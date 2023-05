Steht der Bellingham-Nachfolger schon fest? BVB-Interesse an Frankreich-Talent „verbrieft“

Von: Christoph Gschoßmann

Borussia Dortmunds Jude Bellingham erlebte im Saisonfinale eine herbe Enttäuschung und wird wohl gehen. Steht sein Nachfolger bereits fest?

Dortmund - Der Traum der Meisterschaft ist zum Alptraum geworden für Borussia Dortmund. Auch und ganz speziell für Jude Bellingham hätte das Finale der Saison 2022/23 kaum katastrophaler enden können. Der extrem ehrgeizige, erst 19 Jahre alte Führungsspieler musste nach seiner Verletzung von draußen mit ansehen, wie seine Kollegen dem Druck nicht gewachsen waren und die Schale, die der FC Bayern ihnen auf dem Silbertablett präsentiert hatte, vergeigten. Tränen flossen nicht nur bei Erdin Terzic, der Bellingham tröstete. Für den laut Transfermarkt.de 120 Millionen Euro teuren Bellingham könnte es das letzte Spiel als BVB-Kicker gewesen sein. Dortmunds wohl bester Spieler wird von europäischen Topklubs wie Real Madrid umworben. Doch ein Ersatz könnte aus Frankreich kommen.

Enzo Le Fée Geboren 03. Februar 2000 in Lorient Position Offensives Mittelfeld Marktwert 15 Millionen Euro (laut Transfermarkt.de)

Ungewöhnliche Trikotnummer: Le Fée läuft mit hoher Zahl auf

Enzo Le Fée (23) soll laut Bild auf dem Zettel der BVB-Bosse stehen. Das Interesse am Kicker vom FC Lorient sei „verbrieft“. Bereits im März erklärte er, dass er trotz seines Vertrags bis 2024 den nächsten Schritt in seiner Karriere wagen will. Dortmund soll gute Karten im Poker um den Standardspezialisten haben. Auch andere Klubs bemühen sich um ihn: Neben Brighton & Hove Albion soll auch der frischgebackene italienische Meister, die SSC Neapel, großes Interesse an Le Fée haben. Sieben Länderspiele absolvierte Le Fée für die französische U21, erzielte dabei drei Tore. Ungewöhnlich: Le Fée läuft für seine Geburtsstadt Lorient mit der Nummer 80 auf. Laut Transfermarkt.de besitzt er einen Marktwert von 15 Millionen Euro. In der abgelaufenen Saison traf er in 34 Spielen fünfmal und bereitete fünf Tore vor.

Enzo Le Fée soll beim BVB Transfer-Priorität genießen. © Buzzi/Imago

Der 1,70 Meter große Mittelfeldspieler hätte große Schuhe zu füllen. Bellingham war maßgeblich verantwortlich für Dortmund starke Saison, war in Abwesenheit von Marco Reus und Mats Hummels sogar trotz seiner Jugend Kapitän der Elf. Doch seine Zeit beim Vizemeister endet wohl. Der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, dass sich der BVB und Real Madrid auf einen Wechsel geeinigt habe. Dortmund soll demnach rund 100 Millionen Euro plus weitere Bonuszahlungen erhalten. Mit der Verkündung wolle Real aus Respekt bis auf das Ende des Meisterschaftsfinales warten - also dürfte eine Verkündung nicht mehr lange auf sich warten lassen. (cgsc)