Dortmund gegen FC Bayern im Live-Ticker: Münchner Sorgen vor Mega-Kracher – Ist Kimmich fit genug?

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern bangt vor dem BVB-Kracher um Corona-Rückkehrer Joshua Kimmich. © Frank Hoermann/Imago

Der FC Bayern ist im Klassiker des deutschen Fußballs bei Borussia Dortmund zu Gast. Das Bundesliga-Topspiel im Live-Ticker.

Dortmund – Es ist angerichtet: Der erste Klassiker der Saison steht an. Ganz Fußball-Deutschland schaut am Samstagabend auf das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern im Signal Iduna Park.

Beide deutschen Spitzenteams sind rechtzeitig vor dem Showdown wieder zurück in Form. Die Bayern beendeten ihre Ergebniskrise mit zwei Siegen gegen Leverkusen (4:0) und Pilsen (5:0), die Dortmunder fanden in Sevilla (4:1) wieder in die Spur. Die Münchner plagen vor dem Mega-Kracher aber Personalsorgen – ist Joshua Kimmich fit genug?

Dortmund gegen FC Bayern: Der Klassiker des deutschen Fußballs

Kimmich und Thomas Müller konnten sich am Freitag nach ihren Corona-Infektionen freitesten lassen. Der Unterschied zwischen den beiden FCB-Anführern? „Thomas hat aber noch ein bisschen Probleme und Erkältungssymptome, ist nicht hundertprozentig fit. Er wird nicht trainieren und nicht im Kader sein“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der Spieltags-PK vor dem BVB-Kracher.

Kimmich dagegen habe „keine Symptome mehr und nix mehr gespürt.“ Der Mittelfeldspieler konnte dem FC Bayern zufolge das Abschlusstraining mitmachen und ist im Anschluss mit der Mannschaft nach Dortmund gereist. So weit, so gut. Doch ist Kimmich nach fünftägiger Corona-Quarantäne auch fit genug, um es mit den pfeilschnellen BVB-Angreifern um Julian Brandt, Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko oder Donyell Malen aufzunehmen?

Bayern bangt um Kimmich: Ist der Mittelfeldspieler fit genug für das BVB-Duell?

Die Entscheidung liegt letztendlich bei Trainer Julian Nagelsmann, der ehrgeizige Kimmich wird trotz wenig Training auf das Duell mit den Dortmundern brennen. „Es geht auch ein Stück weit um Eigenverantwortung des Spielers. Es ist ein besonderes Spiel, aber es ist auch klar, wenn du fünf Tage nicht trainiert hast, muss man schauen, was sinnvoll ist, wir haben ja auch noch ein paar mehr Spiele die nächsten Wochen, nicht nur das Eine“, erklärte Nagelsmann die verzwickte Situation.

„Auch wenn er keine Symptome hatte, war er fünf Tage zu Hause und hat sich nicht wirklich bewegen können. Das spürst du. Wir müssen gucken, wie er sich nach dem Training fühlt und danach gemeinsam mit dem Athletik- und Mediziner-Team entscheiden, was der sinnvolle Weg ist.“ Leon Goretzka, dem Nagelsmann eine Startelfgarantie aussprach und der verlässliche Marcel Sabitzer könnten in der Bayern-Aufstellung ohne Probleme die Doppelsechs bilden, dann würde Kimmich zunächst auf der Bank Platz nehmen. Man darf gespannt sein, was Nagelsmann gegen den BVB zaubert.

Bayerns Edel-Joker Coman als Sieggarant – BVB ohne Reus mit Personalsorgen

Neben Müller fallen weiterhin die länger verletzten Bouna Sarr (Knie-OP) und Lucas Hernández (Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich) aus. Kingsley Coman hat sich dagegen nach seinem Muskelfaserriss wieder fit gemeldet und wird im Kader stehen – als Edel-Joker und Sieggarant. „Er ist kein Kandidat von Anfang an, aber einer, der eingewechselt werden kann“, sagte Nagelsmann. Coman könne „30, 40 Minuten spielen“. Der Franzose hat bislang alle seine neun Duelle gegen Dortmund in der Bundesliga gewonnen – Rekord.

Auch die Dortmunder können nicht aus dem Vollen schöpfen, der BVB bangt um vier Stammspieler. Kapitän Marco Reus fällt neben Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens, Mateu Morey und Sébastien Haller, die länger fehlen, weiter aus. Ob Stammkeeper Gregor Kobel nach Rückenproblemen zurück ins Tor kehren kann, war fraglich. Auch Mats Hummels, Marius Wolf und Giovanni Reyna waren zuletzt angeschlagen, werden aber im Kader stehen.

BVB gegen FC Bayern: Bellingham und Musiala im Rampenlicht

Der Klassiker zwischen Dortmund und Bayern schreibt immer wieder große und kuriose Geschichten. Vor allem die beiden Baller-Bubis und beste Kumpels Jude Bellingham und Jamal Musiala stehen diesmal im Fokus.

Bellingham wurde unter der Woche mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, auf der anderen Seite Musiala mit einem Transfer zum FC Liverpool. Für Ex-Bayern-Kapitän Lothar Matthäus sind die beiden Teenager sogar künftige Ballon-d‘Or-Kandidaten. Verfolgen Sie den deutschen Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern heute Abend um 18.30 Uhr hier im Live-Ticker. (ck)