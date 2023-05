Borussia Dortmund beim FCA heute live: Macht der BVB das Bayern-Debakel perfekt?

Von: Florian Schimak

Borussia Dortmund hat nach der Bayern-Niederlage gegen Leipzig am 33. Spieltag die große Chance auf die Tabellenführung. Dazu muss der BVB den FC Augsburg schlagen. Die Partie im Live-Ticker.

Bundesliga, 33. Spieltag: BVB greift nach Bayern-Patzer nach der Tabellenspitze

Diskussion um Jude Bellingham vor Anpfiff: BVB-Star saß nicht im Flieger nach Augsburg

vor Anpfiff: BVB-Star saß nicht im Flieger nach Augsburg

München/Augsburg – Borussia Dortmund hat am 33. Spieltag tatsächlich die Möglichkeit, die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga zu übernehmen. Mit einem Sieg über den FC Augsburg würde der BVB das Bayern-Debakel in dieser Saison, das seinen Gipfel mit der bitteren 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig fand, perfekt machen.

Allerdings müssen die Dortmunder auf einen wichtigen Spieler verzichten: Jude Bellingham verpasste das Abschlusstraining am Samstag – und saß anschließend nicht im BVB-Flieger in Richtung Augsburg. Demnach wird der Youngster, der mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht wird, nicht auflaufen können.

Mit einem Sieg würde der BVB den FC Bayern überholen. Dann hätten die Dortmunder zwei Punkte Vorsprung und hätten die Meisterschaft in der eigenen Hand. „Für uns geht’s jetzt drum, dass wir am Wochenende die Chance haben, in Köln zu gewinnen und dann will ich Dortmund erst mal zweimal siegen sehen“, sagte Thomas Müller am Samstagabend nach der Niederlage gegen RB Leipzig. „Wenn sie das tun, dann sage ich: Hut ab. Dann haben sie es auch verdient mit dieser Rückrunde. Aber die haben noch zwei Spiele zu gehen.“

Kann der BVB das Bayern-Debakel perfekt machen? Im Live-Ticker zur Partie der Dortmunder beim FCA verpassen Sie kein Highlight. (smk)