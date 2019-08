Supercup im Live-Ticker: FC Bayern mit Top-Elf gegen BVB - Neuer mit Glanztat nach Sekunden und dann Rauslauf-Patzer

Der Supercup steht an, Borussia Dortmund und der FC Bayern München kämpfen um den ersten Titel der Saison. Auf beiden Seiten gibt es noch Fragezeichen. Wir berichten im Live-Ticker.

Borussia Dortmund - FC Bayern München -:- (-:-), Samstag, 20.30 Uhr

Borussia Dortmund: Hitz - Piszczek, Akanji, Toprak, Schulz - Weigl, Witsel - Sancho, Reus, Guerreiro - Alcacer FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Tolisso, Thiago, Goretzka - Coman, Müller, Lewandowski Tore: Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

26. Minute: Alaba und Coman mit starkem Zusammenspiel! Wie früher von Ribéry bekommt der Österreicher den Ball von einem Franzosen in den Lauf gespielt, geht an die Grundlinie durch und legt zurück. Aber die hereingabe wird geblockt, Thomas Müller kommt nicht ganz an den zweiten Ball.

24. Minute: Der FC Bayern wirkt jetzt wütend und drückt stärker auf das Dortmunder Tor.

22. Minute: Und prompt muss Neuer wieder eingreifen. Boateng verdaddelt zum zweiten Mal den Ball - er hatte ihn schon vor dem Rauslauf-Patzer seines Keepers zum Feind gegeben - Dortmund macht es wieder ganz schnell und findet den Abschluss über den umtriebigen Guerreiro. Aber Manuel Neuer pariert im Spagat mit dem Bein.

20. Minute: Das Spiel nimmt mehr und mehr Fahrt auf. Dabei erkennt man die Matchpläne beider Teams immer deutlicher. Der FC Bayern will den Ball haben und das Spiel gestalten, während der BVB auf schnelle Umschaltmomente hofft. Torgefahr schwebt dabei eher über dem Kasten von Manuel Neuer. Die Torannäherungen der Bayern noch etwas zaghaft.

18. Minute: Manu der Libero! Diesmal war es aber gar nichts. Der FCB verliert in der gegnerischen Hälfte den Ball und Dortmund kontert blitzschnell. Neuer will den Steilpass abfangen, kommt aber deutlich zu spät.

Alcacer bekommt den Ball, nur zehn Meter hinter der Mittellinie stehend, an ihm vorbei und nach gefühlten Minuten kullert das Leder knapp am rechten Pfosten vorbei. Durchatmen Teil zwei, für den FC Bayern.

15. Minute: Die Bayern um Niko Kovac sauer auf Siebert, der ihnen einen möglichen Vorteil weggepfiffen hat. Dabei sollten sie den Referee aus dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen noch in guter Erinnerung haben.

13. Minute: Eine Augenweide, dieser Thiago Alcantara. Mit einem Quaresma-esken Außenristpass findet er Müller auf der rechten Seite. Dessen Flanke aus dem Halbraum sorgt für den ersten Ansatz von Gefahr im Dortmunder Strafraum. Aber am Ende klärt der zurückgeeilte Jadon Sancho abgeklärt, wie ein ganz alter Hase.

12. Minute: Eines Meisters würdig, werden die bayerischen Knie nach diesem Schock-Start nicht allzu wackelig. Der FCB versucht unter den wütenden Dortmunder-Pfiffen das Spiel an sich zu reißen und kontrolliert die Murmel vorwiegend selbst.

2. Minute: Ein starker Ballgewinn von Guerreiro zwingt Manuel Neuer nach nicht einmal einer Minute zu einer ersten Heldentat. Der Portugiese hatte den Ball auf dem Flügel stibiezt und die Linie entlang getragen. Am Ende mit Übersicht auf Reus zurückgelegt, der aber am Nationalkeeper scheitert.

1. Minute: Anstoß! Die Bayern haben den Ball und Daniel Siebert pfeift an.

Supercup: FC Bayern und Borussia Dortmund in Bestbesetzung um den ersten Titel der Saison

20.28 Uhr: Jetzt sind die Mannschaften auch auf dem Rasen. Lothar Matthäus, Karl-Heinz Riedle und Maria Höfl-Riesch, die den Pokal präsentieren durften haben ihn verlassen. Es kann losgehen!

20.25 Uhr: Gleich geht es dann auch los. Mit dem deutschen Klassiker wird die Saison quasi eingeleitet. Für Experte Hanno Balitsch eine richtungsweisende Partie, „Revier markieren!“

Seit 2013 hat das jedes Jahr der FC Bayern geschafft. Letzter Sieger davor, wenig überraschend: Borussia Dortmund. Wird das Spiel ähnlich spannend, wie der Meisterkampf es in der letzten Saison war? Wollen wir es hoffen.

