BVB auf Rechtsverteidiger-Suche: Kommt die Lösung aus der Serie A?

Von: Andre Oechsner

Der BVB durchkämmt den Markt nach einem Rechtsverteidiger. In der Serie A sollen die Schwarz-Gelben auf einen vielversprechenden Akteur gestoßen sein.

Dortmund – Borussia Dortmund will sich in den kommenden Wochen noch um einige Spieler erleichtern. Dazu gehört unter anderem Thomas Meunier, dessen üppiges Gehalt in Höhe von etwa 7,5 Millionen Euro nicht mit seinen sportlichen Erträgen einhergeht und daher künftig eingespart werden soll. Das lässt eine Lücke im Kader entstehen, die mit einer Kraft aus der Serie A gefüllt werden könnte.

Emil Holm Geboren: 13. Mai 2000 (Alter 23 Jahre), Göteborg Verein: Spezia Calcio Position: Rechter Verteidiger Marktwert: 5 Millionen Euro

BVB interessiert sich für Emil Holm – sieben Millionen Euro reichen nicht

Laut einem Bericht der italienischen Tuttosport gehört Borussia Dortmund zu den Interessenten für Emil Holm. Atalanta Bergamo sei bisher der einzige Klub, der ein konkretes Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro für den 23-Jährigen eingereicht hat, heißt es. Als weitere Bewerber werden Inter Mailand, Juventus Turin und der SSC Neapel genannt.

Es ist also ein buntgemischter Mix an italienischen Klubs, gegen die sich der BVB im Falle eines ernsthaften Interesses durchsetzen müsste. Holm ist noch bis 2026 an Serie-A-Absteiger Spezia Calcio gebunden und hat offenbar nicht vor, in der kommenden Saison zweitklassig zu spielen.

Der BVB gehört zu den zahlreichen Interessenten für Emil Holm. © IMAGO/Gianluca Ricci

Emil Holm stünde dem BVB nach Verletzung voll zur Verfügung

Holm ist mit 1,91 Metern Körpergröße für einen defensiven Flügelspieler von enormer Statur, also ähnlich wie Meunier. Dass der zweimalige schwedische Nationalspieler Begehrlichkeiten bei so vielen Klubs weckt, ist beeindruckend. Holm absolvierte wegen einer Leistenverletzung in der vorigen Saison nämlich nur 20 Meisterschaftsspiele. Dass er es nun auf zahlreiche Transferlisten geschafft hat, spricht für seine Qualität.

Von seiner Leistenblessur, die im April sogar einen operativen Eingriff erforderte, hat sich Holm inzwischen vollständig erholt. In dieser Woche trainierte er wieder mit der Mannschaft. Dass Spezia Calcio den Preis relativ hoch ansetzen wird, liegt aufgrund der 50-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung von Holms dänischem Ex-Klub Sönderjyske auf der Hand.

BVB gibt aktuellen Stand bei Thomas Meunier durch

Der BVB hat rechts hinten Bedarf. In Belgien wurde vor wenigen Tagen darüber berichtet, dass sich Meunier mit seinem Ex-Klub FC Brügge auf einen Dreijahresvertrag plus einjähriger Option geeinigt hat. Die Dortmunder Entscheider sollen auf eine Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich hoffen.

Im Rahmen des 7:0-Testspielsiegs der Borussen gegen Westfalia Rhynern hatte sich Sportchef Sebastian Kehl zur Situation um Meunier und Nico Schulz, der aktuell zur Vereinssuche vom Training freigestellt ist, geäußert. „Es gibt bei beiden noch keinen neuen Stand“, so Kehl. „Wir haben natürlich auch einen engen Austausch zu den Spielern. Die Situation ist ein bisschen unterschiedlich. Nico ist jetzt aktuell nicht da, Thomas trainiert regelmäßig.“ (aoe)