Dortmund patzt in Bochum: VfL-Fans verhöhnen BVB – Steilvorlage für FC Bayern

Von: Christoph Klaucke

Borussia Dortmund um Kapitän Marco Reus patzt im Meisterrennen in Bochum. © Horst Mauelshagen/Imago

Tabellenführer Borussia Dortmund kommt in Bochum nicht über ein Unentschieden hinaus. Nutznießer könnte der FC Bayern sein.

Bochum – Borussia Dortmund kassiert einen herben Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga. Beim VfL Bochum kam der BVB nur zu einem 1:1-Remis. Ein Treffer von Mats Hummels in der 90. Minute wurde wegen Abseits aberkannt. Zuvor sorgte ein nicht gegebener Foulelfmeter aus Sicht der Gäste für Unverständnis. Durch den Patzer der Dortmunder könnte der FC Bayern München am Sonntag gegen Hertha BSC mit einem Sieg die Tabellenführung zurückerobern.

BVB patzt im Meisterkampf: Bochum-Fans verhöhnen Dortmund

„Deutscher Meister wird nur der FCB“, sangen die Bochumer Fans nach Abpfiff und verhöhnten damit die Gäste aus Dortmund, die enttäuscht die knapp 20 Kilometer kurze Heimfahrt antreten mussten. Die VfL-Anhänger pflegen eine Fanfreundschaft mit dem FC Bayern, für den das BVB-Remis eine Steilvorlage im Meisterrennen ist.

Die Dortmunder waren vor allem sauer über eine spielentscheidende Szene in der 65. Minute, als es nach einem vermeintlichen Foul von Danilo Soares an Karim Adeyemi keinen Elfmeter gab. Der VAR griff nicht ein. „Für mich Wahnsinn, klarer Elfmeter“, polterte BVB-Torwart Gregor Kobel nach dem Spiel bei DAZN. „Das ist sehr enttäuschend. Wir wussten, dass wir den Titel in der eigenen Hand haben, wenn wir jedes Spiel gewinnen. Das haben wir nicht geschafft.“

Bochum-Traumtor zur Führung – BVB schlägt sofort zurück

Den Gästen gelang im B1-Duell durch Karim Adeyemi (7.) nur der Ausgleich nach der frühen Bochumer Führung durch Anthony Losilla (5.). Die Dortmunder, die in sechs Pflichtspielen in Folge auswärts ohne Sieg sind, hatten zuletzt schon bei Schalke 04 und dem VfB Stuttgart Punkte liegen gelassen. Der VfL erkämpfte sich nach vier Pleiten in fünf Heimspielen einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller. Nach einem missglückten Abwehrversuch der Dortmunder zog Losilla von der Strafraumgrenze ab und traf in den Winkel zur Bochumer Führung.

Doch viel Zeit zum Jubeln hatte der Abstiegskandidat nicht, der Favorit antwortete prompt: Auf der rechten Seite setzte sich Donyell Malen durch, in der Mitte verlängerte Sebastien Haller mit der Fußspitze auf den Torschützen Adeyemi. Nach dem wilden Start bemühte sich der BVB um etwas Ruhe und Ordnung im Spiel. Doch Bochum hielt mit viel Kampf und Zweikampfhärte dagegen.

BVB betreibt Chancenwucher in Bochum: FC Bayern der Nutznießer?

Spielten die Gäste schnell und direkt nach vorne, hatte der VfL große Probleme. Allein Adeyemi hatte gleich dreimal den Führungstreffer auf dem Fuß (27./31./38.). Auf der Gegenseite verpassten Asano (35.) und Philipp Hofmann (42.) das mögliche 2:1. Nach der Pause verstärkte Dortmund seine Angriffsbemühungen. Vehement forderte der BVB einen Elfmeter, als Danilo Soares in einem Zweikampf im Strafraum gegen Adeyemi hart zu Werke ging (65.).

Bei Dortmunds Schlussoffensive half auch der eingewechselte Marco Reus, der am Donnerstag seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hatte. Auch Youssoufa Moukoko (75.) und Bellingham (77.) scheiterten in der Folge aber am starken Manuel Riemann im VfL-Tor – und ein Treffer von Mats Hummels wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben (90.). (ck/sid)