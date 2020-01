BVB: Giovanni Reyna feiert emotionales Profi-Debüt gegen den FC Augsburg

BVB-Jungsspund Giovanni Reyna feierte gegen den FC Augsburg sein Profi-Debüt und setzte den Startschuss für eine vielversprechende Karriere.

Augsburg - Giovanni Reyna feierte am Samstag im Trikot von Borussia Dortmund sein Profi-Debüt. Dabei wäre seine Einwechslung in der 72. Spielminute beinahe in der Jubeltraube des BVB untergegangen, nachdem Erling Haaland mit seinem zweiten Treffer das Spiel gedreht hatte.

Für Reyna ist in Augsburg ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen, wie wa.de* berichtet. Nervosität war natürlich dabei, wie er zugab. Die allerdings wich schnell. So sehr, dass er nach gerade einmal vier Minuten die erste Gelbe Karte seiner nun startenden Profi-Karriere kassierte.

Für Giovanni Reyna könnte es der Startschuss einer vielversprechenden Laufbahn sein. Bewiesen, dass er das Potenzial hat, um ein ganz Großer zu werden, hatte er allemal im Trainingslager in Marbella. Und auch bei seinem Debüt gegen den FC Augsburg konnte Giovanni Reyna BVB-Coach Lucien Favre überzeugen. Der schwärmte anschließend in höchsten Tönen.

