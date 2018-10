Eintracht beim FCN im Liveticker: Wen schickt Hütter heute aufs Feld?

Eintracht Frankfurt muss heute in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg ran - alle Infos in unserem Liveticker!

Eintracht Frankfurt muss heute in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg ran. Die Chancen stehen gut für die Hessen, den nächsten Dreier einzufahren.

Frankfurt - Die aktuelle Lage bei Eintracht Frankfurt in einem Wort zusammengefasst? Läuft! Die Hessen müssen heute beim 1. FC Nürnberg ran (hier verraten wir Ihnen, wie Sie das Spiel im Livestream und live im TV sehen). Und die Eintracht fährt mit breiter Brust nach Mittelfranken: In der Europa League besiegte die Mannschaft von Adi Hütter Apollon Limassol 2:0, in der Liga feierten die Adler zuletzt ein 7:1-Torfestival gegen Fortuna Düsseldorf. Gut möglich, dass der Wahnsinn heute in Nürnberg weitergeht! Anstoß ist um 13.30 Uhr. Unser Liveticker beginnt wie immer eine gute Viertelstunde vor Spielbeginn.

Matthias Hoffmann