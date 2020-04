Bundesliga: DFL mit historischer Konferenz - Erste Hiobsbotschaft schon durchgesickert?

Wird die Bundesliga im Mai mit Geisterspielen fortgesetzt? Eine Entscheidung steht unmittelbar bevor. Alle Entwicklungen in unserem News-Ticker.

Wie geht es in der Sport-Welt weiter?

Die DFL berät am 23. April über das weitere Vorgehen in der Bundesliga.

In der Politik ist die Meinung zur Fortsetzung ab dem 9. Mai gespalten. Das Wichtigste zum Thema Corona gibt es auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Corona News. Jetzt Fan werden.

11.44 Uhr: Nach Informationen des Spiegel, die inzwischen auch von Pay-TV-Sender Sky bestätigt wurden, gibt es ein Hilfspaket in Höhe von 7,5 Millionen Euro für die dritte Liga und die Bundesliga der Frauen.

Das Geld stammt aus jenem 20-Millionen-Topf der vier Champions-League-Starter dieser Saison - dem FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Allerdings: Ausgenommen sind anscheinend die Teams, die einen Herren-Bundesliga-Klub als Mutterverein haben. Also der FC Bayern und der VfL Wolfsburg.

Bundesliga: DFL-Dokumente enthüllt? Pläne für Tests und Termine

11.16 Uhr: Seit kurzem läuft die virtuelle Mitgliederversammlung der DFL. Dabei beraten sich die Verantwortlichen, wie es mit der Bundesliga* weitergehen soll.

Die Bild hat nun offenbar offizielle DFL-Dokumente enthüllt. Darin geht es unter anderem um die Tests, die die Spieler machen müssen.

Bundesliga: Tests für 2,5 Millionen Euro? Pläne enthüllt

Darin heißt es, dass es „mindestens wöchentliche Nasen- und Mundrachenabstriche“ geben soll. Anschließend steht eine PCR-Testung auf dem Plan, die in Zusammenarbeit mit vier identifizierten Testlaboren geschehen soll. Außerdem sollen Antikörpertests gemacht werden. Von Seiten der DFL wird klargestellt, dass „keine Kapazitäten für die Bevölkerung beeinträchtigt werden“. Insgesamt entstehen für diese und weitere Tests offenbar Kosten von 2,5 Millionen Euro. Bis Saisonende stünden etwa 25.000 Tests an.

Wie die Bild weiter berichtet, gibt es drei Pläne für die weiteren Spiele. Dabei werden der 9. Mai und der 16. Mai als Neustart diskutiert, bei allen Varianten soll die Saison mit dem 26. Spieltag fortgesetzt werden.

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen allerdings, dass der 9. Mai als Starttermin kaum zu halten sein wird. Die Pressekonferenz nach der DFL-Mitgliederversammlung wird für heute Nachmittag erwartet. Geschäftsführer Christian Seifert wird dann über die neuesten Erkenntnisse aufklären.

Währenddessen wird bei der UEFA offenbar ein verrückter Plan diskutiert.

Bundesliga: DFL tagt am 23. April - Entscheidung fällt aber die Politik

10.13 Uhr: Können die Bundesliga-Klubs* bald auf die Zahlung der TV-Gelder hoffen? Noch steht die vierte und letzte Rate aus. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass erste Anbieter schon eine Zusage gegeben hätten.

Laut kicker liegt von DAZN allerdings noch keine Zusage vor.

Update vom 23. April, 9.26 Uhr: Wichtiger Tag für die Bundesliga! Ab 11 Uhr tagt die DFL über die Fortsetzung der Saison. In unserem News-Ticker verpassen Sie nichts.

Schon um 10 Uhr berät sich das UEFA-Exekutivkomitee über die Zukunft der Champions und Europa League.

Bundesliga: DFL vor historischer Konferenz - Erste Hiobsbotschaft schon durchgesickert?

