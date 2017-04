BVB-Befreiung: „Zum ersten Mal wieder Glücksgefühle“

Dortmund siegt in Mönchengladbach

Die Spieler von Borussia Dortmund feierten nach dem Sieg in Gladbach ausgelassen mit ihren Fans.

Mönchengladbach - Bereit für Bayern: Borussia Dortmund hat vor dem Pokal-Schlager in München in der Bundesliga durch den Sieg in Mönchengladbach einen direkten Champions-League-Platz erobert. Auch beim Rekordmeister rechnet sich der BVB gute Chancen aus.