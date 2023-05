BVB-U23 gegen SpVgg Bayreuth im Live-Ticker: Zimmermann kündigt Veränderungen an

Von: Katharina Küpper

Die BVB-U23 trifft auf SpVgg Bayreuth. Alle Informationen im Live-Ticker. © Marco Steinbrenner/Kirchner-Media

Die BVB-U23 bleibt Drittligist. Dennoch wollen die Westfalen gegen Absteiger Bayreuth nicht zurückschalten. Alle Infos zum Spiel heute im Live-Ticker.

Mögliche Aufstellung BVB II: Ostrzinski - Özkan, Suver, Pudel, Guille Bueno - Pfanne - Pasalic, Pohlmann, Eberwein, Elongo-Yombo - Otuali

Anstoß: Heute (20. Mai), 14 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Franziska Wildfeuer (29/Lübeck)

12.37 Uhr: Jetzt inspizierten auch die Spieler von Bayreuth den Rasen.

Samstag (20. Mai), 12.24 Uhr: Noch ist das Stadion Rote Erde weitestgehend leer. Ein paar Mitarbeitende, ein paar Ordner, die ersten Spieler betreten den Platz – unter ihnen Tom Rothe, der auch schon für die Profis des BVB aufgelaufen ist. Die ersten Dortmunder Fans versammeln sich allerdings bereits vor dem Biergarten Rote Erde. Der Gästeblock ist noch wie ausgestorben. Kein Wunder bei der weiten Anreise: Die Rote Erde und das Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth trennen knapp 500 Kilometer Fahrtstrecke.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels Borussia Dortmund II gegen SpVgg Bayreuth am 37. Spieltag der dritten Liga. Der Anpfiff im Stadion Rote Erde ist heute (20. Mai) um 14 Uhr. +++

BVB-U23 gegen SpVgg Bayreuth im Live-Ticker: Klare Tabellenverhältnisse

Dortmund – Die U23 des BVB lädt zum letzten Heimspiel der Saison 2022/23. Dank des 3:3-Unentschieden am Montag (15. Mai) in Aue können die Schwarz-Gelben völlig befreit aufspielen. Der Klassenerhalt ist gesichert. Auch im nächsten Jahr heißt es also Dritte Liga für die Zweitvertretung von Borussia Dortmund.

Anders als für die SpVgg Bayreuth. Für den Gegner der BVB-U23 heißt es in der kommenden Saison wieder zurück in die Regionalliga Bayern.

Vor dem Spiel gegen SpVgg Bayreuth kündigt BVB-II-Trainer Jan Zimmermann Veränderungen an. © Neundorf/Kirchner-Media

BVB-U23 gegen SpVgg Bayreuth im Live-Ticker: Zimmermann kündigt Veränderungen an

Trotz der klaren Verhältnisse schraubt das Team um BVB-Trainer Jan Zimmermann die Ansprüche nicht nach unten. Das wurde deutlich nach den selbstkritischen Worten nach dem Klassenerhalt in Aue. Dass die Westfalen dort keine drei Punkte einfahren konnten, erklärte er mit den Worten: „Uns hat ein bisschen die Reife und Abgezocktheit gefehlt, dass wir das Spiel bei 2:1 nicht für uns entschieden haben. (...) Richtig zufrieden ist man heute nicht, aber dann doch.“

Das unterstrich er im Nachgang auch im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten: „Wir wollten uns nicht über die Ziellinie retten, sondern unsere positive Serie fortsetzen. Es ist gut, dass wir jetzt Gewissheit haben.“ So mache es auch mehr Spaß.

„Die Jungs wollen in den verbleibenden beiden Spielen dokumentieren, in welcher Verfassung sie sind.“ Jetzt gilt es, das auch gegen die SpVgg Bayreuth zu beweisen. Bei der Partie werde es ein paar Veränderungen personeller Natur geben, kündigte Zimmermann bereits im Vorfeld an.