BVB-Duo auf Streichliste – Abgang im Sommer?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Borussia Dortmund plant den Kader für die kommende Saison. Ein Duo spielt offenbar keine Rolle mehr und soll den Klub im Sommer verlassen.

Dortmund - Borussia Dortmund hat die Chance auf die deutsche Meisterschaft in der laufenden Saison. Möglich macht es der Patzer des FC Bayern München beim FSV Mainz 05. Nach dem BVB-Sieg über Eintracht Frankfurt hat die Mannschaft von Trainer Edin Terzic die Tabellenführung übernommen und hat den Titel in der eigenen Hand. Patzer dürfen sich die Schwarz-Gelben aber keine erlauben, der FCB lauert nämlich nur einen Punkt dahinter.

Name Thomas Meunier Alter 31 Verein Borussia Dortmund Position Rechtsverteidiger

Borussia Dortmund: Kaderplanung läuft auf Hochtouren

Trotz der hochspannenden Phase in der laufenden Spielzeit, müssen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund vor allem die Kaderplanung für die nächste Saison vorantreiben. Marco Reus bleibt offenbar im Ruhrpott und verlängert seinen auslaufenden Vertrag, bei Mats Hummels ist dagegen wohl von Spielerseite aus noch keine Entscheidung gefallen.

Bei einem weiteren Duo stehen die Zeichen auf Abschied. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten haben sowohl Thomas Meunier als auch Mateu Morey keine Zukunft beim BVB. Der Belgier Meunier soll bereits auf der Suche nach einem neuen Klub sein, der um die zehn Millionen Euro Ablöse zahlen müsste. Bei einem Abgang des 31-Jährigen würde Borussia Dortmund das üppige Gehalt in Höhe von acht Millionen Euro einsparen.

Thomas Meunier von Borussia Dortmund. © IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

In der laufenden Saison war der Belgier vom Pech verfolgt. Zunächst fiel er wegen eines Jochbeinbruchs aus, dann zog er sich einen Muskelfaserriss zu und zuletzt musste er wegen Rückenproblemen passen. Im Jahr 2023 kommt er nur auf zwei Kurzeinsätze bei den Profis. Über die zweite Mannschaft, die in der 3. Liga spielt, wollte er sich Spielpraxis holen, verletzte sich aber an den Adduktoren.

Borussia Dortmund: Duo könnte Klub im Sommer verlassen

Mateu Morey könnte Borussia Dortmund ebenfalls im Sommer verlassen, trotz gültigen Vertrages bis Mitte 2024. Der Spanier war in den letzten Jahren extrem verletzungsanfällig und stand deshalb kaum auf dem Rasen. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der 23-Jährige in Zukunft eine große sportliche Rolle spielen wird im Team von Trainer Terzic.

2021 zog sich Morey einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, anderthalb Jahre später riss er sich, wenige Wochen nach seinem Comeback, das Kreuzband im linken Knie und fiel erneut lange Zeit aus. Mittlerweile hat er sich auch davon erholt und mischt im Mannschaftstraining mit. In den Spieltagskader hat es der 23-Jährige aber bislang nicht geschafft. Die Verantwortlichen des BVB würden ihm im Sommer keine Steine in den Weg legen. (smr)