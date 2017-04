BVB fährt im Sommer erneut nach Asien

Dortmund - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht im Sommer erneut auf Asienreise.

Der DFB-Pokal-Finalist wird in der Saisonvorbereitung Testspiele in Japan und China bestreiten. Auf Einladung der japanischen Profiliga trifft der BVB am 15. Juli in Saitama auf die Urawa Red Diamonds, drei Tage später geht es im chinesischen Guangzhou gegen den AC Mailand.

"Wir freuen uns, auch in diesem Jahr in Asien zu Gast zu sein. Gerne erinnern wir uns an vergangene Besuche zurück und wissen: Sowohl in Japan als dann auch in China werden wir auf viele eingefleischte und extrem loyale BVB-Fans treffen", sagte Marketingdirektor Carsten Cramer.

