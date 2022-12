Brasilien trifft auf Kroatien – viele Fußball-Fans verpassen das WM-Viertelfinale

Am Freitag findet bei der WM 2022 in Katar das Viertelfinale Kroatien gegen Brasilien statt. Lesen Sie hier, wie sie die WM-Partie live verfolgen können:

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar stehen am Freitag die ersten Viertelfinal-Partien an. Den Auftakt machen um 16 Uhr Kroatien und Brasilien.

Kroatien gegen Brasilien wird nicht im TV übertragen – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das WM-Viertelfinale trotzdem live verfolgen können.

Um 20 Uhr bestreiten dann die Niederlande und Argentinien das zweite WM-Viertelfinale. (nwo)