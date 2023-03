BVB und RB Leipzig im Transfer-Duell um Liverpool-Profi

Von: Sascha Mehr

Teilen

Borussia Dortmund und RB Leipzig wollen beide Naby Keita vom FC Liverpool verpflichten. Wer setzt dich durch?

Dortmund/Leipzig - RB Leipzig hat bereits zwei Neuzugänge für die kommende Saison verpflichtet. Benjamin Sesko und Nicolas Seiwald kommen beide von RB Salzburg und kosten in Summe 44 Millionen Euro. Die Sachsen sind damit aber längst nicht fertig in Sachen kostspieliger Verstärkungen für 2023/24. Nach Informationen der Sport Bild zeigt der Champions League-Teilnehmer Interesse an einer Rückholaktion von Naby Keita, der beim FC Liverpool unter Vertrag steht.

Borussia Dortmund zeigt Interesse an Naby Keita

Keita, der im Sommer 2016 für knapp 30 Millionen Euro von Salzburg nach Leipzig wechselte, zog zwei Jahre später für den doppelten Preis weiter. Die Erwartungen an den zentralen Mittelfeldspieler waren groß an der Anfield Road, doch Keita konnte diese nie erfüllen. Er ist ein solider Premier-League-Spieler, der aber nie hervorstach im Kader von Trainer Jürgen Klopp. In der laufenden Saison kommt der 28-Jährige auf 13 Pflichtspieleinsätze, eine Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht. Dass es nicht für mehr Spiele reichte, lag an einer Oberschenkelverletzung, die er sich im vergangenen Sommer zugezogen hatte.

Nach der laufenden Spielzeit läuft der Vertrag von Keita beim FC Liverpool aus, eine Verlängerung wird es sehr wahrscheinlich nicht geben, weil der Spieler eine neue Herausforderung sucht und gerne zurück in die deutsche Bundesliga will. Der Nationalspieler Guineas wäre ablösefrei zu haben und nicht nur Ex-Klub RB Leipzig zeigt großes Interesse. Aus der Bundesliga hat ihn auch Borussia Dortmund auf dem Zettel, wie die Sport Bild berichtet.

Borussia Dortmund: Transfer-Duell mit RB Leipzig

Der BVB könnte Jude Bellingham trotz Vertrages bis 2025 im Sommer verlieren und hält intensiv Ausschau nach einem möglichen Nachfolger für den Engländer. Sportdirektor Sebastian Kehl hat Keita, der die Liga kennt und in Leipzig bereits nachgewiesen hat, dass er eine Top-Mannschaft führen kann, als geeigneten Ersatz ausgemacht. Nach dem Wettbieten um Seiwald, den Leipzig dem BVB vor der Nase wegschnappte, steht also das nächste Transfer-Duell der beiden deutschen Champions League-Teilnehmer an.

Naby Keita (r.) vom FC Liverpool. © Action Foto Sport via www.imago-images.de

Im vergangenen Herbst soll Borussia Dortmund bereits das Interesse an einem ablösefreien Transfer für Sommer 2023 beim Berater von Naby Keita hinterlegt haben. RB Leipzig stieg im Winter in das Werben um den 28-Jährigen ein - zunächst auch für einen Wechsel nach der Saison, doch nach der Verletzung von Dani Olmo wollten die Sachsen Keita plötzlich sofort holen. Liverpool-Trainer Klopp schob einem sofortigen Abgang aber einen Riegel vor.

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Das Gehalt Keitas soll nach Sport-Bild-Informationen bei etwa sieben Millionen Euro liegen und damit über dem Salär, das Marco Reus bei einer Vertragsverlängerung angeboten wird. Der BVB bietet seinem Kapitän die Hälfte seines jetzigen Gehalts an, das dann sechs Millionen Euro betragen würde. Plan A von Borussia Dortmund ist weiterhin, Bellingham zu halten. Sollte das nicht gelingen, hat Sportdirektor Kehl nun aber einen Plan B in der Tasche - wenn sich der Spieler nicht doch für seinen Ex-Verein entscheidet. (smr)