BVB gegen Schott Mainz im Live-Ticker: Schöne Trikot-Aktion vor dem Anpfiff

Von: Kevin Mattes, Marcel Witte

Live-Ticker: Schott Mainz empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund. © Eibner, Chai v.d. Laage/Imago; Collage: RUHR24

In der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert der BVB heute bei Regionalligist Schott Mainz. RUHR24 berichtet im Live-Ticker über die Partie.

Aufstellung TSV Schott Mainz: Hansen - Just, Ahlbach, Gans, Schlosser - T. Müller - Embaya, Cucchiara - Wimmer, Thum, Schwarz

Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Can - Sabitzer, Reus - Malen, Brandt - Haller

Begegnung: TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund

Anpfiff: Heute (12. August), 15.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Benjamin Brand (Unterspiesheim)

BVB gegen Schott Mainz im Live-Ticker: Edin Terzic spricht über Felix Nmecha und Karim Adeyemi

15.17 Uhr: BVB-Trainer Edin Terzic am Sky-Mikro über...

... die Fans in Mainz: Die sind ja wegen uns hier und das ist ein gutes Zeichen. Es ist toll, dass so viele Borussen hier sind und uns unterstützen.

Die sind ja wegen uns hier und das ist ein gutes Zeichen. Es ist toll, dass so viele Borussen hier sind und uns unterstützen. ... Schlüsse nach dem Saisonfinale: Das wollen wir zeigen. Wir haben uns nicht nur Ziele gesetzt, wir wollen ein paar Dinge definitiv besser machen. Vor allem, wenn man sich die Hinrunde anschaut.

Das wollen wir zeigen. Wir haben uns nicht nur Ziele gesetzt, wir wollen ein paar Dinge definitiv besser machen. Vor allem, wenn man sich die Hinrunde anschaut. ... ein Trauma nach dem Meister-Finale: Nein. Natürlich war es nicht der schönste Tag in unserem Leben, aber wir haben so viele Dinge positiv aus der Rückrunde mitnehmen können. Dieser Tag macht Hunger auf mehr. Wir versuchen es wieder.

Nein. Natürlich war es nicht der schönste Tag in unserem Leben, aber wir haben so viele Dinge positiv aus der Rückrunde mitnehmen können. Dieser Tag macht Hunger auf mehr. Wir versuchen es wieder. ... Schott Mainz: Im Pokal gibt es nur eine Regel: Der Gewinner bleibt. Wir wollen gewinnen, aber der Gegner will über sich hinauswachsen. Die Jungs spielen richtig gut Fußball, sie haben am Dienstag ein gutes Spiel gezeigt. Eine junge und hungrige Mannschaft, dem wollen wir heute mit gutem Fußball entgegenspielen.

Im Pokal gibt es nur eine Regel: Der Gewinner bleibt. Wir wollen gewinnen, aber der Gegner will über sich hinauswachsen. Die Jungs spielen richtig gut Fußball, sie haben am Dienstag ein gutes Spiel gezeigt. Eine junge und hungrige Mannschaft, dem wollen wir heute mit gutem Fußball entgegenspielen. ... die Trikot-Geste des BVB: Wir haben das auch wahrgenommen. Der Junge hat letzte Saison 24 Tore erzielt, ist ein ganz wichtiger Spieler. Das tut einem als Fußballer leid, wir wollten ihm alles Gute wünschen.

Wir haben das auch wahrgenommen. Der Junge hat letzte Saison 24 Tore erzielt, ist ein ganz wichtiger Spieler. Das tut einem als Fußballer leid, wir wollten ihm alles Gute wünschen. ... eine Rückkehr von Nmecha und Adeyemi nächste Woche: Das werden wir abwarten in den nächsten Tagen, sie haben ihr individuelles Training absolviert. Bei Karim sind wir sehr zuversichtlich, bei Felix müssen wir abwarten, vielleicht kann er auch nächste Woche wieder einsteigen.

BVB gegen Schott Mainz im Live-Ticker: Die Gelbe Wand ist da

14.58 Uhr: Die Spieler von Borussia Dortmund kommen zum Warmmachen heraus. Klar zu erkennen: Die Gelbe Wand ist in Mainz angekommen.

BVB gegen Schott Mainz im Live-Ticker: Schöne Trikot-Aktion vor dem Anpfiff

14.57 Uhr: Eine schöne Aktion des BVB vor dem Anpfiff! Borussia Dortmund übergab dem verletzten Mainer Johannes Gansmann ein vom Team unterschriebenes Trikot der Schwarz-Gelben.

BVB gegen Schott Mainz im Live-Ticker: Der Blick auf den Dortmunder Gegner

14.52 Uhr: Nochmal ein Blick auf den Gegner. Der TSV Schott Mainz stieg am Ende der vergangenen Saison aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in die Regionalliga Südwest auf. Dort ging der Saisonauftakt am Dienstagabend mit 3:4 gegen den FSV Frankfurt verloren.

