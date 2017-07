Abschied aus Dortmund? Jetzt spricht Dembele

Ousmane Dembele ist einer der begehrtesten Spieler der Bundesliga. Nun äußert sich das junge Talent zu den Transfer-Spekulationen um einen Abschied aus Dortmund.

Bad Ragaz (dpa) - Ousmane Dembélé denkt trotz anhaltender Offerten anderer Clubs vorerst nicht an einen Abschied von Borussia Dortmund. „Ganz ehrlich, diese Spekulationen interessieren mich nicht im Ansatz. Die ganze Sommerpause wurde ja schon spekuliert“, sagte der französische Nationalspieler der „Bild“ (Samstag). Beim Fußball-Bundesligisten fühlt er sich nach eigenem Bekunden gut aufgehoben: „Ich bin gerne in Dortmund, habe mich bewusst für diesen Club nach meiner Station in Stade Rennes entschieden.“

Dass sein Teamkollege Pierre-Emerick Aubameyang in dieser Saison nicht nach China wechselt, erleichtert Dembélé den Verbleib beim BVB: „Es war natürlich seine eigene Entscheidung und die von Borussia Dortmund, ich hatte darauf so gut wie keinen Einfluss. Aber natürlich freue ich mich, dass er weiter für uns spielt. Er ist wie ein Bruder für mich.“

Nicht nur auf dem Platz haben die beiden Offensiv-Künstler ähnliche Vorlieben. Wie Aubameyang schwärmt auch Dembélé für luxuriöse Autos. Auf die Frage, ob auch er welche besitze, antwortete der 20-Jährige: „Zwei - aber keinen Führerschein. Zurzeit fährt mich noch mein Onkel durch Dortmund. Ich werde irgendwann mal einen Führerschein in Frankreich machen.“

dpa