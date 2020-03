Rekordtransfer: BVB angelt sich 16-Jährigen - Er ist teurer als Haaland, Hummels oder Can

Borussia Dortmund hat ein Faible für junge Engländer: Jetzt hat sich der BVB wohl das nächste Juwel gesichert - für eine neue Rekordsumme.

Dortmund - Erst Jadon Sancho, dann Erling Haaland - und ganz nebenbei natürlich auch noch Spieler wie Achraf Hakimi, Julian Brandt oder Emre Can: In Sachen Transfers wird in Dortmund gute Arbeit geleistet. Und jetzt hat der BVB offenbar wieder zugeschlagen.

Wie die Sport Bild (Ausgabe vom 4. März) berichtet, soll der 16 Jahre alte Jude Bellingham vom englischen Zweitligisten Birmingham City im Sommer nach Dortmund wechseln. Damit hätte der BVB das Rennen um den Teenager gewonnen. Auch der FC Liverpool, Manchester United und der FC Chelsea seien an Bellingham interessiert gewesen.

Borussia Dortmund: Jude Bellingham vor Transfer - neuer Rekordeinkauf für den BVB?

Der BVB und der englische Junioren-Nationalspieler sollen sich über eine Zusammenarbeit vom Sommer an einig sein. Im Gespräch seien rund 35 Millionen Euro Ablöse. Damit könnte Bellingham zum Rekordtransfer der Dortmunder werden. Bislang ist Mats Hummels vom FC Bayern München* mit etwas mehr als 30 Millionen Euro der teuerste BVB-Einkauf.

Doch wer ist dieser Jude Bellingham und warum bezahlt Dortmund ein Vermögen für einen 16-Jährigen? Der zentrale Mittelfeldspieler, der auch auf den Flügeln eingesetzt werden kann, hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von zwölf Millionen Euro. Die Stärken des Rechtsfußes: Gigantische Präsenz auf dem Platz, Flexibilität, Kämpferherz.

Jude Bellingham: BVB vor nächstem Hammer-Transfer? Engländer ist erst 16 Jahre alt

Bonus: „Er wächst noch weiter“, erklärte sein Trainer Pep Clotet zuletzt. Aktuell misst Bellingham 1,80 Meter. Sein Vertrag läuft noch bis 2021, bei Zweitligist Birmingham City ist der Aufstieg in die Premier League quasi ausgeschlossen, da man aktuell Fünfzehnter ist.

Das Mega-Talent will aber den nächsten Schritt machen und Birmingham streicht so noch in diesem Sommer ein hübsches Sümmchen ein. Bei den Blues spielte Bellingham mit 14 schon in der U18, mit 15 in der U23 - und wurde im August 2019 mit 16 Jahren zum jüngsten Profi der Klubhistorie. In 31 Zweitliga-Spielen kommt Bellingham auf vier Tore und drei Assists.

Eine offizielle Bestätigung des Transfers steht noch aus - aber sollte sich der Coup bewahrheiten, dann haben die Dortmunder das nächste Juwel von der Bundesliga* überzeugen können. Mit Youssoufa Moukoko und Giovanni Reyna hat man ganz nebenbei ja noch Riesentalente im eigenen Nachwuchs.

