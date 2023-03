Pressestimmen und Reaktionen zum BVB-Aus: „Vom Fußballgott geküsst, vom Schiri getreten“

Von: Melanie Gottschalk

Der Stachel sitzt beim BVB nach dem Aus in der Champions League tief. Vor allem die Elfmeter-Szene sorgt dabei für Diskussionen.

London - Für Borussia Dortmund hätte das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Chelsea FC kaum schlechter laufen können. Erst kam die Mannschaft rund 15 Minuten später an der Stamford Bridge an, dann verletzte sich Julian Brandt bereits in der dritten Minute und musste ausgewechselt werden. Und zu allem Überfluss kam es dann auch noch zu einer strittigen Elfmeter-Entscheidung, die das Aus im Achtelfinale besiegelte.

Nach dem Spiel kochten die Emotionen hoch, Emre Can konnte seinen Frust am TV-Mikro nicht unterdrücken. „Der Schiedsrichter war schuld“, wetterte er. Auch Matthias Sammer, BVB-Berater und Experte bei Amazon Prime, ließ seinen Emotionen nach dem CL-Aus von Borussia Dortmund freien Lauf. „Man muss sagen, der Elfmeter plus die Wiederholung – das ist ein handfester Skandal“, sagte er.

Name Borussia Dortmund Gründungsdatum 19. Dezember 1909 Trainer Edin Terzic Stadion Signal Iduna Park

BVB fliegt aus der Champions League – Elfmeter sorgt für Ärger

Die Reaktionen der Fans bei Twitter sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. „Vom Fußballgott geküsst, vom Schiri getreten“, schreibt ein User. Ein anderer schreibt: „Ich hab‘s nicht mit dem BVB, aber gerade wurden sie beschissen“ und: „Dass er diesen Elfer wiederholt, ist ein Skandal.“

Dabei muss vor allem Schiedsrichter Makkelie einstecken: „Chelsea hat bei ihrer Shoppingtour scheinbar auch ein paar Schiedsrichtertalente entdeckt“, heißt es, oder: „Was der Schiri sich da gerade leistet, ist ein Unding.“

Matthias Sammer und Emre Can machen den Schiedsrichter für das Scheitern des BVB in der Champions League verantwortlich. © Sportimage/Ulmer/imago

Borussia Dortmund gegen Chelsea FC: Internationale Pressestimmen – Deutschland

Die Meinungen der deutschen und englischen Presse sind dann ähnlich: Das Ausscheiden von Borussia Dortmund aus der Champions League war schon verdient. Die Elfmeter-Entscheidung findet dabei vor allem in Deutschland viel Beachtung – in England eher nicht. Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Welt: „Der BVB verliert das Rückspiel beim FC Chelsea nach großem Kampf mit 0:2. Aber am Ende setzt sich die Klasse der Engländer durch. Trotzdem bleibt wegen einer Entscheidung des Schiedsrichters ein ungutes Gefühl“

sport.de: „Nach bizarrer Elfer-Wiederholung: BVB scheitert an Chelsea“

Süddeutsche Zeitung: „Borussia Dortmund hat am Dienstag unter tragischen und kontroversen Umständen, aber nicht unverdient die Segel in der Champions League streichen müssen“

Borussia Dortmund gegen Chelsea FC: Internationale Pressestimmen – England

Evening Standard: „Der FC Chelsea hat mit dem 2:0-Sieg an der Stamford Bridge gegen Borussia Dortmund den größten Sieg in der Amtszeit von Graham Potter errungen und das Viertelfinale der Champions League erreicht“

Daily Mirror: „Potter überlebt den Champions-League-Test dank der Tore von Sterling und Havertz bei einem verdienten Sieg gegen Dortmund“ (msb/dpa)