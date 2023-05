BVB verschlingt Wolfsburg: Dortmund sagt Bayern den Kampf an

Von: Katharina Küpper, Kevin Mattes

Der BVB hat den VfL Wolfsburg deutlich geschlagen. © Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der BVB hat sich gegen VfL Wolfsburg in Ekstase gespielt. Sechs Tore und eine klare Nachricht an den FCB: Das Titelrennen ist noch nicht vorbei.

Aufstellung BVB: Kobel - Ryerson (75. Passlack), Hummels (62. Özcan), Süle, Wolf - Can, Bellingham, Brandt, Malen (62. Reus), Adeyemi (69. Reyna) - Haller (62. Moukoko)

Aufstellung Wolfsburg: Casteels - Bornauw, Guilavogui (46. Paredes), van de Ven - Baku (46. Fischer), Nmecha, Arnold, Svansberg (65. Gerhardt), Kaminski (65. Cozza) - Wimmer, Wind (65. Marmoush)

Anstoß: Heute (7. Mai), 17.30 Uhr

Endstand: 6:0 (3:0)

Tore: 1:0 Adeyemi (14.); 2:0 Haller (28.); 3:0 Malen (37.); 4:0 Bellingham (54.); 5:0 Adeyemi (59.); 6:0 Bellingham (85.)

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Marco Fritz (45, Korb)

90. Minute: Abpfiff! Frenetischer Beifall von den Rängen. Borussia Dortmund zerlegt den VfL Wolfsburg in seine Einzelteile. Die Gäste mit vereinzelten Möglichkeiten, der Rest war schwarz-gelber Angriffsfußball auf allerhöchstem Niveau.

Konzentriert, ideenreich, rasant und abschlussstark. Es war mehr als ein Sieg. Der BVB mit einer klaren Kampfansage in den Süden: „Wir haben verstanden und wollen keinen Punkt mehr liegen lassen.“ Wenn Bayern stolpert ist dieser BVB da, ein mehr als ermutigender Fußball-Sonntag für alle Borussen.

86. Minute: Brandt spielt per Kopf auf Bellingham. Der nimmt mit der Brust an und muss den Ball nur noch reinschieben. Was er auch ganz abgebrüht macht. Sein Doppelpack, für den BVB das Sixpack.

86. Minute: TOR FÜR DEN BVB!

81. Minute: Wieder ist Borussia Dortmund im Angriff. Niklas Süle probiert es mit einem Distanzschuss. Der Ball kommt flach und scharf, fliegt allerdings am Tor vorbei.

79. Minute: Die Dortmunder sind hungrig und ruhen sich auf der 5:0-Führung nicht aus. Dieses Mal kommt Youssoufa Moukoko im Sechzehner an den Ball und schließt ab. Casteels pariert.

78. Minute: Schon wieder ist der BVB vor dem gegnerischen Tor. Dieses Mal versucht sich Julian Brandt am Torschuss, allerdings blockt Bornauw zur Ecke.

77. Minute: Ryerson wird ausgewechselt. Für ihn kommt Felix Passlack.

74. Minute: Und schon wieder Marco Reus! Er dribbelt den Strafraum entlang, als er dann abschließen will, waren doch schon zu viele Wolfsburger im Sechzehner.

71. Minute: Der Kapitän machts selbst und Casteels muss sich lang machen. Dortmund schnuppert am sechsten Treffer.

71. Minute: Marco Reus holt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position raus.

69. Minute: Adeyemi wird ausgewechselt. Für ihn kommt Gio Reyna. Die Südtribüne feiert den Doppeltorschützen gebührend.

65. Minute: Adeyemi verschießt! Der Ball fliegt weit über das Tor. Mitspieler und Fans bauen den Zweifach-Torschützen wieder auf.

