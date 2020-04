Regel-Hammer: Bundesliga hebt Verbot für Schiedsrichter auf - Maskenpflicht für Video-Assistenten?

Die Bundesliga trifft Corona-Maßnahmen für die Fortsetzung der Saison. Ein Verbot für Schiedsrichter wurde nun aufgehoben. Alle Infos zum Regel-Hammer.

Neue Richtlinien für Schiedsrichter in der Bundesliga.

Ein Verbot wird aufgehoben.

Es gibt auch Veränderungen für die Video-Assistenten in Köln.

Berlin - Für die Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga sollen bei einer Fortsetzung des Spielbetriebs neue Richtlinien gelten. Das berichtet die Bild-Zeitung (Artikel hinter Bezahlschranke) mit Verweis auf eine geheime Video-Konferenz, in der die Referees die Maßnahmen mitgeteilt bekamen.

Demnach sollen DFB-Direktorin Heike Ullrich, DFB-Abteilungsleiter Florian Götte und Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich erklärt haben, dass das Verbot, Spiele aus der eigenen Region zu pfeifen, aufgehoben wurde. Stattdessen sollen die Unparteiischen erst recht regional eingesetzt werden, um Reisen zu minimieren.

Das bedeutet, dass beispielsweise der Münchner Schiri Dr. Felix Brych künftig auch Spiele des FC Bayern leiten drüfte. Der Berliner Manuel Gräfe könnte bei Partien von Hertha BSC oder Union zum Einsatz kommen.

Bundesliga: Neue Regeln für Schiedsrichter - Übernachtungsverbot und Tests vor Spielen

In dem Sechs-Punkte-Programm ist auch ein Übernachtungsverbot vorgesehen. Die Schiedsrichter müssen laut Bild am Spieltag mit dem Auto von zu Hause bis in die Stadien* fahren. Einen Tag vor den Spielen sollen alle Schiedsrichter getestet werden. Ihr Einsatz soll zudem freiwillig sein, keiner soll gezwungen werden, während der Corona-Krise ein Spiel zu leiten.

Das feste Jahresgrundgehalt, das zwischen 60.000 und 80.000 Euro liegen soll, würden sie dennoch alle komplett bekommen.

Einen Schiedsrichter-Beobachter im Stadion wird es demnach nicht geben. Bei den Geisterspielen, die zunächst zu erwarten sind, werden die Unparteiischen vom TV aus verfolgt und beurteilt.

Bundesliga: Maskenpflicht für Video-Assistenten?

Zudem sollen im Video-Keller Plexiglas-Scheiben eingebaut werden. Über eine Maskenpflicht für alle Beteiligten in Köln werde zudem nachgedacht. Derzeit ruht der Spielbetrieb bis zum 30. April.

Die fußballfreie Zeit vertreiben sich einige Profis und Schiedsrichter, wie Deniz Aytekin, mit Duellen an der Konsole bei der Bundesliga Home Challenge*.

