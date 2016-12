Bericht: VfL Wolfsburg trennt sich von Klaus Allofs

Tja Klaus, war doch nicht alles so toll beim VfL. Kohle ohne Ende und trotzdem nicht geschafft den Barzis und dem BVB Konkurrenz zu machen.

Alles fing mit dem großen Fehler an, De Bryne gehen zu lassen, mitten in der Saison. Moment, war da nicht was? Ja richtig, bei uns war es Özil den man einfach so gehen lies, ohne einen Nachfolger zu holen, weil ja ein gewisser Hunt, der auch in Wolfsburg daran gescheitert ist, den 10er spielen sollte. Wie sich doch immer wieder alles wiederholt ...