste Errungenschaft aus der Jugend der „Citizens“ ist Jamie Bynoe-Gittens, für den der BVB 2020 lediglich eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 90.000 Euro zahlte.

Shea Charles, der in Manchester geboren wurde, durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung von City. Auf sein Debüt bei den Profis wartet der 19-Jährige allerdings noch. Im Champions League-Achtelfinale gegen RB Leipzig stand der Mittelfeldspieler zwar im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. (smr)

