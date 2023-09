BVB gegen Heidenheim im Live-Ticker: Entscheidung bei Niclas Füllkrug gefallen

Von: Malte Schindel, Katharina Küpper

BVB gegen 1. FC Heidenheim im Live-Ticker: Niclas Füllkrug muss erstmal auf die Bank. © David Inderlied/Kirchner-Media

Der BVB empfängt heute am 3. Bundesliga-Spieltag den 1. FC Heidenheim. Drei Ex-Borussen kehren nach Dortmund zurück. Alle Infos hier im Live-Ticker.

Aufstellung BVB: Kobel – Wolf, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini – Can, Sabitzer, Brandt – Adeyemi, Haller, Malen

Aufstellung 1. FC Heidenheim: Müller – Theuerkauf, Siersleben, Mainka, Traore – Beste, Thomalla, Maloney, Beck, Dinkci – Kleindienst

Begegnung: Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim

Anpfiff: Heute (1. September), 20.30 Uhr

Spielstand: -:-

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Tobias Reichel (38, Stuttgart)

19.56 Uhr: Schals werden gewedelt, es ist soweit: Die Mannschaft von Borussia Dortmund ist auf dem Platz.

19.50 Uhr: Die Mannschaft des Gegners kommt auf den Platz, um sich warmzumachen.

19.38 Uhr: Auch beim Konkurrenten ist die Aufstellung bekannt. Alle drei Ex-Dortmunder – Mainka, Maloney und Beste – stehen in der Startelf. Trainer Schmidt schickt dieses Team auf den Platz: Müller – Theuerkauf, Siersleben, Mainka, Traore – Beste, Thomalla, Maloney, Beck, Dinkci – Kleindienst

19.33 Uhr: Aufsteiger Heidenheim ist glücklos in die Saison gestartet und bislang ohne Punkte. Doch ist der heutige BVB-Gegner nicht zu unterschätzen. Am ersten Spieltag gegen Wolfsburg waren die Baden in der zweiten Halbzeit mindestens ebenbürtig. Am zweiten Spieltag gegen Hoffenheim lagen sie sogar lange 2:0 vorne ehe sie das Spiel in der Schlussphase aus der Hand gaben.

Die Mannschaft von Borussia Dortmund, die sich in der noch jungen Saison noch nicht von der besten Seite gezeigt hat, wird es heute ein hartes Spiel. Heidenheim will die ersten Punkte in der Bundesliga einfahren.

19.31 Uhr: Neuzugang Niclas Füllkrug muss auf sein Startelf-Debüt in schwarz-gelb noch warten und sitzt vorerst auf der Bank. An seiner Seite: Meyer, Hummels, Ryerson, Özcan, Nmecha, Reus, Bynoe-Gittens, Moukoko.

19.19 Uhr: Die Aufstellung ist da! Edin Terzic startet mit folgender Elf: Kobel – Wolf, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini – Can, Sabitzer, Brandt – Adeyemi, Haller, Malen

19.11 Uhr: Erstmals stand Niclas Füllkrug auf dem Dortmunder Rasen als Spieler von Borussia Dortmund. Zusammen mit seinen neuen Teamkollegen Karim Adeyemi, Marius Wolf, Emre Can, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha und Jamie Bynoe-Gittens. Auffallend: Beim Gegner Heidenheim ist im Vorfeld die komplette Mannschaft einmal auf den Platz gekommen. Das gehört wohl auch zur besagten Euphorie des heutigen BVB-Konkurrenten, von der Edin Terzic im Vorfeld gesprochen hat. Erstmals treffen die beiden Mannschaften aufeinander. Zuvor spielte Heidenheim sechsmal gegen die Zweitvertretung.

19.11 Uhr: Die Spieler des 1. FC Heidenheim inspizieren den Platz. Die angereisten Fans machen ordentlich Stimmung für ihre Mannschaft.

18.52 Uhr: Passend zwei Stunden vor Spielbeginn kämpft sich die Sonne durch die Wolken über Dortmund. Noch ist es ruhig im Stadion. Erste Fans füllen die Südtribüne. Im Gästeblock finden sich schon etliche rot-blaue Anhänger ein. Auch zum zweiten Heimspiel des BVB gegen den 1. FC Heidenheim ist das Stadion wieder ausverkauft.

