Bericht: FC Bayern an zwei Nationalspielern dran

Verstärkung im Sommer

München - Der FC Bayern München treibt die Verjüngung seines Kaders voran und wildert offenbar wieder bei einem Bundesliga-Klub.

Einem Bericht der Bild am Sonntag zufolge werden die beiden Nationalspieler Niklas Süle (21) und Sebsatian Rudy (26) im Sommer von 1899 Hoffenheim an die Isar wechseln.

Während für Süle, dessen Vertrag bei der TSG noch bis 2019 läuft, eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro im Gespräch ist, könnte Rudy (Vertrag läuft aus) ablösefrei wechseln. Beide Transfers seien bereits "verhandelt und verabredet", heißt es. Letzte Modalitäten sollen demnach in den nächsten Tagen geklärt werden.

Süle spielte sich bei den Olympischen Spielen in Rio erstmals international in den Fokus, als er beim Gewinn der Silbermedaille zu den Leistungsträgern gehörte. Im September gab er gegen Finnland (2:0) sein Debüt in der Nationalmannschaft.

Der Innenverteidiger, der Angebote vom FC Chelsea und AC Mailand haben soll, kann auch auf der rechten Seite eingesetzt werden und wäre damit eine Alternative zu Kapitän Philipp Lahm (33, Vertrag bis 2018), dessen Karriere sich dem Ende zuneigt. Der zwölfmalige Nationalspieler Rudy hat ebenfalls bereits rechts hinten gespielt, auch in der DFB-Elf, ist aber eher im defensiven Mittelfeld zu Hause. Für ihn ist in München ein Vertrag bis 2020 im Gespräch.

Nach Informationen der SportBild haben die Bayern außerdem drei weitere Spieler mit großem Zukunftspotential im Visier, die ebenfalls schon Einsätze im DFB-Trikot vorweisen können: Julian Brandt, Serge Gnabry und Benjamin Henrichs.

Die einstige Hoeneß-Vision des @FCBayern-Deutschland wird wieder umgesetzt: Rudy, Süle. Dazu Brandt, Gnabry, Henrichs im Blick @SPORTBILD — Tobias Altschäffl (@altobelli13) 17. Dezember 2016

