Internationale Pressestimmen zum Bundesliga-Kracher: „Dann geschah etwas, das nur wenige verstanden“

Der FC Bayern triumphierte in Dortmund und steht vor seiner achten Meisterschaft in Folge.

Die ganze Welt schaute auf dieses Match: Die internationalen Pressestimmen zum Dienstagabendspiel zwischen Borussia Dortmund um dem FC Bayern München.

Beim Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund hat sich der FC Bayern* mit 1:0 durchgesetzt.

Nicht erst nach dieser Niederlage steht BVB-Coach Lucien Favre zur Debatte.

Wir haben die internationalen Pressestimmen zur Partie gesammelt.

Update vom 27. Mai, 17 Uhr: Während die internationale Presse den FC Bayern feiert, geht es für den Rekordmeister am Samstag schon direkt wieder weiter. Dann ist Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf in der Allianz Arena zu Gast. Währenddessen steht BVB-Coach Lucien Favre vor dem Aus. Wer könnte dem Schweizer auf der Trainerbank von Borussia Dortmund folgen? Einige spektakuläre Namen sind in der Verlosung.

Erstmeldung vom 27. Mai, 07.21 Uhr: Dortmund - In einem packenden Match im Signal Iduna Park konnte sich der FC Bayern am Dienstagabend (26. Mai) mit 1:0 gegen seinen ärgsten Verfolger durchsetzen*. FCB-Stratege Joshua Kimmich chippte* einen tiefen Krater in die schwarz-gelbe Fanseele. Und ist nicht nur deshalb des Bayern-Kapitän der Zukunft.

Steffen Baumgart: FCB wird sich Titel nicht nehmen lassen

Lesen Sie nachfolgend, wie die internationale Presse den Bundesliga-Kracher bewertet hat.

Italien:

„Gazzetta dello Sport“: „Es ist immer Bayern: Treffer in Dortmund! Magie von Kimmich - und der Titel in Reichweite“.

Schweiz:

„Blick“: „Noch sind sechs Runden in der Bundesliga zu spielen. Nach der 0:1-Pleite der Dortmunder gegen die Bayern ist das Titelrennen aber so gut wie gelaufen. Ob (BVB-Trainer Lucien) Favre nun in den nächsten Wochen auf BVB-Abschiedstour geht? Das bleibt abzuwarten.“

Großbritannien:

„The Guardian“: „Joshua Kimmichs großartiger Kunstschuss brachte Bayern München einen 1:0-Sieg beim zweitplatzierten Borussia Dortmund im Klassiker, während der Bundesliga-Tabellenführer eine Hand auf den Titel legte. Kimmichs perfekt gewichteter Einsatz ließ Roman Bürki in der 43. Minute gestrandet zurück. Der Meister erzielte einen großen Sieg in einem leeren Stadion, in dem normalerweise 80 000 Fans Platz haben.“

+ Das Aufeinandertreffen im Signal Iduna Park war auch ein Duell der Trainer. © dpa / Federico Gambarini

Spanien:

„As“: „Dann geschah etwas, das nur wenige verstanden. Favre nahm Brandt und Delaney, zwei Spieler, die Borussia Festigkeit gegeben hatten, raus, um Can und Sancho einzuwechseln. Und lieferte das Leder an die Bayern. Haaland setzte noch einmal nach, bevor er verletzt ausschied. Sein Schuss mit links (...) wurde von Boatengs Ellbogen abgelenkt, aber der Videoassistent sah keine Notwendigkeit einzugreifen. Der Rest war alles Bayern. Ein Bayern, das bereits nach der achten Salatschüssel in Folge greift.“

Brasilien:

„Globo Esporte“: „Hans Dieter Flick* wusste sein Team zu strukturieren und die beiden Dortmunder Flügelspieler auszubremsen. Hakimi und Raphael Guerreiro wurden durch den Druck von Coman und Gnabry zu Gefangenen. Die Kapazität, die zentralen Pässe und die zu den Flügeln zu variieren, machte es Dortmund ebenfalls schwer. Flick war besser als Favre, und Bayern geht dem achten Titel in Folge in der Bundesliga entgegen.“

dpa

BVB-Trainer Lucien Favre deutet nach der Niederlage im Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern seinen Abschied an. Wer könnte ihm nachfolgen?*

Erling Haaland ist bei europäischen Top-Klubs heißbegehrt. Besonders Real Madrid soll sich um den Norweger bemühen. Alle News zu den Transfergerüchten.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.