64. Minute: Elfmeter für Dortmund! Bellingham wurde im Strafraum umgegrätscht. Klare Sache.

62. Minute: Dreifach-Auswechslung beim BVB: Für Haller, Hummels und Malen kommen Moukoko, Özcan und Reus.

59. Minute: Wolfsburg steht neben sich. Bornauw mit der gerade zur feierlichen Ballübergabe an Haller. Borussia nimmt dankend an. Haller auf Adeyemi und der schiebt nur noch ein. Die Party geht weiter! Das ganze Stadion ist im Rausch.

59. Minute: Tor für den BVB!

54. Minute: Was ein Tor! Bellingham mit sensationellem Distanzschuss, den Casteels noch soeben an die Latte lenken kann. Dann bekommt der Ball Drall und springt am langen Pfosten doch noch rein. Flippertor in Dortmund vom Allerfeinsten!

54. Minute: Tor für den BVB!

53. Minute: Haller behauptet den Ball und will im Sechzehner nochmal ablegen, allerdings stand kein Mitspieler als Ballabnehmer bereit.

51. Minute: Niklas Süle versucht es mal aus der Distanz. Casteels ist gefordert.

50. Minute: Und der BVB lässt nicht locker. Die Schwarz-Gelben starten in die zweite Halbzeit direkt mit einer Doppelchance.

46. Minute: Donyell Malen ist in einer richtig guten Form. In den vergangenen sechs Spielen traf er sechs Mal und lieferte drei Vorlagen. Auch in der ersten Halbzeit gegen Wolfsburg belohnte er sich mit einem Treffer und hatte noch zwei weitere Chancen auf dem Fuß. Wenn er weiter so aufdreht, dürfen die BVB-Fans wohl noch das ein oder andere Mal jubeln.

46. Minute: Weiter geht‘s!

45. Minute: Halbzeit! Was für eine erste Halbzeit! Für alle angereisten Wolfsburger, inklusive Mannschaft, herrscht akute Sturmwarnung. Der BVB völlig unbeeindruckt vom Bayern-Sieg in Bremen.

BVB gegen Wolfsburg im Live-Ticker: Wölfen droht das Debakel

Die Borussia zaubert, kombiniert und brilliert. Die Schwarz-Gelben glänzen immer wieder mit wunderbarem Kombinationsfußball im 16-Meter-Raum. Erobern sich die Bälle und belohnen sich mit Toren. Fünf-Sterne-Fußball und drei Tore vor der Süd. Die Wolfsburger müssen in der zweiten Halbzeit ein anders auftreten, sonst gibt es eine herbe Klatsche.

40. Minute: Wolfsburg mit dem Versuch mitzuspielen. Immer wieder verteidigen sie zu hoch. Und der angriffsfreudige BVB sagt einfach nur: danke. Wenn die Jungs von Edin Terzić so weitermachen, droht den Wölfen das Debakel.

37. Minute: Wolf passt in den Lauf von Julian Brandt, der dreht auf, ist nicht zu bremsen und läuft alleine auf das Tor zu, doch statt selbst zu schießen, legt er nochmal ab auf Malen, der den Ball nur noch reinschieben muss. Wolfsburg ist hilf- und machtlos.

37. Minute: Tor für Borussia Dortmund!

34. Minute: Wolfsburg immer wieder mit Nadelstichen. Kaminski mit einem sehr guten Abschluss, aber Dortmund hat nun mal einen Gregor Kobel im Tor stehen.

32. Minute: Malen mit Pech. Nach Vorarbeit durch Brandt kommt er nahe des Elfmeterpunkts zum Abschluss. Der Ball geht allerdings weit drüber.

28. Minute: Alles geht bei Adeyemi. Er tritt an und ist einfach nur unbremsbar. Die perfekte Vorarbeit für Haller, der nur noch einschieben muss. Der BVB spielt wie ein kommender Meister.

28. Minute: Tor für den BVB!

27. Minute: Jetzt finden auch die Wolfsburger ihren Rhythmus, Wind auf Baku, der tänzelt etwas am Sechzehner des BVB. Sein Abschluss geht aber weit über das Tor.

