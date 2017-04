Live-Ticker: M‘gladbach und Frankfurt kämpfen um Final-Ticket

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt wollen ins Endspiel und treffen heute im Halbfinale des DFB-Pokal aufeinander. Wir berichten im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt -:- (Di, 20:45 Uhr)

Mönchengladbach: --- Frankfurt: --- Tore: --- Schiedsrichter: Deniz Aytekin

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt! Wer löst das erste Ticket nach Berlin, wo der Gegner am Samstag, den 27. Mai FC Bayern oder Borussia Dortmund heißen wird? Anstoß im Borussia-Park ist am Dienstagabend um 20:45 Uhr.

Die Ausgangslage spricht für Borussia, die Statistik sowieso, doch der Trend ist auf Seiten von Frankfurt: Wenn die beiden Traditionsklubs am Dienstag ihren Traum vom Einzug ins Pokalfinale verwirklichen wollen, winkt ein Fight um jeden Zentimeter. "Das wird eine ganz schwere Aufgabe, ein 50:50-Spiel. Vielleicht 51:49 für uns, weil wir zu Hause spielen", sagt Gladbachs Trainer Dieter Hecking.

Beide Teams hoffen auf das Ende einer langen Durststrecke: Gladbach wartet seit 22 Jahren auf einen Titel, die Eintracht sogar schon seit 29 Jahren. Mit der Reise nach Berlin wäre ein neuer Briefkopf zum Greifen nah - auch wenn der Gegner im Endspiel Bayern München oder Borussia Dortmund heißen wird. "Ich lebe den Traum, etwas Blechernes in der Hand zu halten, einen Titel zu gewinnen", sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Für die Borussia spricht der Heimvorteil, aber auch die Statistik: Dreimal duellierten sich beide Klubs im Pokal, immer setzte sich Gladbach durch. Zuletzt allerdings kassierte die Hecking-Elf in der Liga zwei Niederlagen in Folge, am Wochenende zogen die Hessen in der Tabelle vorbei. "In Gladbach können wir frei aufspielen, ohne irgendeinen Druck. Wir können eigentlich nur gewinnen", sagt Sportvorstand Fredi Bobic. In der Liga endeten beide Vergleiche 0:0 - zumindest Spannung scheint garantiert.

kus/sid