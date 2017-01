Fohlen drehen 0:2 in Leverkusen und schaffen Abstand zum Abstieg

Leverkusen - Borussia Mönchengladbach hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf geholt. Nach 0:2-Rückstand zur Pause bei Bayer Leverkusen gewannen die Gladbacher zum Rückrunden-Auftakt noch mit 3:2.

Die Bundesliga-Aufholjagd von Bayer Leverkusen ist durch Borussia Mönchengladbach gestoppt worden. Im Westderby vergab die Werkself am Samstagabend eine 2:0-Pausenführung noch und verlor am Samstag gegen die Gladbacher mit 2:3 (2:0). Vor 28 869 Zuschauern in der BayArena schienen die Leverkusener nach Toren von Jonathan Tah (31.) und Javier „Chicharito“ Hernandez (34.) schon auf der Siegerstraße. Borussia-Kapitän Lars Stindl sorgte mit einem Doppelpack (52./58.) für den Ausgleich. Raffael (71.) machte mit seinem Treffer den ersten Auswärtssieg der Borussia in dieser Saison perfekt. Der Club vom Niederrhein verschaffte sich mit dem neuen Trainer Dieter Hecking Luft im Kampf gegen den Abstieg.

Glück hatten die Gladbacher, dass sie nicht schon in der ersten Minute in Rückstand geraten waren. Nach einer Ecke von Bayer-Profi Hakan Calhanoglu kam Charles Aranguiz völlig frei zum Kopfball, doch der Ball landete direkt in den Armen von Borussia-Torwart Yann Sommer. Danach diktierten eine halbe Stunde fast nur die forschen Gäste das Geschehen gegen eine wenig harmonierende Bayer-Elf.

Raffael leistete zunächst zweimal die Vorarbeit zu guten Chancen: Erst schoss Oscar Wendt (10.) knapp über das Tor, wenig später parierte Bayer-Keeper Bernd Leno einen Schuss von Mahmoud Dahoud (13.). Zehn Minuten danach war Leno wieder zur Stelle gegen Thorgan Hazard.

Dann wurden die Gladbacher jedoch von einem Doppelschlag der Leverkusener kalt erwischt. Nach einer Ecke von Calhanoglu sorgte Innenverteidiger Jonathan Tah per Kopf für die Führung. Drei Minuten danach war Chicharito ebenfalls mit einem Kopfball erfolgreich nach Ecke von Calhanoglu. Für den Mexikaner war es der erste Treffer nach elf Spielen.

Die Leverkusener wähnten sich nach der Pausenführung offenbar schon auf dem Weg zum zweiten Sieg nach der Winterpause (zuvor 3:1 gegen Hertha BSC). Doch die Gladbacher legten nach dem Wiederanpfiff los wie zu Spielbeginn und kamen durch Stindl, der sich gegen Tah durchsetzte und ins rechte untere Eck einschoss zum 1:2. Der Gladbacher Kapitän war es auch, der nach Flanke von Wendt den Ausgleich köpfte.

Die Borussia wollte aber noch mehr und Bayer konnte nicht mehr. Nach einem Pass des Ex-Leverkuseners Christoph Kramer gelang Raffael sogar der Treffer zum 3:2.