23. Minute: Mit fortschreitender Zeit gewinnt auch das Spiel an Dynamik. Die Schwarz-Gelben spielen spritziger, zeigen Spielfreude und sind kreativ.

19. Minute: Da war Malen zu gutmütig. Nach Pass von Brandt läuft er auf das Tor zu, doch statt selbst abzuschließen legt er nochmal rüber. Allerdings war der Ball zu weit vorne für Bellingham.

19. Minute: Schreck-Moment! Wimmer allein vor Kobel, der pariert mal wieder prächtig! War es abseits oder nicht? Es gibt den Eckball nach den Nachschuss von Wind.

18. Minute: Starker Ballgewinn von Ryerson gegen Baku an der eigenen Toraus-Linie.

14. Minute: Diesmal foult ihn niemand! Adeyemi bringt den BVB in Führung! Und das im Kopfballduell mit dem deutlich größeren Guilavogui! Keiner springt so hoch wie Adeyemi.

14. Minute: Tor für den BVB!

10. Minute: Wolf setzt sich stark gegen seine Gegenspieler durch, flankt in die Mitte, aber da waren nur Wolfsburger. Immerhin gibt es Ecke.

7. Minute: Die nächste Ecke für Dortmund und dieses Mal wurde es gefährlich: Bellingham kommt mit dem Kopf dran, der Ball fliegt aber knapp drüber.

6. Minute: Langer Pass auf Bellingham, allerdings war Bornauw aufmerksam. Ecke für Dortmund.

2. Minute: Erster guter Angriff von Wolfsburg. Wimmer lässt die Dortmunder und läuft auf das Tor zu. Erst in letzter Instanz kann Hummels den Ball rausspielen.

1. Minute: Der BVB kann den Ball gut in den eigenen Reihen halten. Nach einem Fehlpass holte sich Ryerson den Ball sofort wieder zurück.

17.29 Uhr: Der BVB hat Anstoß.

17.23 Uhr: Das Stadion ist voll. Aber alle Fans werden es wohl nicht rechtzeitig schaffen: Auf der A40 gab es einen Unfall. Von den Auswirkungen sollen auch BVB-Anhänger betroffen sein. Die Straße ist teilweise gesperrt.

17.20 Uhr: Die Dortmunder wollen Meister werden. Um im Rennen zu bleiben, müssen heute drei Punkte her. Aber Sportdirektor Sebastian Kehl ist zuversichtlich: „Weil wir noch drei Heimspiele haben und die heimstärkste Mannschaft sind, werden wir noch Meister.“

17.18 Uhr: Im Stadion ertönt „Am Borsigplatz geboren“. Die ganze Südtribüne stimmt mit ein. Auch heute kann die Mannschaft auf lautstarken Support bauen.

17.05 Uhr: Am DAZN-Mikrofon äußerte sich Edin Terzic über Raphael Guerreiro. Schon im Vorfeld erklärte Terzic, dass hinter dem Profi ein Fragezeichen stünde. Gegen Bochum hat er einen Schlag auf die Wade abbekommen.

„Wir haben eine richtig gute Startelf auf dem Platz. Raphael Guerreiro ist in herausragender Form, aber konnte nicht die ganze Woche mit uns trainieren. Das Risiko ist von Beginn an zu groß, aber wir wissen, dass wir das Risiko hinten raus vielleicht eingehen müssen“, so der Trainer.

17.02 Uhr: Jamie Bynoe-Gittens ist nicht im Kader. Wie der BVB mitteilt, fehlt er verletzungsbedingt.

16.52 Uhr: Die Mannschaft läuft ein. Traditionell wedeln die Fans zur Begrüßung mit den Schals.

16.50 Uhr: Die Bilanz spricht ganz klar für den BVB: Von 55 Aufeinandertreffen konnten die Schwarz-Gelben 32 Spiele für sich entscheiden. 12-mal trennten sich die Teams im Remis. Die „Wölfe“ gewannen nur 11-mal. Einen dieser Siege fuhr der VfL allerdings in der Hinrunde ein.

