Bundesliga JETZT im Live-Ticker: Verrücktes Spiel in Düsseldorf - Ausrufezeichen aus Sachsen

Am 30. Spieltag steht RB Leipzig vor einer Pflichtaufgabe. Der BVB hingegen erwartet mit Hertha BSC das Team der Stunde. Die Bundesliga-Konferenz im Live-Ticker.

Am Samstag steht bereits der 30. Spieltag in der Bundesliga* an

in der an RB Leipzig könnte mit einem Sieg für eine Vorentscheidung sorgen - der BVB erwartet das Team der Stunde

Der FC Bayern* ist bei Bayer Leverkusen zu Gast - die Partie gibt‘s im separaten Live-Ticker

Der 30. Spieltag der Bundesliga im Live-Ticker

Begegnungen (Samstag, 15.30 Uhr) Spielstand Letzter Torschütze RB Leipzig - SC Paderborn 1:0 Patrik Schick (RBL) Bayer Leverkusen - FC Bayern * 1:1 Kingsley Coman (FCB) Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 0:0 Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim 1:1 Munas Dabbur (TSG) Begegnung (Samstag, 18.30 Uhr) Spielstand Letzter Torschütze Borussia Dortmund - Hertha BSC -:-

+++ Zum Aktualisieren des Tickers bitte F5 drücken oder Smartphone-Bildschirm nach unten ziehen +++

16.06: In Frankfurt wartet man noch auf den ersten Treffer im Lokalduell gegen den abstiegsbedrohten 1. FSV Mainz 05.

16.01 Uhr: RB Leipzig erzielt fast zeitgleich mit den Bayern das erste Tor! Nach einer ansehnlichen Kombination legt Timo Werner quer auf den Tschechen Patrik Schick, der einnetzt. Können die Westfalen darauf antworten?

16.00 Uhr: Der FC Bayern gleicht aus! Kingsley Coman wird von Goretzka wunderbar angespielt, setzt sich mit seiner Schnelligket durch und schlenzt den Ball gekonnt hinter Hradecky ins Tor! Die Leverkusener hatten den Ball zuvor in der Vorwärtsbewegung verloren, weshalb viel Platz für Coman blieb.

15.56: Auch wenn es zwischen RB Leipzig und dem SC Paderborn noch 0:0 steht, wurde hier Bundesliga-Geschichte geschrieben. Paderborns Klaus Gjasula holte sich seine 16. gelbe Karte in der laufenden Spielzeit ab und zieht mit Tomasz Hajto gleich!

15.50: Nachdem sich Storks die Szene noch einmal auf seinem Monitor ansieht, nimmt er jedoch Hennings‘ Treffer zurück! Kenan Karaman hatte Hoffenheims Posch nach der Suttner-Flanke mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen. Umstrittene Entscheidung!

15.48 Uhr: WOW! Nur 118 Sekunden nach dem Tor von Dabbur kommt die Fortuna wieder vor das Hoffenheimer Tor - und wie! Nach einer Flanke von Suttner kommt Hennings wieder zum Abschluss und trifft erneut per Kopf. Doch der Treffer muss überpfüft werden...

Bundesliga im Live-Ticker: Tore, Rote Karte und VAR - Wahnsinns-Anfangsphase in Düsseldorf!

15.46: Was ist denn in Düsseldorf los? Die dezimierten Hoffenheimer kommen in der 16. Minute zum Ausgleich! Nach einem Abschluss von Posch kann Kastenmeier nur nach vorne abwehren, wo Neuzugang Munas Dabbur seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielt!

15.40: Was für ein Start in die Konferenz. Auch im Topspiel zwischen Leverkusen und dem FC Bayern klingelt es nach nicht einmal zehn Minuten! Lucas Alario bekommt den Ball auf dem linken Flügel, tankt sich durch und bezwingt Manuel Neuer eiskalt! Alario bekam den Ball in abseitsverdächtiger Position, weshalb der Treffer überprüft wurde.

15.38: Der erste Platzverweis der Partien folgt auf dem Fuße! Benjamin Hübner von der TSG Hoffenheim schlägt seinem Gegenspieler Kaan Ayhan bei einem Eckball ins Gesicht und fliegt prompt! Schiedsrichter Sören Storks entscheidet sich sofort und zückt Rot!

