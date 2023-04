BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Entscheidung um Sébastien Haller gefallen

Von: Nicolas Luik

Live-Ticker: BVB-Star Sébastien Haller steht gegen Union Berlin wohl im Kader. © Dennis Ewert/RHR-Foto

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Am 27. Bundesliga-Spieltag geht es für Borussia Dortmund schon um alles.

Mögliche Aufstellung BVB: Kobel - Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Guerreiro, Bellingham - Brandt, Reus - Haller

Mögliche Aufstellung Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Doekhi - Juranovic, Khedira, Roussillon - Laidouni, Haberer - Becker, Behrens

Anstoß: Heute, 15.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Noch nicht bekannt

Update, Samtag (8. April), 12.10 Uhr: Auf der BVB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin hatte Trainer Edin Terzic noch offen gelassen, ob Thomas Meunier (Rückenprobleme) und Sébastien Haller (Knieprobleme) heute spielen können. Inzwischen ist eine Entscheidung gefallen.

Laut Ruhr Nachrichten ist Sébastien Haller am Freitagabend mit ins Teamhotel gefahren und damit eine Kader-Option für das heutige Spiel gegen Union Berlin. Thomas Meunier war hingegen nicht dabei. Auch Felix Passlack fehlte.

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Der Vorbericht zum Bundesliga-Spiel

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels BVB gegen Union Berlin am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der Anstoß im Signal Iduna Park erfolgt am Samstag (8. April) um 15.30 Uhr. +++

Erstmeldung, Donnerstag (6. April), 17:40 Uhr): Will Borussia Dortmund die Chance auf den Deutschen Meistertitel wahren, dann muss am Samstag ein Heimsieg her. Einfach wird das nicht, denn mit Union Berlin reist der aktuelle Bundesliga-Dritte zum BVB. Nur zwei Punkte trennen beide Vereine.

Derweil hat der FC Bayern nach dem 4:2-Sieg gegen die jetzt wieder zweitplatzierten Dortmunder am vergangenen Spieltag die Tabellenführung übernommen. Vier Tage später schied der BVB auch noch gegen RB Leipzig aus dem DFB-Pokal aus (0:1).

BVB-Profi Jude Bellingham darf sich freuen: Karim Adeyemi kehrt gegen Union zurück. © Ewert/RHR-Foto

BVB gegen Union Berlin: Karim Adeyemi kehrt nach Sperre und Verletzung zurück

Auch für Gegner Union Berlin war im Viertelfinale Schluss. Die Hauptstädter mussten sich mit 0:2 bei Eintracht Frankfurt geschlagen geben. Für den BVB geht es nach den beiden jüngsten Tiefschlägen um alles.

Und immerhin: Ein wichtiger Rückkehrer sollte am Samstag dabei sein. Karim Adeyemi ist nach überstandenem Muskelfaserriss im Oberschenkel wieder fit.

BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Adeyemi-Rückkehr und Fragezeichen hinter Haller

Der 21-Jährige Offensivspieler war schon zum Klassiker in München vor einer Woche in den Kader zurückgekehrt, aber ohne Einsatz geblieben. Im Pokal fehlte er wegen einer Rotsperre. Jetzt winkt der erste Einsatz seit dem 19. Februar.

Mit seiner Schnelligkeit ist Adeyemi für den BVB gegen taktisch und kämpferisch kompliziert zu bespielende Unioner eine wichtige Waffe. Bei seinen jüngsten vier Einsätzen vor dem verletzungsbedingten Ausfall hatte er jeweils ein Tor erzielt.

Fraglich ist noch, ob Sébastien Haller gegen Union Berlin wieder mitwirken kann. Der ivorische Mittelstürmer hatte im DFB-Pokal gegen RB Leipzig noch wegen Knieproblemen passen müssen. Nico Schlotterbeck fehlt dem BVB weiterhin verletzt.