16.40 Uhr: Der erste Applaus brandet auf. Die Torhüter Kobel und Meyer kommen raus, um sich warmzumachen. Als die Wolfsburger Keeper den Platz betreten beginnt das Pfeifkonzert.

16.35 Uhr: Auch die Aufstellung der Gäste liegt vor. Nico Kovac will mit dieser Elf drei Punkte in Dortmund holen: Casteels - Bornauw, Guilavogui, van de Ven - Baku, Nmecha, Arnold, Svansberg, Kaminski - Wimmer, Wind

16.26 Uhr: Das ist die Bank von Borussia Dortmund: Meyer, Schlotterbeck, Guerriero, Özcan, Reyna, Reus, Passlack, Moukoko, Modeste

16.24 Uhr: Die Aufstellung ist da: Tatsächlich hat es für Guerreiro und Schlotterbeck nicht für die Startaufstellung gereicht. Allerdings sitzen beide auf der Bank. Marius Wolf übernimmt die rechte Seite. Diese Elf schickt Edin Terzic ins Rennen: Kobel - Ryerson, Hummels, Süle, Wolf - Can, Bellingham, Brandt, Malen, Adeyemi - Haller

16.07 Uhr: Der Mannschaftsbus ist soeben am Stadion angekommen.

Update, Sonntag (7. Mai), 15.47 Uhr: Es ist Spieltag in Dortmund. Nachdem der FC Bayern gestern 2:1 gegen Werder Bremen gewonnen hat, müssen drei Punkte auf das Konto der Schwarz-Gelben, um im Meisterkampf im Rennen zu bleiben. Die Aufgabe wird keine leichte. In den vergangenen neun Spielen haben sie nur einmal verloren.

BVB gegen Wolfsburg im Live-Ticker: Der Vorbericht zum 31. Bundesligaspieltag

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist heute (7. Mai) um 17.30 Uhr. +++

Dortmund – Der BVB steht nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden gegen den VfL Bochum unter Zugzwang im Titelrennen. Gegen formstarke Wölfe muss ein Heimsieg her, wenn man weiterhin um die deutsche Meisterschaft spielen will.

BVB gegen Wolfsburg im Live-Ticker: Borussia Dortmund kann personell wohl aus dem Vollen schöpfen

Personell kann der Revierklub vermutlich aus dem Vollen schöpfen, wie Trainer Edin Terzic auf der Spieltagspressekonferenz verriet. Teilweise habe man mit 26 Feldspielern trainieren können.

„Es sieht so aus, dass nahezu alle einsatzfähig sind. Die einzigen beiden Fragezeichen, die wir da noch haben, sind bei Raphael Guerreiro und Nico Schlotterbeck,“ so der Coach.

BVB gegen Wolfsburg im Live-Ticker: „Wir werden alles reinwerfen“

Der Portugiese bekam in Bochum einen Schlag auf die Wade und hatte in dieser Woche noch etwas mit den Folgen zu kämpfen. Nico Schlotterbeck pausierte zuletzt aufgrund seiner Muskelverletzung aus dem Frankfurt-Spiel. Vieles deutet aber darauf hin, dass er gegen den VfL Wolfsburg sein Kader-Comeback geben kann.

Das Hinspiel dürften die BVB-Fans eher in schlechter Erinnerung haben. Im November 2022 gab es damals eine 0:2-Pleite. Zuvor gab es gegen den VfL Wolfsburg jedoch eine starke Serie von insgesamt acht Siegen in Serie.

Die jüngste BVB-Bilanz gegen den VfL Wolfsburg spricht eine positive Sprache. © Dennis Ewert/RHR-FOTO; Collage: RUHR24

An diese soll nun erneut angeknüpft werden. Dafür wolle man laut Edin Terzic alles geben: „Wir werden alles reinwerfen, um die letzten Spiele zu gewinnen“.