14.44 Uhr: Die Namen werden vermutlich nur wahren Fußball-Experten etwas sagen. Der Vollständigkeit halber die Aufstellung des TSV Schott Mainz:

Hansen - Just, Ahlbach, Gans, Schlosser - T. Müller - Embaya, Cucchiara - Wimmer, Thum, Schwarz

BVB gegen Schott Mainz im Live-Ticker: Felix Nmecha heute nicht dabei

14.40 Uhr: Felix Nmecha fehlt heute im BVB-Kader. Der Mittelfeldspieler war laut Sport1-Reporter Patrick Berger im Training umgeknickt. Auch Karim Adeyemi fällt wie berichtet verletzt aus. Torhüter Gregor Kobel und Verteidiger Nico Schlotterbeck sind aber wieder dabei, der Abwehrspieler sitzt zunächst aber auf der Bank.

14.35 Uhr: Die BVB-Bank: Meyer - Schlotterbeck, Özcan, Hazard, Wolf, Moukoko, Pohlmann, Papadopoulos, Bamba.

BVB gegen Schott Mainz im Live-Ticker: Die Aufstellung ist da

14.32 Uhr: Nun ist sie da! Das ist die Aufstellung des BVB heute:

Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Can - Sabitzer, Reus - Malen, Brandt - Haller

Die BVB-Aufstellung gegen Schott Mainz. © RUHR24

13.43 Uhr: Wie sieht die Aufstellung des BVB gegen Schott Mainz heute aus? Zwischen 14.15 und 14.30 Uhr erwarten wir die Startaufstellung von Borussia Dortmund. Hier im Live-Ticker erfahrt ihr sofort die erste Elf der Schwarz-Gelben, sobald sie vorliegt.

BVB gegen Schott Mainz im Live-Ticker: Dortmund reist heute in Gelb an

Update, Samstag (12. August), 13.24 Uhr: „Alle in Gelb“ heißt es heute in Mainz. Die BVB-Fans rufen vor dem Pokal-Spiel gegen den TSV Schott Mainz einer Aktion auf. Über 10.000 Dortmunder werden in der Mewa Arena erwartet.

Update, Freitag (11. August), 13.55 Uhr: Wie Sport1 berichtet, ist inzwischen klar, dass Felix Nmecha nicht Teil der BVB-Aufstellung gegen Schott Mainz sein wird. Der Neuzugang wird für das Pokalspiel nicht zur Verfügung stehen, nachdem er am Mittwoch im Training umgeknickt war und nun über Probleme mit dem Sprunggelenk klagt.

BVB gegen TSV Schott Mainz: Der Vorbericht zur ersten Runde im DFB-Pokal

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels TSV Schott Mainz gegen Borussia Dortmund. Die Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals wird am Samstag (12. August) um 15.30 Uhr in der MEWA Arena angepfiffen. +++

Mainz/Dortmund – Endlich geht für den BVB die Pflichtspielsaison 2023/2024 los. Nach einer erfolgreichen Vorbereitung (sechs Siege aus sieben Testspielen) soll nun der Einzug in Runde zwei des DFB-Pokals gelingen.

Für Gegner Schott Mainz ist die Saison bereits am vergangenen Dienstag (8. August) gestartet. Dabei erlebte der Regionalliga-Aufsteiger gleich ein Mega-Drama.

BVB gegen Schott Mainz: Mega-Drama bei Dortmunds Pokalgegner

Die Mannschaft von Trainer Aydin Ay war zu Gast beim FSV Frankfurt und führte nach 90 Minuten mit 3:1. Der erste Dreier im ersten Spiel schien zum Greifen nah. Dann aber nahm das Unheil in der langen Nachspielzeit seinen Lauf.

Zunächst glückte Malik Mc Lemore in der 92. Minute der Anschlusstreffer für die Hessen. Fünf Minuten später gelang Aziz Bouhaddouz sogar noch der viel umjubelte Ausgleich. Und als wäre das nicht schon bitter genug für den TSV, erzielte Noah Awassi in der 99. Spielminute auch noch das 4:3, welches dann bis zum Abpfiff Bestand hatte.

BVB gegen Schott Mainz: Dortmund muss im DFB-Pokal auf mehrere Spieler verzichten

Die lange Nachspielzeit war zustande gekommen, weil sich zuvor zwei Akteure des nächsten BVB-Gegners ernster verletzt hatten und behandelt werden mussten. Schlussmann Tim Hansen erwischte es am Rücken.

Dem TSV Schott Mainz drohen vor dem Duell mit dem BVB mindestens zwei wichtige Spieler auszufallen. © Ulrich Scherba,Eibner-Pressefoto/Imago

Bei Teamkollege Johannes Gansmann wird sogar ein Kreuzbandriss befürchtet. Beide könnten dem TSV Schott Mainz im Spiel gegen Borussia Dortmund (die Partie ist live im TV und Stream zu sehen) fehlen.

Es war in also in vielerlei Hinsicht ein absolut gebrauchter Saisonstart für die Mainzer. Die Westfalen werden ihrerseits aber auch nicht auf alle Profis zurückgreifen können.

Karim Adeyemi ist weiterhin verletzt und fraglich für die Partie. Den deutschen Nationalspieler plagen noch immer muskuläre Probleme.

Zudem stehen dem BVB Thomas Meunier, Giovanni Reyna, Jamie Bynoe-Gittens und Julien Duranville definitiv nicht zur Verfügung. Hinter einem Einsatz von Neuzugang Felix Nmecha steht noch ein Fragezeichen.