14.17 Uhr: Neben Niclas Füllkrug stehen weitere Kader-Entscheidungen bei Borussia Dortmund für das heutige Spiel fest. Laut den Ruhr Nachrichten seien auch Julian Ryerson und Felix Nmecha in den Mannschaftsbus gestiegen, ebenso Youssoufa Moukoko, um den es nach dem Füllkrug-Transfer des BVB noch Abgangsgerüchte gab. Mateu Morey und Thorgan Hazard sind heute nicht dabei.

Freitag (1. September), 13.56 Uhr: Nach Informationen der Ruhr Nachrichten steht Niclas Füllkrug für das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim direkt im Kader. Auf einem entsprechenden Video ist zu sehen, wie der Nationalspieler den Mannschaftsbus der Dortmunder betritt.

Vor BVB gegen Heidenheim: Niclas Füllkrug unterschreibt bei Borussia Dortmund

Donnerstag (31. August), 22.05 Uhr: Einen Tag vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim hat der BVB den Transfer von Niclas Füllkrug fix gemacht. Der Stürmer-Neuzugang von Werder Bremen unterschrieb einen bis 30 Juni 2026 gültigen Vertrag.

Laut Kicker könnte der 30-Jährige schon gegen den 1. FC Heidenheim im Kader stehen. Ein Einsatz von Beginn an ist aber eher unwahrscheinlich.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim. Die Partie am 3. Bundesliga-Spieltag wird heute (1. September) um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen. +++

BVB gegen Heidenheim im Live-Ticker: Der Vorbericht zum Bundesliga-Spiel

Dortmund – Der BVB eröffnet den 3. Bundesliga-Spieltag. Der 1. FC Heidenheim gastiert heute (1. September, 20.30 Uhr) im Signal Iduna Park und hat drei ehemalige Borussen im Gepäck.

Patrick Mainka, Lennard Maloney und auch Jan-Niklas Beste haben eine schwarz-gelbe Vergangenheit. Dennoch dürfte der ein oder andere BVB-Fan Probleme haben, sich an einen der drei Spieler zu erinnern: Keiner der drei schaffte bei der Borussia den Sprung zu den Profis.

Lennard Maloney kehrt mit dem 1. FC Heidenheim an seine ehemalige Wirkungsstätte Dortmund zurück. © David Inderlied/Kirchner-Media

Ex-BVB-Spieler Jan-Niklas Beste blüht vor Heidenheim-Spiel in Dortmund auf

Während Mainka und Maloney von der Dortmunder Zweitvertretung zum 1. FC Heidenheim wechselten, führte der Weg von Beste erst zum SV Werder Bremen, der den Flügelstürmer zum FC Emmen und zu Jahn Regensburg verlieh, ehe die Hanseaten den 24-Jährigen an den FCH verkauften. Dort blüht der ehemalige BVB-Spieler regelrecht auf.

Beste hatte mit 25 Scorer-Punkten in 34 Partien maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Brenzstädter. Seinen Lauf setzt der Linksfuß im Oberhaus fort: Er erzielte am 2. Spieltag das erste Bundesliga-Tor der Heidenheimer und bereitete im weiteren Spielverlauf einen Treffer vor. Die 2:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim konnte Beste dennoch nicht verhindern.

BVB, Bier, Bratwurstgeruch: Schmidt freut sich auf das Spiel in Dortmund

Ausgerechnet bei Vize-Meister Borussia Dortmund will der Bundesliga-Neuling die ersten Punkte der Vereinsgeschichte einfahren. Trainer Frank Schmidt ist voller Vorfreude auf das Spiel.

„Ich liebe Emotionen und eng gebaute Stadien, Bier- und Bratwurstgeruch“, sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld der Partie. „Das findet man insbesondere im Westen Deutschlands, wo Fußball absoluter Kult und teilweise fast schon wie eine Religion ist.“

BVB nach 1:1-Unentschieden gegen VfL Bochum gefordert

Der BVB, der zum ersten Mal in seiner langjährigen Geschichte auf den 1. FC Heidenheim trifft, will trotz der netten Worte aus dem Süden Deutschlands keine Geschenke verteilen. Die Borussia ist nach dem 1:1-Unentschieden gegen den VfL Bochum in der Vorwoche ebenfalls gefordert.