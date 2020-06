Neue BVB-Trikots geleakt - Fans toben im Netz: „Wie Tetris für Beknackte“

Die neuen BVB-Trikots wurden im Internet geleakt - und stoßen bei den Dortmunder Fans weitestgehend auf Ablehnung. Viele sind entsetzt.

Dortmund/Herzogenaurach - Die aktuelle Bundesliga-Saison* scheint bereits entschieden zu sein, weshalb sich viele Fans bereits mit der kommenden Spielzeit beschäftigen. Dazu gehört selbstverständlich auch die neue Bekleidung der Stars, geleakte Bilder zu den Trikots der Bundesligisten* werden heiß auf sozialen Medien diskutiert. Doch die Dortmunder Fans zeigen sich angesichts der neuen BVB-Trikots äußerst enttäuscht.

BVB-Trikots geleakt: Twitter-User wettern gegen neues Dortmund-Trikot - „Kinderleibchen“

Fußball ist mit zunehmender Medialisierung des Profifußballs zu einer Art Modenschau mutiert, durch Trikotverkäufe konnte der BVB im vergangenen Sommer einen erheblichen Teil seiner Einnahmen generieren, auch für die Spieler scheinen beispielsweise Frisuren von essenzieller Bedeutung zu sein. Die vermeintlichen Trikots des BVB wurden, ähnlich wie die Jerseys des FC Bayern, bereits im Internet geleakt. Die Designs treffen aber wohl nicht den Geschmack der meisten BVB-Fans, denn im Internet wüteten die Anhänger gegen den mittelfränkischen Hersteller Puma.

Die Wut der Fans konzentriert sich dabei insbesondere auf ein Design, das wohl entweder ein Ausweich oder ein Torwart-Trikot darstellen soll. Die Pixel auf dem Trikot erinnern viele Fans eher an einen QR-Code oder an diverse Computer-Spiele („Wie Tetris für Beknackte“) als an Meisterfeiern und erfolgreichen Fußball. Ein Twitter-User befürchtet gar, der Respekt des Gegners könnte dem Traditionsverein* nun aufgrund der „Kinderleibchen“ entgehen.

Das neue #BVB Trikot sieht aus wie Tetris für Beknackte. pic.twitter.com/1wkyg97rZN — Skeletor (@Skeletooor) June 10, 2020

Borussia Dortmund: Fans erkennen Muster bei Puma-Trikots - Schwarzes Dress ebenso unbeliebt

Auch das schwarze Auswärts-Dress überrascht mit einer maximal ungewöhnlichen Graffiti-Formgestaltung, die sich über ein Drittel der Fläche streckt. Ein Twitter-Nutzer sieht Parallelen zu den außergewöhnlichen Trikot-Designs von Puma für Olympique Marseille oder Manchester City.

Verglichen mit den beiden Trikots ist über das Heim-Dress zwar wenig Negatives zu lesen, jedoch findet das Design auch keinen großen Anklang in der Dortmunder Fan-Gemeinde. „Die wilden Kerle“, schreibt ein Twitter-User zu dem ausgefallenen Tiger-Design.

Neue BVB-Trikots: Micky-Beisenherz mit Spitze gegen FC Bayern - „Nutzt halt nur nichts, wenn...“

Der Autor und Moderator Micky Beisenherz, der sich als Fan von Borussia Dortmund outet, sieht einen klaren Trend bezüglich der BVB-Trikots, hat aber eine positive Nachricht für jeden Dortmund-Fan. Die kleine Spitze gegen den FC Bayern* wird dem ein oder anderen BVB-Anhänger womöglich über das Trikot-Trauma hinweg helfen.

Als Anhänger des @BVB möchte ich in aller Deutlichkeit sagen: Das Design der Trikots ist bis auf wenige Ausnahmen stets fürchterlich.

Da sind die Trikots des @FCBayern bedeutend schöner-

nutzt halt nur nichts, wenn da dann wiederum Qatar drauf prangt.#BVB — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) June 10, 2020

ajr

Rubriklistenbild: © Screenshot Twitter