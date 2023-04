BVB-Sportdirektor erstmals mit klarer Ansage: „Wir wollen Deutscher Meister werden!“

Von: Christoph Wutz

Teilen

Der BVB enttäuschte zuletzt in Stuttgart, liegt aber nur knapp hinter Bayern. Der Dortmunder Sportdirektor hat sich jetzt deutlich geäußert.

Dortmund – Die Stimmung bei Borussia Dortmund war im Anschluss an das bittere 3:3 bei Abstiegskandidat Stuttgart am Samstag, bei dem der BVB eine Stunde in Überzahl spielte und in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich kassierte, tief gedrückt. Allerdings haben die Dortmunder nach wie vor gute Chancen auf die Deutsche Meisterschaft, liegen sie doch nur zwei Punkte hinter den Bayern auf dem zweiten Rang. Sportdirektor Sebastian Kehl weiß um die Lage – und gibt sich kampfeslustig.

BVB-Sportdirektor Kehl erstmals mit klarer Ansage: „Wir wollen Deutscher Meister werden!“

Im Interview mit den Ruhr Nachrichten rief Kehl den Kampf um den Titel erstmals deutlich aus: „Wir wollen Deutscher Meister werden!“ Im bisherigen Saisonverlauf hatten sich die Dortmunder mit derartigen Ansagen zurückgehalten, auch wenn das Ziel von Anfang an klar hieß, die erste Meisterschaft seit 2012 zu feiern.

Dortmund steht derzeit bei 57 Punkten auf Platz zwei der Tabelle, die Bayern liegen mit 59 Zählern knapp vor den Borussen. Mit Blick auf den schwächelnden Konkurrenten aus München sagte er: „Wir sind so nah dran wie zu diesem Zeitpunkt der Saison seit Jahren nicht mehr. Ich bin überzeugt, dass wir die notwendige Qualität haben.“

Sebastian Kehl hat die Meisterschaft mit dem BVB noch lange nicht abgeschrieben. © Imago / Kirchner-Media

Kritik für Ex-Dortmund-Kapitän Kehl „absolut verdient, auch wenn sie weh tut“

Zuletzt geriet die Mannschaft von Trainer Edin Terzic jedoch massiv in die Kritik, nachdem es beim VfB Stuttgart eine 2:0-Führung in Überzahl erst verspielt hatte, dann in der Nachspielzeit erneut in Führung gegangen war, nur um Sekunden vor dem Abpfiff den erneuten Ausgleich zu kassieren. Insbesondere die Mentalität der Dortmunder wurde einmal mehr bemängelt – bereits vor dem Stuttgart-Spiel kritisierte unter anderem Emre Can seinen Teamkollegen Jude Bellingham.

Mit etwas Abstand sagte Kehl über die verpasste Gelegenheit, nach Punkten mit den Bayern gleichzuziehen: „Die Kritik ist absolut verdient, auch wenn sie weh tut.“

Dabei hob der ehemalige Dortmunder Kapitän keine einzelnen Spieler hervor, sondern nimmt jetzt das gesamte Team in die Pflicht – und ist sich auch sicher, dass es die richtige Reaktion auf den schwachen Auftritt in Stuttgart zeigen wird. „Wir haben die Fehler und unser Verhalten unmissverständlich angesprochen. Die Mannschaft hat in dieser Saison schon mehrfach gezeigt, dass sie mit solchen Rückschlägen umgehen und sogar gestärkt daraus hervorgehen kann.“

BVB für Sportdirektor Kehl „jederzeit in der Lage, eine Serie zu starten“

Mit Blick auf das Restprogramm ist Kehl von der Chance des BVB auf die Meisterschaft überzeugt, fordert aber auch: „Wir selbst erwarten von uns, dass wir es im nächsten Spiel gegen Eintracht Frankfurt viel besser machen. Und die Fans erwarten das mit Recht auch.“ In die Karten spielen könnte den Dortmundern dabei auch, dass sie vier der verbleibenden sechs Spiele vor heimischer Kulisse bestreiten werden. „Wir sind das heimstärkste Team der Liga und jederzeit in der Lage, eine Serie zu starten“, so Kehl.

In puncto Einstellung ist für Kehl, der selbst als Spieler dreimal Meister mit der Borussia wurde, die Marschroute klar: „Wir benötigen jetzt eine sehr gute Trainingswoche, ein bisschen Wut, absolute Gier, den unbedingten Willen, unser Tor gemeinsam zu verteidigen und natürlich die Unterstützung unserer Fans. Mit diesem Paket ist alles möglich“, machte er den BVB-Fans Hoffnung auf die erste Meisterschaft seit 2012. (wuc)