BVB gegen Chelsea mit Kobel? Entscheidung fällt wohl in letzter Minute – es gibt eine Tendenz

Von: Christoph Gschoßmann

Reicht die Zeit? Die Fans von Borussia Dortmund hoffen auf einen Einsatz von Gregor Kobel beim FC Chelsea. Der Torhüter ist aber immerhin mit an Bord.

München / Dortmund / London - Er war einer der Garanten für die Siegesserie von Borussia Dortmund seit Jahresbeginn: Gregor Kobel. Der Schweizer Keeper sorgte mit seinen Paraden Mal um Mal dafür, dass der BVB mittlerweile zehn Pflichtspiele am Stück gewonnen hat und die Bundesliga punktgleich mit Tabellenführer FC Bayern München anführt.

BVB: Gregor Kobel verletzte sich beim Aufwärmen gegen Leipzig

Beim jüngsten Sieg der Schwarz-Gelben gegen Leipzig (2:1) jedoch musste der Schlussmann nach dem Aufwärmen kurzfristig wegen muskulärer Probleme passen. Die Fans der Westfalen bangen: Kann Kobel beim Achtelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea spielen? Eine Nachricht dürfte sie positiv stimmen.

Gregor Kobel Geboren: 6. Dezember 1997 in Zürich, Schweiz Jugendvereine: FC Seefeld Zürich, Grasshopper Club Zürich, TSG 1899 Hoffenheim Profi-Vereine: TSG 1899 Hoffenheim, FC Augsburg, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund Größte Erfolge: Bundesliga-Aufstieg 2020

Kobel ist mit nach London geflogen - Last-Minute-Entscheidung, ob er spielen kann

Denn: Kobel ist mit dem Team nach London geflogen. Noch steht aber nicht fest, ob er auch wirklich auflaufen kann. „Gregor ist mit dabei in der Maschine. Ob er morgen dabei sein kann, kann ich heute noch nicht sagen“, erklärte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Abflug des Teams am Montag. Sport1 will erfahren haben, dass es eine Tendenz gibt – und die geht in Richtung Ausfall. Es soll in letzter Minute entschieden werden, ob Kobel zwischen den Pfosten steht. Falls er nicht auflaufen kann, dürfte ihn wie gegen Leipzig wieder Alexander Meyer ersetzen.

Dortmund bangt weiter um den Einsatz von Torhüter Gregor Kobel, der bei der Abreise nach London aber dabei war. © Bernd Thissen/dpa

Definitiv ausfallen wird Hinspiel-Siegtorschütze Karim Adeyemi. Der deutsche Nationalspieler fehlt wegen eines Muskelfaserrisses. Die Verletzung hatte er sich bei seinem spektakulären Tor-Lauf über den halben Platz zugezogen.

