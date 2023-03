Verliert der BVB einen Star? Premier League lockt Brandt

Von: Marcel Schwenk

Bei Borussia Dortmund blüht Julian Brandt aktuell auf. Zwei Spitzenklubs aus der Premier League wollen den Offensivspieler wohl auf die Insel locken.

Dortmund - Julian Brandt ist seit Wochen in bestechender Form. Mit Borussia Dortmund eroberte der 26-Jährige am Freitagabend die Tabellenspitze der Bundesliga, beim 2:1-Erfolg über Leipzig zeigte der offensive Mittelfeldspieler erneut eine starke Leistung.

Lange hat es gedauert, bis sich der gebürtige Bremer seit seinem Wechsel 2019 beim BVB unverzichtbar gemacht hat. In den vergangenen Spielzeiten war Brandt nie unumstritten und fand sich phasenweise nur auf der Bank wieder. Seit der Spielzeit 2021/22 gehört er allerdings zum Stammpersonal und besticht durch Torgefahr, Übersicht und ein hohes Engagement.

BVB: Julian Brandt weckt Interesse in England

So verwundert es nur wenig, dass Gerüchte um ein Interesse anderer Vereine am 39-fachen Nationalspieler auftauchen. Schließlich läuft Brandts Vertrag am Borsigplatz nur noch bis 2024.

„Die Vertragssituation ist mir natürlich bekannt und das Thema gehen wir sehr unaufgeregt und professionell an“, gab Sportdirektor Sebastian Kehl kürzlich gegenüber der Bild an.

Sollte dies in der laufenden Runde nicht mehr gelingen, wäre im Sommer die letzte Gelegenheit, mit dem Dauerbrenner Kasse zu machen. Und zwei Vereine sollen Brandt laut demselben Medium weit oben auf ihrer Liste haben: der FC Arsenal und Tottenham Hotspur.

Der Spieler selbst soll einem Engagement auf der Insel nicht abgeneigt sein und ließ dies dem Bericht zufolge auch schon im privaten Umfeld durchblicken. Mit Kai Havertz (FC Chelsea) spielt einer seiner besten Freunde zudem schon in England.

Julian Brandt: Vertragsgespräche wohl erst am Saisonende

Nichtsdestotrotz hat der BVB keine schlechten Karten, wenn es um eine Verlängerung der Zusammenarbeit geht. „Ich habe mich im Verein immer wohlgefühlt, auch in der Zeit, in der ich eine beschissene Saison hatte, weil ich weiß, dass viele Menschen hinter mir stehen und mir viele Menschen nach wie vor helfen“, wurde Brandt im Januar vom Kicker zitiert.

Julian Brandt Geburtsdatum: 2. Mai 1996 (Bremen) Bisherige Vereine im Profibereich: Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund Anzahl Bundesligaspiele: 283 (57 Tore, 62 Assists) Vertrag beim BVB bis: Sommer 2024

Was er am BVB hat, weiß er also nur zu gut. Daher hat er auch keine Eile, wenn es um die Vertragskonstellation geht. „Ich bin kein Freund davon, so etwas innerhalb einer Saison zu lösen. Das sind Nebenschauplätze, die oft ein bisschen stören“, so Brandt weiter.

Der Fokus bleibt bis zum Ende der Spielzeit also erstmal auf dem Sportlichen. Dem BVB kann das nur recht sein, schließlich stehen entscheidende Wochen in Champions League und Bundesliga bevor. Und ein Julian Brandt in Bestform könnte da noch sehr wichtig werden. (masc)