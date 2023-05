Boris Becker glaubt an FC Bayern – und setzt auf entscheidenden Trumpf im Meisterrennen

Von: Marcel Schwenk

Die deutsche Tennis-Ikone Boris Becker glaubt an die erneute Meisterschaft des FC Bayern und erklärt, warum Thomas Tuchel der richtige Trainer ist.

München/Paris – Boris Becker ist bekennender Fan des FC Bayern München und setzt auch im engen Rennen um die deutsche Meisterschaft voll auf den amtierenden Titelträger.

Boris Becker Geburtsdatum und -ort: 22. November 1967 in Leimen Sportart: Tennis Größte Erfolge: 6x Grand-Slam-Sieger, Olympiasieger im Doppel (1992) Karriereende: Juni 1999

FC Bayern: Boris Becker hofft auf elften Bundesliga-Titel in Folge

Eine Erklärung dazu lieferte der dreimalige Wimbledon-Sieger am Rande der Laureus World Sports Awards in Paris am Montag. „Bayern ist mein Lieblingsklub, das steht außer Frage. Und deshalb hoffe ich, dass sie den einen Punkt Vorsprung über die Ziellinie bringen und Meister werden“, wird der 55-Jährige vom Sportbuzzer zitiert.

Drei Spieltage vor dem Ende der laufenden Bundesliga-Saison steht der FCB an der Spitze des Klassements, der Rückstand des ärgsten Verfolgers aus Dortmund ist jedoch verschwindend gering. Allerdings wird die Borussia im Vergleich zum FCB noch zwei Mal nachziehen müssen, was BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt zu Kritik an den Ansetzungen veranlasste.

Boris Becker (li.) glaubt fest an die Meisterschaft des FC Bayern München in der Saison 2022/23. © Imago Images / Eventpress; Imago Images / osnapix

FC Bayern: Boris Becker lobt FCB-Trainer Tuchel

Als größten Trumpf im Rennen um die Schale sieht Becker vor allem die Erfolge und die Konstanz des vergangenen Jahrzehnts an. „Ich glaube, dass einfach die Erfahrung, die Tatsache, dass man jetzt schon zehn Mal in Folge Meister war, für sie spricht“, schätzt die ehemalige Nummer Eins der Welt die Situation ein.

Auch zum Trainerwechsel von Julian Nagelsmann hin zu Thomas Tuchel, der Ende März für viel Wirbel in der Branche sorgte, hat der sechsmalige Grand-Slam-Sieger eine klare Meinung. „Ich bin ein Fan von Tuchel und ich glaube auch, dass er mit den Erfahrungen, die er bei Chelsea und in Paris gemacht hat, den Bayern die nötige Stärke und Rückendeckung geben kann, dass sie die Führung ins Ziel bringen“, erklärte Becker.

Becker über Bayern-Coach Tuchel: „Der richtige Mann“

Tuchel sei für ihn „der richtige Mann“, um den FC Bayern auch im kommenden Jahr wieder in die internationale Spitze zu führen. In der laufenden Spielzeit hatten die Münchner im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City das Nachsehen, auf ein 0:3 im Hinspiel folgte ein 1:1 in der heimischen Allianz Arena.

Zwar war das Aus in der Runde der letzten Acht nicht der einzige Grund für die Unruhen beim deutschen Rekordmeister in den vergangenen Monaten, zur Beruhigung der Lage trug es aber wohl auch nicht bei. Vorstandschef Oliver Kahn sieht sich in der jüngeren Vergangenheit Kritik ausgesetzt, Sportvorstand Hasan Salihamidzic kommt in der Öffentlichkeit aktuell ebenfalls nicht gut weg. Die turnusmäßige Sitzung des Aufsichtsrats, die nach dem 33. Spieltag angesetzt war und bei der über die Zukunft der FCB-Bosse entschieden wird, wurde vor einigen Tagen gar verschoben.

FC Bayern: Auch Lewandowski drückt dem FCB im Titelrennen die Daumen

„Da melden sich gerade viele Experten zu Wort und wissen alles besser. Ich halte mich da ein bisschen zurück“, so Becker. Bei der Veranstaltung in der französischen Hauptstadt bezog neben dem ehemaligen Tennis-Profi auch der langjährige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski Stellung zum Kampf um den Bundesliga-Titel.

„Ich denke, dass die Bayern jetzt auf einem guten Weg sind. Klar ist in den letzten Wochen viel passiert, was Auswirkungen auf den Kopf haben kann, aber ich denke, dass die Bayern jetzt ein Stück weit vorne sind“, bewertete der Stürmer des FC Barcelona im Gespräch mit Sport 1 die Ausgangslage in Deutschlands Oberhaus.

Spätestens am 34. Spieltag wird in dieser Angelegenheit Klarheit herrschen. Dann gastiert der FC Bayern zum Abschluss der Saison in Köln, der BVB empfängt zeitgleich Mainz 05. (masc)