+ Knipser Rouwen Hennings köpft die Düsseldorfer zur 1:0-Führung! © dpa / Marius Becker

15.35 Uhr: Und das erste Tor des Tages fällt in Düsseldorf! Die Fortuna trifft in Person von Rouwen Hennings! Nach einer tollen Flanke von Kevin Stöger steht der Stürmer da, wo er zu stehen hat und lässt Oliver Baumann im Kasten der Hoffenheimer keine Chance! In der Live-Tabelle wäre Düsseldorf einen Punkt vor dem Relegationsplatz.

15.30 Uhr: Und los geht‘s! Die Samstags-Konferenz zum 30. Spieltag wurde soeben angepfiffen.

15.20 Uhr: Die Spannung steigt: Schaffen es die Bayern, für eine kleine Vorentscheidung zu sorgen? Und welcher Abstiegskandidat kann sich heute aus dem Keller befreien? In zehn Minuten geht es los!

Bundesliga im Live-Ticker: Aufstellungen sind raus - Leverkusen mit Mega-Überraschung

14.55 Uhr: Fehlen noch die Formationen von Eintracht Frankfurt und Mainz 05.

Die SGE probiert es im Derby folgendermaßen.

Super-Joker Stefan Ilsanker darf nach seinem Doppelpack gegen Bremen heute also von Anfang an ran.

Wie starten die Null-Fünfer? Mainz-Trainer Achim Beierlorzer lässt diese Truppe ran.

14.52 Uhr: Auch die Startelf von 1899 Hoffenheim ist da. Gegen Düsseldorf sollen es folgende Jungs richten:

Baumann - Posch, Nordtveit, Benjamin Hübner, Bicakcic, Zuber - Samassekou - Rudy, Baumgartner - Skov, Dabbur.

Fortuna-Trainer Uwe Rösler vertraut im Heimspiel auf folgende Mannschaft:

Kastenmeier - Matthias Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner - Bodzek, Stöger - Karaman, Valon Berisha, Thommy - Hennings.

14.45 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Bei Bayer Leverkusen gibt es vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern eine Mega-Überraschung.

Leipzig setzt gegen Paderborn natürlich auf Timo Werner. Der Nationalspieler wird aktuell heftig vom FC Chelsea umworben und dürfte in Kürze einen Vertrag unterschreiben.

Paderborn lässt folgende Elf ran.

Update vom 6. Juni, 13.47 Uhr: Die Spannung steigt! Die Vierer-Konferenz der Bundesliga startet in weniger als zwei Stunden. Im Fokus steht natürlich auch das ewig junge Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz!

Update vom 6. Juni, 10.18 Uhr: Während die Bundesliga mittlerweile auf die Zielgeraden ihrer Saison eingebogen ist, laufen hinter den Kulissen die Planungen für die neue Spielzeit. Die Fans hoffen natürlich darauf, bald wieder in die Stadien* zu dürfen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) untermauert diese Gedankenspiele jetzt.

In einem am Samstag veröffentlichten Interview für die Zeitungen der Funke Mediengruppe erklärte er: „Ich habe schon die Zuversicht im Herzen, dass wir in der neuen Saison nach und nach wieder Publikum zulassen können. Nicht sofort, nicht wie vor dem Corona-Ausbruch, aber mit reduzierten Zuschauerzahlen und so, dass die Abstände zwischen den Stadionbesuchern eingehalten werden“, sagte Seehofer.

+ Bundesinnenminister Horst Seehofer. © dpa / Carsten Koall

„Wir werden hier - wie in anderen Bereichen auch - kluge Lösungen finden, bei denen wir Lebensfreude und Infektionsschutz miteinander vereinen“, fügte der Bundesinnenminister hinzu. Bekanntlich spielen alle Mannschaften derzeit vor leeren Tribünen.

Bahnt sich in der Bundesliga ein Hammer-Transfer an? Offenbar kommen sich Kai Havertz und der FC Bayern immer näher.

Bundesliga im Live-Ticker: Werner-Transfer sorgt für Wirbel - Chaos beim BVB

Update vom 6. Juni, 8.55 Uhr: Viel geboten vor diesem Bundesliga-Samstag! Leipzig-Star Timo Werner steht offenbar kurz vor der Unterschrift beim FC Chelsea - und bei Borussia Dortmund liefert Jadon Sancho einen neuen Eklat*.

