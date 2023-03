BVB mit plötzlichem Transfer-Korb? Wunschspieler will lieber woanders hin

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der BVB zeigt Interesse an Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt und der Vertrag scheint ausgehandelt. Offenbar will er aber gar nicht zu Borussia Dortmund.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt kämpft um eine Vertragsverlängerung von Daichi Kamada und Evan Ndicka, doch die Chancen, dass das Duo langfristig am Main bleibt, schwinden immer weiter. Im Sommer könnten die beiden Leistungsträger die SGE ablösefrei verlassen und zu Klubs wechseln, bei denen sie deutlich mehr Gehalt einstreichen würden. „Wir möchten sie unbedingt behalten, haben ihnen entsprechende Angebote unterbreitet und ihre Rolle bei der Eintracht in der Zukunft erläutert. Jetzt müssen wir abwarten. Wir sind überzeugt, dass es für sie am besten wäre, bei der Eintracht zu bleiben“, sagte Sportvorstand Markus Krösche kürzlich zum Kicker-Sportmagazin.

Eintracht Frankfurt kämpft um Duo Ndicka und Kamada

Druck auf die beiden Spieler wird Eintracht Frankfurt aber nicht machen. „Man wird in den nächsten Wochen sehen, wie sie sich entscheiden. Wir stehen in einem engen Austausch mit beiden Spielern und haben ihnen aufgezeigt, welchen Platz sie bei Eintracht Frankfurt zukünftig einnehmen. Ich verstehe, dass es für beide Spieler wichtige Zeitpunkte ihrer Karriere sind. Sie benötigen Zeit. Die bekommen sie von uns auch“, bestätigte Krösche im Gespräch mit dem Pay-TV-Sender Sky.

Bei Daichi Kamada schien eine Entscheidung gefallen zu sein. Borussia Dortmund buhlt um den Offensivspieler und hat offenbar eine Einigung mit ihm erzielt. Kamada soll einen Fünfjahresvertrag unterschreiben und deutlich mehr Gehalt kassieren als bei der SGE. Der TV-Sender Sport1 spricht von einem Jahressalär in Höhe von sechs Millionen Euro. Das wäre doppelt so viel als er bei der Eintracht verdienen könnte.

Sebastian Kehl, Sportdirektor von Borussia Dortmund. © IMAGO/Markus Fischer

Eintracht Frankfurt: Kamada will gar nicht zum BVB

Borussia Dortmund soll aber gar nicht die erste Wahl von Daichi Kamada sein, wie die Bild berichtet. Demnach würde der 26-Jährige lieber ins Ausland wechseln. Zuletzt kursierten Gerüchte um ein Interesse von Manchester United, die sich aber nicht erhärteten. Eine endgültige Entscheidung ist beim Japaner wohl noch nicht gefallen, sonst hätte der BVB den Wechsel längst bekannt geben können. Kommt es zu einer überraschenden Wende und Kamada unterschreibt doch noch einen Vertrag bei einem ausländischen Top-Klub?

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Die Vereine dürften nach den gezeigten Leistungen des Japaners im Jahr 2023 nicht Schlange stehen. In der Hinrunde gehörte der 26-Jährige zu den auffälligsten Bundesligaspielern, doch davon ist plötzlich nichts mehr zu sehen. Zwischen August und Dezember vergangenen Jahres erzielte er 16 Scorerpunkte, seit dem Jahreswechsels kamen lediglich zwei weitere hinzu.

Unterdessen steht die wechselhafte Leistung des Frankfurter Verteidigers Evan Ndicka sinnbildlich für die gesamte Mannschaft beim Spiel in Wolfsburg. (smr)