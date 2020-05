BVB gegen FCB: Spitzenspiel im Live-Ticker - Vorentscheidung um die Meisterschaft? 

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München: Das Topspiel der Bundesliga. Fällt die Vorentscheidung um die Meisterschaft? Das Spitzenduell im Live-Ticker.

-:- (-:-) Am Dienstag, den 26. Mai, steigt das Spitzenspiel der Bundesliga*.

Der BVB empfängt den FCB* wegen der Maßnahmen rund um das Coronavirus im leeren Signal-Iduna-Park um 18.30 Uhr.

Borussia Dortmund - FC Bayern München -:- (-:-), 18.30 Uhr, Dienstag den 26. Mai 2020

Update vom 24. Mai, 17.44 Uhr: Gegen Frankfurt fehlte Thiago verletzungsbedingt. Reicht es beim Spanier für den Kracher am Dienstag? Fraglich. Am Sonntag konnte der Mittelfeldspieler nur individuell trainieren.

Ein kleines Fragezeichen steht auch hinter dem Einsatz von Serge Gnabry. Der deutsche Nationalspieler hatte schon vor dem Frankfurt-Spiel mit dem Training pausiert, war gegen die Eintracht dann aber eine knappe halbe Stunde zum Einsatz gekommen. Am Sonntag soll Gnabry das Training nach Informationen der Bild nach nur 30 Minuten abgebrochen haben.

Borussia Dortmund - FC Bayern München im Live-Ticker: Vorentscheidung um Meisterschaft?

Erstmeldung vom 24. Mai: Dortmund - Was wäre das für ein Fußballfest zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern München* gewesen: Ende Mai, schönes Wetter, Zuschauer strömen ins Stadion* und die Vorfreude auf das Spiel des Jahres im Signal-Iduna-Park hätte unfassbare Ausmaße angenommen. Doch nun ist alles anders. Keine Gelbe Wand, die ihr Team nach vorne peitscht, keine roten Gästefans, keine Mega-Choreografien - nur ein leeres Stadion, in dem trotzdem Spitzensport betrieben wird.

Borussia Dortmund - FC Bayern München: Spitzenduell vor leeren Rängen - wer hat den Vorteil?

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München - da könnte eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf* fallen. Der FCB, aktuell vier Punkte vor dem BVB, könnte mit einem Sieg den Vorsprung auf sieben Zähler ausweiten. Und in den folgenden fünf Spielen müssten die Münchner dreimal patzen - das klingt fast unmöglich aus Dortmunder Sicht. Deswegen sollte das Team von Lucien Favre gegen Hansi Flicks* Ensemble auf gar keinen Fall verlieren.

Borussia Dortmund - FC Bayern München: Das Hinspiel kein gutes Omen für den BVB

Und wer ans Hinspiel* (4:0 für FC Bayern) zurückdenkt, dem graut es - zumindest wer einen spannenden Titelkampf bis zum 34. Spieltag* sehen will. In der Allianz Arena* zerlegte der Rekordmeister* die Gäste aus Dortmund - damals mit voller Tribüne. Man darf gespannt sein, ob die leeren Ränge ein Nachteil für den BVB sind. Zweimal konnten die Schwarz-Gelben in Geisterspielen gewinnen, der FCB* fuhr ebenfalls zwei Siege ein.

Alles ist gemacht für ein Spiel um 18.30 Uhr unter der Woche am Dienstag, den 26. Mai.