19.59 Uhr: Auch die Bayern-Bank ist interessant. Neben den üblichen Verdächtigen freuen wir uns hier auch über die beiden Nachwuchshoffnungen Sarpet Singh, der bei Niko Kovac offenbar hoch im Kurs steht, und Ryan Johansson. Der Amerikaner war einer der neun Rohdiamanten, die den Rekordmeister auf der US-Reise hatten begleiten dürfen. Alles wissenswertes über die aufstrebenden Bayern-Junioren liefern die Amateur- und Jugend-Kenner von Fußball-Vorort.

19.51 Uhr: Die vermissten Dortmunder finden wir immerhin alle auf der Bank. Dort nehmen beim BVB Platz: Oelschlägel - Zagadou, Hakimi, Delaney, Dahoud, Götze, Wolf, Schmelzer und Bruun Larsen.

19.31 Uhr: Lucien Favre verpasst uns eine Breitseite. Der BVB-Coach überrascht mit Guerreiro, Weigl und Toprak in der Startaufstellung. Auch Mario Götze bekommt offensichtlich die Quittung für seine forschen Aussagen unter der Woche und muss sich hinter Paco Alcacer anstellen.

Beim FC Bayern hatten wir (erwartungsgemäß) ein etwas sichereres Händchen. Einziger Patzer: Niko Kovac vertraut auf Thomas Müller, nimmt den Supercup anscheinend sehr ernst und riskiert keinen Startelfeinsatz von Flügel-Juwel Alphonso Davies.

19.26 Uhr: Während wir noch die Daumen drücken, dass unser Startelf-Tipp aufgeht, steht der erste gravierende Ausfall fest! Sportlich zwar nicht relevant, aber trotzdem ein herber Verlust: Der Titan muss passen. Oli Kahn steht heute nicht vor der Kamera und wird von einem anderen altbekannten Bundesliga-Kicker vertreten.

19.22 Uhr: Nicht mehr lange und wir dürfen uns über die offiziellen Aufstellungen freuen. Die nur noch kurze Wartezeit können Sie sich mit unserer voraussichtlichen Aufstellung überbrücken und sich dann über die falschen Tipps amüsieren - vielleicht liegen wir ja aber auch auf allen Positionen richtig.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Supercup! Jedes Jahr trifft der Deutsche Meister auf den DFB-Pokalsieger - in der abgelaufenen Spielzeit gingen beide Titel an den FC Bayern München. Deshalb rückt nun der Vizemeister nach, in diesem Fall Borussia Dortmund. Der BVB empfängt den FCB am Samstag (Anstoß: 20.30 Uhr) zum Giganten-Duell, wir verfolgen die Partie im Live-Ticker.

Supercup: Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München

Dortmund - Es ist das erste offizielle Pflichtspiel der neuen Saison und es ist direkt der Klassiker! Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München, exakt zehn Wochen nach dem DFB-Pokalfinale geht es in Fußball-Deutschland wieder rund. Wer hat im Supercup die Nase vorne?

Der BVB hat sich ordentlich verstärkt und scheint nach den Verpflichtungen von Thorgan Hazard, Mats Hummels, Julian Brandt, Nico Schulz und Mateu Morey bestens für die neue Spielzeit gerüstet zu sein. Gelingt den Schwarz-Gelben im ersten Kräftemessen mit dem ewigen Rivalen aus München gleich der erste Schlag? Nach der Saison ohne Titel lechzt man in Dortmund wieder nach Trophäen, womöglich nimmt man den Supercup sogar noch einen Tick ernster als der FC Bayern.

Supercup im Live-Ticker: BVB erwartet FCB

An der Isar sind die beherrschenden Themen seit Wochen die geplanten Transfers. Wer schließt sich den Münchnern noch an? Heiß diskutiert wird nach wie vor Leroy Sané. Zuletzt war bereits ein Transfer innerhalb der Bundesliga als fix vermeldet worden - Leon Bailey von Bayer Leverkusen habe sich laut transfermarkt.de für den FCB entschieden.

Trainer Niko Kovac sprach auf der Pressekonferenz vor der Partie nicht über mögliche Transferziele - stattdessen rückte er den Fokus auf das Sportliche.

Supercup 2019: BVB und FC Bayern München von Verletzungen geplagt

Die Flügelzange mit Serge Gnabry und Kingsley Coman ist nach dem Audi Cup angeschlagen, somit ist das Schreckens-Szenario direkt eingetreten: Gnabry (Oberschenkelprobleme) wird nicht mit nach Dortmund reisen, Coman könnte trotz seiner Knieprellung eine Option sein. Das erklärte Kovac auf der PK, die tz.de* im Live-Ticker begleitete.

Beim BVB dagegen wird man möglicherweise auf Thorgan Hazard, Julian Brandt und Roman Bürki verzichten müssen, wie wa.de berichtet.

Auch für Neuzugang Hummels sieht es nicht gut aus. Der 30-jährige Innenverteidiger wird sein Wiedersehen mit den Roten wohl verschieben müssen. Denn laut Bild (Artikel hinter der Bezahlschranke) wird der Rückkehrer als Vorsichtsmaßnahme nicht beim Supercup auf dem Feld stehen. Eine offizielle Bestätigung aus Dortmund gibt es bisher noch nicht.

Supercup: Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München im Live-Ticker - Wer holt den ersten Titel?