Update vom 5. Juni: Die Bundesliga geht in die nächste Runde! Vor dem 30. Spieltag macht vor allem eine Meldung Schlagzeilen: Wechselt Timo Werner zum FC Chelsea*?

Einer, der die Bundesliga bereits im Januar verlassen hat, ist Julian Weigl. Der Ex-BVB-Star wurde nach einem Angriff auf den Benfica-Bus ins Krankenhaus eingeliefert.

Bundesliga im Live-Ticker: RB Leipzig mit Pflichtaufgabe - BVB gegen Team der Stunde

Erstmeldung vom 4. Juni: München - Am Samstag finden gleich fünf Partien des 30. Spieltags* in den vorübergehend leeren Stadien* der Fußball-Bundesliga* statt. Neben zwei Begegnungen mit akut abstiegsgefährdeten Teams könnte es auch im Kampf um die Meisterschaft* eine kleine Vorentscheidung geben.

Bundesliga im Live-Ticker: Der 30. Spieltag in der Konferenz - FCB mit kleiner Vorentscheidung?

Der FC Bayern* ist seit der Corona-Pause furios aus den Startlöchern gekommen und konnte in allen vier Bundesliga-Partien jeweils einen Dreier holen. In Leverkusen stehen die Bayern - wie bereits in Dortmund - vor einem schweren Auswärtsspiel. Mit einem Sieg könnte man den BVB zwar weiter auf Distanz halten, doch die Leverkusener werden alles in ihrer Macht stehende tun, um die Champions-League-Qualifikation zu erreichen. Hansi Flick* wird am Freitag weitere Details zur Aufstellung seines Bayern-Kaders* preisgeben.

Parallel zum Spiel zwischen der Werkself und dem Tabellenführer hoffen die Leipziger, den BVB überholen zu können. Bei den weit abgeschlagenen Paderbornern sollte ein Sieg zwar auf dem Papier nur Formsache sein. Der Überraschungs-Aufsteiger aus Westfalen muss sich mit bereits acht Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz bereits in Richtung zweite Bundesliga* orientieren.

Bundesliga im Live-Ticker: Richtungsweisende Partien im Tabellenkeller

Mit dem Tabellen-Sechzehnten Fortuna Düsseldorf geht ein weiterer Abstiegskandidat am Samstag um 15.30 Uhr auf Punktejagd*. Im Heimspiel gegen das zuletzt zweimal siegreiche Hoffenheim * erhofft man sich einen Sieg, um Werder Bremen auf Abstand zu halten. Düsseldorfs Keeper machte mit einem Statement in Richtung Donald Trump auf sich aufmerksam.

Auch der 1. FSV Mainz 05 steckt tief im Tabellenkeller und will sich im Lokalduell bei Eintracht Frankfurt von der Konkurrenz absetzen. Aktuell steht das Team von Achim Beierlorzer nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz.

Bundesliga-Konferenz im Live-Ticker: Macht der BVB die Titelfrage noch einmal spannend?

Nach der klassischen Konferenz um 15:30 können die Dortmunder den Bayern mit einem Sieg gegen die Überraschungsmannschaft der Geisterspiel*-Serie Hertha BSC antworten. Die Mannschaft von Bruno Labbadia holte in den vergangenen vier Spielen zehn Punkte und spielte dreimal zu Null.

Sollten die Bayern in Leverkusen sieglos bleiben, wäre dies die letzte Chance für den BVB, wieder realistische Chancen auf den Titel zu wahren. Ein Star-Spieler des BVB sorgte nicht nur aufgrund von Wechselgerüchten für Aufsehen, sondern soll auch die Corona-Regeln missachtet haben. So sehen Sie das Bundesliga-Duell am Samstagabend live im TV oder per Stream*.

Ein amüsanter Bundesliga-Schnitzer ist dem Pay-TV-Sender Sky unterlaufen. Mit dieser Bezeichnung sind die Menschen in einer Region Deutschlands wohl nie einverstanden.

smk ajr

*tz.de und heidelberg24.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Newtzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Marius Becker