Die Ausgangslage für die Bundesliga ist klar: Die DFL diskutiert heute jenes Konzeptpapier, das zuletzt für Aufsehen sorgte. Allerdings: Eine endgültige Entscheidung über den Profifußball in Deutschland muss die Politik treffen - und zwar bei der nächsten Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 30. April.

Wie der kicker berichtet, könnte der 9. Mai als Wiederbeginn der Saison deshalb ausfallen - zu kurz wäre der Planungs-Zeitraum. Die Sportministerkonferenz der Länder (SMK) denke eher in Richtung Mitte oder Ende Mai - deshalb rücken die Wochenenden um den 16., 23. und 30. Mai in den Fokus.

Bundesliga-Fortsetzung im Mai? DFL vor Entscheidung - Prominente Unterstützung aus der Politik

Update vom 22. April 2020: Die DFL will noch in dieser Woche entscheiden, wie es mit der Bundesliga-Saison 2019/2020 weitergeht. Nun ist das Konzeptpapier durchgesickert, das eine Taskforce erstellt hat und das beschreibt, wie die Geisterspiele ablaufen könnten.

Berlin - Steht die Bundesliga* unmittelbar vor einem Comeback? Die Corona-Krise* hat den Fußball auf der ganzen Welt gelähmt, doch zuletzt häuften sich - auch aus der Politik - die Stimmen, dass es im deutschen Fußball-Oberhaus* aber schon bald wieder rund gehen könnte.

Im Fokus: das zweite Mai-Wochenende. Zuletzt äußerten sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) überraschend deutlich zur Fortsetzung der Bundesliga.

Auch FDP-Chef Christian Lindner hatte sich über Twitter bereits zu Wort gemeldet und verkündet, dass er es für eine gute Nachricht halten würde, wenn der „Ball im Mai wieder rollen würde“.

Es wäre eine gute Nachricht, wenn der #Ball im Mai wieder rollen würde. Das würde die #Coronakrise zumindest für #Fußballfans erträglicher gestalten. Das geht allerdings nur bei entsprechenden Vorkehrungen und vor leeren Rängen. CL — Christian Lindner (@c_lindner) April 21, 2020

Bundesliga: Fortsetzung ab dem 9. Mai? DFL berät über Entscheidung

Doch es gibt direkt Gegenwind für das Vorhaben, das die Fußball-Fans der Republik derzeit verzückt. Das Bundesinnenministerium ist strikt dagegen, jetzt schon einen Termin für die Wiederaufnahme von Bundesliga-Spielen zu nennen. Das geht aus einem Schreiben des parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer (CSU) an die Vorsitzende der Sportministerkonferenz, die Bremer Senatorin Anja Stahmann (Grüne), hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Bundesliga: Rollt der Ball im Mai wieder? Gespaltene Reaktionen aus der Politik

In dem Schreiben vom Dienstag heißt es, die von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder zunächst bis zum 3. Mai vereinbarten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gälten „uneingeschränkt“ auch für den Sport. Dies sei auch bei der Telefonschaltkonferenz der Sportminister am Montag so besprochen worden.

Das für den Sport zuständige Bundesinnenministerium sei zwar bereit, „an konzeptionellen Überlegungen mitzuwirken“. Angesichts der weiterhin schwierigen Pandemielage sollten aber derzeit noch keinerlei Öffnungen oder Lockerungen für den Sportbetrieb „zu einem konkreten Termin“ in Aussicht gestellt werden.

Bundesliga: DFL berät in Mitgliederversammlung über weiteres Vorgehen

Die DFL möchte am Donnerstag, 23. April, in einer virtuellen Konferenz mit Vertretern der Bundesliga-Klubs* über das weitere Vorgehen beraten. Wir halten Sie in diesem News-Ticker über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Auch die UEFA steht aktuell vor wichtigen Entscheidungen - wann geht die Champions League weiter? In der Premier League scheint man dagegen zumindest schon eine Grundsatz-Entscheidung getroffen zu haben. Währenddessen geht man in der deutschen Handball-Bundesliga einen komplett anderen Weg.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



akl/dpa

Rubriklistenbild: © AFP / ARNE DEDERT